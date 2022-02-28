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Muğla'da yaşlı çift el ele tutuşup denize atladı, çevredekiler kurtardı
Muğla'da yaşlı çift el ele tutuşup denize atladı, çevredekiler kurtardı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde el ele tutuşup denize atlayan yaşlı çift, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. 28.02.2022, Sputnik Türkiye
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Evli oldukları öğrenilen 74 yaşındaki İsmail İ. ile 69 yaşındaki Hülya İ., Bodrum Liman Başkanlığı önünde ele ele tutuşup denize atladı.Olayı gören çevredekiler çifti kurtarmak için seferber oldu. Limanda bağlı teknelerin üzerine çıkan vatandaşlar, çift boğulmak üzereyken son anda kurtardı.İhbar üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri de olay yerine geldi. Çift denizden alındıktan sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarına alındı.Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift tedavi altına alınırken, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaşlı çiftin ailevi problemler yaşadıkları öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211213/emekli-albay-denizde-olu-bulundu-1051730411.html
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muğla, bodrum, deniz, intihar

Muğla'da yaşlı çift el ele tutuşup denize atladı, çevredekiler kurtardı

18:13 28.02.2022 (güncellendi: 18:20 28.02.2022)
© İHAMuğla'nın Bodrum ilçesi
Muğla'nın Bodrum ilçesi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© İHA
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde el ele tutuşup denize atlayan yaşlı çift, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Evli oldukları öğrenilen 74 yaşındaki İsmail İ. ile 69 yaşındaki Hülya İ., Bodrum Liman Başkanlığı önünde ele ele tutuşup denize atladı.
Olayı gören çevredekiler çifti kurtarmak için seferber oldu. Limanda bağlı teknelerin üzerine çıkan vatandaşlar, çift boğulmak üzereyken son anda kurtardı.
İhbar üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri de olay yerine geldi. Çift denizden alındıktan sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarına alındı.
Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift tedavi altına alınırken, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaşlı çiftin ailevi problemler yaşadıkları öğrenildi.
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