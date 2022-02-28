https://tr.sputniknews.com/20220228/muhalefet-bulusmasi-oncesi-6-partiden-ortak-paylasim-1054281539.html

Muhalefet buluşması öncesi 6 partiden ortak paylaşım

Muhalefet buluşması öncesi 6 partiden ortak paylaşım

Altı parti liderinin bugün düzenleyeceği toplantı öncesinde, siyasi partilerin resmi sosyal medya hesaplarından ortak paylaşım yapıldı. 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T06:38+0300

2022-02-28T06:38+0300

2022-02-28T06:38+0300

politika

muhalefet

28 şubat

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6 parti liderinin 28 Şubat'ta (bugün) düzenleyeceği toplantı öncesinde partilerin resmi sosyal medya hesaplarından ortak paylaşım yapıldı. CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi'nin resmi sosyal medya hesaplarından aynı saatte paylaşılan videoda, ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi' yazısı yer alırken, paylaşımlarda ise ‘Dünün Değil, Bugünün Değil, Yarının Türkiyesi' notuna yer verildi.Paylaşılan videoda parti isimlerinin alfabetik sıralamaya göre yazıldığı görüldü.

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muhalefet, 28 şubat