RTÜK'ten Ukrayna yayınlarına ilişkin uyarı: 'Uygun görüntülerin seçilmesi önemli'

"Unutulmamalıdır ki, yayınları hem Ukrayna'da tahliye edilmeyi bekleyenler hem de tahliye edilecekleri Türkiye'de bekleyenler yakından takip etmektedir. Yayınlarda başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere devletimizin tüm kurumlarının yapmış olduğu özverili çalışmaları gölgeleyebilecek gerçek dışı bilgilere ve asılsız suçlamalara yer verilmesi de kafaları karıştırmaktadır. Kaynağı belli, açık ve net bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması haberciliğin gereğidir. Yayınlarda gerçek uzman ve analistlerin açıklamalarının haberlere yansıtılması yaşanan olaylar hakkına toplumun doğru şekilde bilgilendirilmesi açısından elzemdir. Herkesin dikkatle izlediği bölgelerden verilen haberlerde, mümkün olduğunca insani hassasiyetlere uygun görüntülerin seçilmesi son derece önemlidir. Medyamızın her uluslararası olayda olduğu gibi Ukrayna'daki son gelişmelerde de farkını ortaya koyacağına yürekten inanıyoruz. Sıcak bölgelerde hayatlarını riske atarak fedakarca çalışan basın emekçilerine müteşekkiriz. Türk medyasının askeri çatışmaların insanlara ne şekilde etki ettiğini en doğru şekilde anlatarak savaş haberciliğinin nasıl yapılacağını tüm dünyaya göstereceğini biliyoruz."