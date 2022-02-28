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https://tr.sputniknews.com/20220228/muhalefet-bulusmasi-oncesi-6-partiden-ortak-paylasim-1054281539.html
Muhalefet buluşması öncesi 6 partiden ortak paylaşım
Muhalefet buluşması öncesi 6 partiden ortak paylaşım
Altı parti liderinin bugün düzenleyeceği toplantı öncesinde, siyasi partilerin resmi sosyal medya hesaplarından ortak paylaşım yapıldı. 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T06:38+0300
2022-02-28T06:38+0300
politika
muhalefet
28 şubat
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6 parti liderinin 28 Şubat'ta (bugün) düzenleyeceği toplantı öncesinde partilerin resmi sosyal medya hesaplarından ortak paylaşım yapıldı. CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi'nin resmi sosyal medya hesaplarından aynı saatte paylaşılan videoda, ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi' yazısı yer alırken, paylaşımlarda ise ‘Dünün Değil, Bugünün Değil, Yarının Türkiyesi' notuna yer verildi.Paylaşılan videoda parti isimlerinin alfabetik sıralamaya göre yazıldığı görüldü.
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muhalefet, 28 şubat

Muhalefet buluşması öncesi 6 partiden ortak paylaşım

06:38 28.02.2022
© SputnikCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti ile 6 parti lideri akşam yemeğinde bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti ile 6 parti lideri akşam yemeğinde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© Sputnik
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Altı parti liderinin bugün düzenleyeceği toplantı öncesinde, siyasi partilerin resmi sosyal medya hesaplarından ortak paylaşım yapıldı.
6 parti liderinin 28 Şubat'ta (bugün) düzenleyeceği toplantı öncesinde partilerin resmi sosyal medya hesaplarından ortak paylaşım yapıldı.
CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi'nin resmi sosyal medya hesaplarından aynı saatte paylaşılan videoda, ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi' yazısı yer alırken, paylaşımlarda ise ‘Dünün Değil, Bugünün Değil, Yarının Türkiyesi' notuna yer verildi.
Paylaşılan videoda parti isimlerinin alfabetik sıralamaya göre yazıldığı görüldü.
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