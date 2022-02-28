https://tr.sputniknews.com/20220228/rusya-savunma-bakanligi-kiev-rejiminin-sonu-gelmeyen-tehditlerine-son-vermek-gerekiyordu-1054301030.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejiminin sonu gelmeyen tehditlerine son vermek gerekiyordu
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejiminin sonu gelmeyen tehditlerine son vermek gerekiyordu
Donbass'ı korumak için başlatılan özel askeri harekata ilişkin yeni bir açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin sonu gelmeyen tehditlerine son... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T15:52+0300
2022-02-28T15:52+0300
2022-02-28T16:58+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
igor konaşenkov
lugansk
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Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Kiev'deki rejimin askeri eylemleri ve Donbass sakinlerinin sistemli bir şekilde yok edilmesi 8 yıl sürdü. Bu savaş sırasında 14 binden fazla insan, yüzlerce çocuk öldü. Buna son verilmesine ihtiyaç vardı. Kiev rejiminin Rusya'ya yönelik sonu gelmeyen tehditlerine bir son verilmesi gerekiyordu. Rusya da bunu yapacak" ifadelerini kullandı.Konaşenkov, "Rusya Ukrayna'da askeri faaliyetleri başlatmadı, onlara son veriyor" diye vurguladı.'Lugansk güçleri, Astrahan ve Borovenki'yi kontrol altına aldı' Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) birliklerinin de Rus güçlerinin ateş desteğiyle başarılı taarruz faaliyetleri yürüttüğünü anlatan Konaşenkov, taarruz sırasında 23 kilometre ilerleme kaydedildiğini, Astrahan ve Borovenki yerleşimlerinin kontrol altına alındığını belirtti.'Rus ordusunun kontrolündeki tüm yerlerde yaşam olağan şekilde sürüyor' Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçen tüm yerleşim birimlerinde yaşamın olağan şekilde devam ettiğini söyleyen Konaşenkov, "Halka yönelik yaşam destek tesisleri hizmetlerini sürdürüyor, toplu taşıma çalışıyor. Kent yönetimlerinin birçoğu, Rus birliklerinin komutanlığıyla mutabakat dahilinde, kamu düzenini sağlama ve barışçıl yaşamı destekleme çalışmalarını birlikte yürütüyor" ifadelerini kullandı.Konaşenkov, Ukrayna'da gerçekleştirilen özel askeri harekatta sadece subaylar ile er ve çavuş rütbelerindeki sözleşmeli askerlerin görev aldığını ekledi.
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Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejiminin sonu gelmeyen tehditlerine son vermek gerekiyordu
15:52 28.02.2022 (güncellendi: 16:58 28.02.2022) Abone ol
Donbass'ı korumak için başlatılan özel askeri harekata ilişkin yeni bir açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin sonu gelmeyen tehditlerine son verilmesi gerektiğini ve Rusya'nın da bunu yaptığını vurguladı.
Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Kiev'deki rejimin askeri eylemleri ve Donbass sakinlerinin sistemli bir şekilde yok edilmesi 8 yıl sürdü. Bu savaş sırasında 14 binden fazla insan, yüzlerce çocuk öldü. Buna son verilmesine ihtiyaç vardı. Kiev rejiminin Rusya'ya yönelik sonu gelmeyen tehditlerine bir son verilmesi gerekiyordu. Rusya da bunu yapacak" ifadelerini kullandı.
Konaşenkov, "Rusya Ukrayna'da askeri faaliyetleri başlatmadı, onlara son veriyor" diye vurguladı.
'Lugansk güçleri, Astrahan ve Borovenki'yi kontrol altına aldı'
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) birliklerinin de Rus güçlerinin ateş desteğiyle başarılı taarruz faaliyetleri yürüttüğünü anlatan Konaşenkov, taarruz sırasında 23 kilometre ilerleme kaydedildiğini, Astrahan ve Borovenki yerleşimlerinin kontrol altına alındığını belirtti.
'Rus ordusunun kontrolündeki tüm yerlerde yaşam olağan şekilde sürüyor'
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçen tüm yerleşim birimlerinde yaşamın olağan şekilde devam ettiğini söyleyen Konaşenkov, "Halka yönelik yaşam destek tesisleri hizmetlerini sürdürüyor, toplu taşıma çalışıyor. Kent yönetimlerinin birçoğu, Rus birliklerinin komutanlığıyla mutabakat dahilinde, kamu düzenini sağlama ve barışçıl yaşamı destekleme çalışmalarını birlikte yürütüyor" ifadelerini kullandı.
Konaşenkov, Ukrayna'da gerçekleştirilen özel askeri harekatta sadece subaylar ile er ve çavuş rütbelerindeki sözleşmeli askerlerin görev aldığını ekledi.