https://tr.sputniknews.com/20220228/rusyaya-hava-sahasi-engeli-getirilmesine-kofteogludan-yorum-avrupa-bindigi-dali-kesmeye-calisiyor-1054340590.html

Rusya'ya hava sahası engeli getirilmesine Köfteoğlu'dan yorum: Avrupa bindiği dalı kesmeye çalışıyor

Rusya'ya hava sahası engeli getirilmesine Köfteoğlu'dan yorum: Avrupa bindiği dalı kesmeye çalışıyor

Avrupa hava sahasının Rus uçaklarına kapatılmasını analiz eden Cumhuriyet Gazetesi turizm yazarı Fehmi Köfteoğlu, “Bu karar yalnız Rusya’ya değil, dünyanın... 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T23:41+0300

2022-02-28T23:41+0300

2022-03-01T18:54+0300

anlat bana

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Rusya'ya hava sahası engeli getirilmesine Köfteoğlu'dan yorum: Avrupa bindiği dalı kesmeye çalışıyor Rusya'ya hava sahası engeli getirilmesine Köfteoğlu'dan yorum: Avrupa bindiği dalı kesmeye çalışıyor

Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuk olan Cumhuriyet gazetesi turizm yazarı Fehmi Köfteoğlu, Donbass’taki gelişmelerle birlikte Rusya-Ukrayna hattında yaşanan sürecin turizme olası yansımalarını değerlendirdi.Başta AB olmak üzere Batılı ülkelerden Rusya'nın ekonomi, spor ve basınına yaptırımlar sürüyor; birçok ülke Rusya'ya hava sahasını kapattı.En dikkat çekici noktanın Avrupa hava sahasının kapatılması olduğunu dile getiren Köfteoğlu, “Şu anda Ukrayna olayı yalnız Türkiye için değil, bütün dünya havacılığı için en ciddi sorundur. Rusya’sız Avrupa olmaz, mümkün değil. Olamaz. Yani bu Rusya’nın yararına değil, Avrupa’nın kendisi Rusyasız yapamaz. Rusyasız Avrupa'da havayolları patır patır dökülür. Çünkü Rusya, uçak sayısıyla ve yolcu sayısıyla Avrupa’nın en büyük havacılık pazarıdır” ifadelerini kullandı.AB'nin Rusya'ya uygulama kararı aldığı yeni yaptırım listesi AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi.Ulaşım Batı ülkelerinden Rusya'ya artık havacılık ve uzay sanayisiyle ilgili mal, teknoloji ve hizmet satışı yapılmayacak. Bu bilgiler ışığında tespitlerde bulunan Köfteoğlu, “Biliyorsunuz bu alınan kararlarda Rusya’ya yedek parça satışı da yasaklandı. Yani orayı kilitliyor. Bu karar yalnız Rusya’yı değil, Avrupa’ya, hatta dünyanın havacılığına ciddi darbe vurur. Umalım ve dileyelim ki bu facialara gelmeden aklıselime gelinmiş olsun. Avrupa kendi bindiği dalı kesmeye çalışıyor. Şu anda Rusya’daki uçakların yüzde 85’i lease, yani kiralıktır. Bu alınan karara göre bütün bu uçakların geri alınması gerekir. Düşünebiliyor musunuz? Geri veren için de, geri alan için de etkilenilecek bir gelişmedir” şeklinde konuştu.Rusya'nın Donbass operasyonu devam ederken Batı'nın gündeminde olan yaptırımlara bir yenisi daha eklendi. Batılı ülkeler Rusya’yı uluslararası SWIFT sisteminden çıkarma kararı aldı. Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuk olan enerji uzmanı Ali Arif Aktürk ise şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220228/belarustaki-rusya-ukrayna-gorusmeleri-4-saattir-devam-ediyor-1054304966.html

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rusya, avrupa birliği, ukrayna, radyo