https://tr.sputniknews.com/20220228/motorin-ve-benzine-indirim-lpgye-zam-1054305797.html

Motorin ve benzine indirim, LPG'ye zam

Motorin ve benzine indirim, LPG'ye zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 33 kuruş zam, motorinde 96, benzinde de 23 kuruş... 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T18:01+0300

2022-02-28T18:01+0300

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türkiye

zam

lpg

benzin

motorin

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 01/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, motorinde 96 Benzinde 23 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" denildi.LGP'ye 33 kuruşluk zam yapıldığının da aktarıldığı açıkalamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 01/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 33 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" ifadelerine yer verildi.

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zam, lpg, benzin, motorin