https://tr.sputniknews.com/20220228/mersinde-12-ton-kacak-akaryakit-ele-gecirildi-1054291577.html
Mersin'de 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Mersin'de 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kamyonda 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T13:01+0300
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Mersin'de, İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen V.Ç'nin kullandığı kamyon ilçede durduruldu.Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kamyonda yapılan aramada, birer tonluk tanklara doldurulmuş 12 ton kaçak akaryakıt, tabanca ve 18 fişek ele geçirildi.Sürücünün, silah ticaretine yönelik iletişim kurduğu belirlenen A.Ç'nin de ikametinde arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 2 otomatik av tüfeği ve 61 fişek buldu.Gözaltına alınan V.Ç. ve A.Ç, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220210/adanada-kacak-akaryakit-operasyonu-ne-cabuk-haberiniz-oldu-1053694366.html
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akaryakıt, türkiye, mersin
Mersin'de 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kamyonda 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Mersin'de, İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen V.Ç'nin kullandığı kamyon ilçede durduruldu.
Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kamyonda yapılan aramada, birer tonluk tanklara doldurulmuş 12 ton kaçak akaryakıt, tabanca ve 18 fişek ele geçirildi.
Sürücünün, silah ticaretine yönelik iletişim kurduğu belirlenen A.Ç'nin de ikametinde arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 2 otomatik av tüfeği ve 61 fişek buldu.
Gözaltına alınan V.Ç. ve A.Ç, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.