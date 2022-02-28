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Motorin ve benzine indirim, LPG'ye zam
Motorin ve benzine indirim, LPG'ye zam
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 33 kuruş zam, motorinde 96, benzinde de 23 kuruş... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-28T18:12+0300
türkiye
zam
lpg
benzin
motorin
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 01/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, motorinde 96 Benzinde 23 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" denildi.LGP'ye 33 kuruşluk zam yapıldığının da aktarıldığı açıkalamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 01/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 33 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" ifadelerine yer verildi.
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zam, lpg, benzin, motorin

Motorin ve benzine indirim, LPG'ye zam

18:01 28.02.2022 (güncellendi: 18:12 28.02.2022)
© AAAkaryakıt, benzin, pompa
Akaryakıt, benzin, pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© AA
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 33 kuruş zam, motorinde 96, benzinde de 23 kuruş indirime gidileceğini bildirdi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 01/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, motorinde 96 Benzinde 23 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" denildi.
LGP'ye 33 kuruşluk zam yapıldığının da aktarıldığı açıkalamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 01/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 33 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" ifadelerine yer verildi.
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