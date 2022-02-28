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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220228/rtukten-ukrayna-yayinlarina-iliskin-uyari-uygun-goruntulerin-secilmesi-onemli-1054303207.html
RTÜK'ten Ukrayna yayınlarına ilişkin uyarı: 'Uygun görüntülerin seçilmesi önemli'
RTÜK'ten Ukrayna yayınlarına ilişkin uyarı: 'Uygun görüntülerin seçilmesi önemli'
RTÜK, Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü askeri harekata ilişkin, "Herkesin dikkatle izlediği bölgelerden verilen haberlerde, mümkün olduğunca insani... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T16:41+0300
2022-02-28T16:48+0300
ukrayna
ukrayna krizi
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
haber
uyarı
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hiçe sayan askeri müdahalesi sonucunda meydana gelen olayların millet olarak herkesi çok derinden üzdüğü kaydedildi:"Söz konusu gelişmeler hakkında özellikle sosyal medya kaynaklı haberler başta olmak üzere bazı yayınlarda, Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarımızın tahliyeleri konusunda hatalı bilgiler verildiği, Ukrayna Büyükelçiliğimiz ve konsolosluklara yönelik asılsız suçlamalarda bulunulduğu görülmektedir. Benzer şekilde görüntü ve bilgi paylaşımlarında da gerekli hassasiyetin gösterilmediği, konu hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmayan kişilerin programlara katılarak kamuoyuna hatalı bilgiler verdikleri dikkat çekmektedir. Alanında yeterli derecede bilgi sahibi olmayan kişilerin yaptıkları değerlendirmelerin kamuoyunu bilinçlendirmekten ziyade toplumu yanlış yönlendirdiği ortadadır.”‘Kaynağı belli, açık ve net bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması haberciliğin gereğidir’Yapılan haberlerde, özellikle Ukrayna'da yaşayan vatandaşların tahliyesinde Dışişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu girişimlerin aktarılmasının sağlıklı algı ortamı oluşması bakımından büyük önem taşıdığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
https://tr.sputniknews.com/20220228/bati-medyasinda-suriyeli-ukraynali-siginmaci-kiyasi-sarisin-mavi-gozlu-uygar-avrupalilar-sozkonusu-1054298702.html
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ukrayna, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), haber, uyarı

RTÜK'ten Ukrayna yayınlarına ilişkin uyarı: 'Uygun görüntülerin seçilmesi önemli'

16:41 28.02.2022 (güncellendi: 16:48 28.02.2022)
© AARTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
RTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© AA
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RTÜK, Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü askeri harekata ilişkin, "Herkesin dikkatle izlediği bölgelerden verilen haberlerde, mümkün olduğunca insani hassasiyetlere uygun görüntülerin seçilmesi son derece önemlidir" açıklamasında bulundu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hiçe sayan askeri müdahalesi sonucunda meydana gelen olayların millet olarak herkesi çok derinden üzdüğü kaydedildi:
"Söz konusu gelişmeler hakkında özellikle sosyal medya kaynaklı haberler başta olmak üzere bazı yayınlarda, Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarımızın tahliyeleri konusunda hatalı bilgiler verildiği, Ukrayna Büyükelçiliğimiz ve konsolosluklara yönelik asılsız suçlamalarda bulunulduğu görülmektedir. Benzer şekilde görüntü ve bilgi paylaşımlarında da gerekli hassasiyetin gösterilmediği, konu hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmayan kişilerin programlara katılarak kamuoyuna hatalı bilgiler verdikleri dikkat çekmektedir. Alanında yeterli derecede bilgi sahibi olmayan kişilerin yaptıkları değerlendirmelerin kamuoyunu bilinçlendirmekten ziyade toplumu yanlış yönlendirdiği ortadadır.”

‘Kaynağı belli, açık ve net bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması haberciliğin gereğidir’

Yapılan haberlerde, özellikle Ukrayna'da yaşayan vatandaşların tahliyesinde Dışişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu girişimlerin aktarılmasının sağlıklı algı ortamı oluşması bakımından büyük önem taşıdığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
"Unutulmamalıdır ki, yayınları hem Ukrayna'da tahliye edilmeyi bekleyenler hem de tahliye edilecekleri Türkiye'de bekleyenler yakından takip etmektedir. Yayınlarda başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere devletimizin tüm kurumlarının yapmış olduğu özverili çalışmaları gölgeleyebilecek gerçek dışı bilgilere ve asılsız suçlamalara yer verilmesi de kafaları karıştırmaktadır. Kaynağı belli, açık ve net bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması haberciliğin gereğidir. Yayınlarda gerçek uzman ve analistlerin açıklamalarının haberlere yansıtılması yaşanan olaylar hakkına toplumun doğru şekilde bilgilendirilmesi açısından elzemdir. Herkesin dikkatle izlediği bölgelerden verilen haberlerde, mümkün olduğunca insani hassasiyetlere uygun görüntülerin seçilmesi son derece önemlidir. Medyamızın her uluslararası olayda olduğu gibi Ukrayna'daki son gelişmelerde de farkını ortaya koyacağına yürekten inanıyoruz. Sıcak bölgelerde hayatlarını riske atarak fedakarca çalışan basın emekçilerine müteşekkiriz. Türk medyasının askeri çatışmaların insanlara ne şekilde etki ettiğini en doğru şekilde anlatarak savaş haberciliğinin nasıl yapılacağını tüm dünyaya göstereceğini biliyoruz."
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