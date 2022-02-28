Türkiye
SON DAKİKA | İzlanda’da Rus Konsolosluğu'na saldırı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220228/metal-ve-sac-yuklu-tir-devrildi-tem-otoyolu-trafige-kapandi-1054305326.html
Metal ve sac yüklü TIR devrildi, TEM otoyolu trafiğe kapandı
Metal ve sac yüklü TIR devrildi, TEM otoyolu trafiğe kapandı
Sancaktepe TEM Otoyolu’nda metal ve sac yüklü TIR devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada metal ve sac parçaları yola saçıldı. Yaralanan TIR sürücüsü hastaneye... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T17:52+0300
2022-02-28T17:52+0300
türkiye
tem otoyolu
sancaktepe
tır şöförü
tir
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1054305586_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_31e4d6b903e581ba9c68c5fc102bcf94.jpg
Kaza, Sancaktepe TEM otoyolunda Ankara istikametinde saat 16.15 sırlarında meydana geldi. Mercedes marka 34 UV 1360 plakalı tır sürücüsü Nuh Ali Kızıltoprak, iddiaya göre yolda başka bir aracın sıkıştırması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR yola devrilerek yan yattı. TIR dorsesindeki sac ve metal parçaları yola saçıldı. Saçılan parçalar o esnada seyir halinde olan bir servis minibüsü ile otomobile de çarparak hasara neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince alınarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.Yola saçılan sac parçaları nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikameti trafiğe tamamen kapandı. Yoldaki temizleme çalışmaları ve devrilen TIR'ı kaldırma çalışmaları sürüyor.Öte yandan, yolda devrilen TIR ve yola saçılan sac parçaları drone ile görüntülendi.
türkiye
sancaktepe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1054305586_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_448d6a985e7976c45fb784678606a369.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tem otoyolu, sancaktepe, tır şöförü, tir, kaza

Metal ve sac yüklü TIR devrildi, TEM otoyolu trafiğe kapandı

17:52 28.02.2022
© DHATIR kaza
TIR kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© DHA
Abone olGoogle news
Sancaktepe TEM Otoyolu’nda metal ve sac yüklü TIR devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada metal ve sac parçaları yola saçıldı. Yaralanan TIR sürücüsü hastaneye kaldırılırken TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.
Kaza, Sancaktepe TEM otoyolunda Ankara istikametinde saat 16.15 sırlarında meydana geldi.
Mercedes marka 34 UV 1360 plakalı tır sürücüsü Nuh Ali Kızıltoprak, iddiaya göre yolda başka bir aracın sıkıştırması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan TIR yola devrilerek yan yattı. TIR dorsesindeki sac ve metal parçaları yola saçıldı. Saçılan parçalar o esnada seyir halinde olan bir servis minibüsü ile otomobile de çarparak hasara neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince alınarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Yola saçılan sac parçaları nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikameti trafiğe tamamen kapandı. Yoldaki temizleme çalışmaları ve devrilen TIR'ı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yolda devrilen TIR ve yola saçılan sac parçaları drone ile görüntülendi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала