https://tr.sputniknews.com/20220228/rusyaya-hava-sahasi-engeli-getirilmesine-kofteogludan-yorum-avrupa-bindigi-dali-kesmeye-calisiyor-1054340590.html
Rusya'ya hava sahası engeli getirilmesine Köfteoğlu'dan yorum: Avrupa bindiği dalı kesmeye çalışıyor
Rusya'ya hava sahası engeli getirilmesine Köfteoğlu'dan yorum: Avrupa bindiği dalı kesmeye çalışıyor
Avrupa hava sahasının Rus uçaklarına kapatılmasını analiz eden Cumhuriyet Gazetesi turizm yazarı Fehmi Köfteoğlu, “Bu karar yalnız Rusya’ya değil, dünyanın... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T23:41+0300
2022-02-28T23:41+0300
2022-03-01T18:54+0300
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Rusya'ya hava sahası engeli getirilmesine Köfteoğlu'dan yorum: Avrupa bindiği dalı kesmeye çalışıyor
Rusya'ya hava sahası engeli getirilmesine Köfteoğlu'dan yorum: Avrupa bindiği dalı kesmeye çalışıyor
Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuk olan Cumhuriyet gazetesi turizm yazarı Fehmi Köfteoğlu, Donbass’taki gelişmelerle birlikte Rusya-Ukrayna hattında yaşanan sürecin turizme olası yansımalarını değerlendirdi.Başta AB olmak üzere Batılı ülkelerden Rusya'nın ekonomi, spor ve basınına yaptırımlar sürüyor; birçok ülke Rusya'ya hava sahasını kapattı.En dikkat çekici noktanın Avrupa hava sahasının kapatılması olduğunu dile getiren Köfteoğlu, “Şu anda Ukrayna olayı yalnız Türkiye için değil, bütün dünya havacılığı için en ciddi sorundur. Rusya’sız Avrupa olmaz, mümkün değil. Olamaz. Yani bu Rusya’nın yararına değil, Avrupa’nın kendisi Rusyasız yapamaz. Rusyasız Avrupa'da havayolları patır patır dökülür. Çünkü Rusya, uçak sayısıyla ve yolcu sayısıyla Avrupa’nın en büyük havacılık pazarıdır” ifadelerini kullandı.AB'nin Rusya'ya uygulama kararı aldığı yeni yaptırım listesi AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi.Ulaşım Batı ülkelerinden Rusya'ya artık havacılık ve uzay sanayisiyle ilgili mal, teknoloji ve hizmet satışı yapılmayacak. Bu bilgiler ışığında tespitlerde bulunan Köfteoğlu, “Biliyorsunuz bu alınan kararlarda Rusya’ya yedek parça satışı da yasaklandı. Yani orayı kilitliyor. Bu karar yalnız Rusya’yı değil, Avrupa’ya, hatta dünyanın havacılığına ciddi darbe vurur. Umalım ve dileyelim ki bu facialara gelmeden aklıselime gelinmiş olsun. Avrupa kendi bindiği dalı kesmeye çalışıyor. Şu anda Rusya’daki uçakların yüzde 85’i lease, yani kiralıktır. Bu alınan karara göre bütün bu uçakların geri alınması gerekir. Düşünebiliyor musunuz? Geri veren için de, geri alan için de etkilenilecek bir gelişmedir” şeklinde konuştu.Rusya'nın Donbass operasyonu devam ederken Batı'nın gündeminde olan yaptırımlara bir yenisi daha eklendi. Batılı ülkeler Rusya’yı uluslararası SWIFT sisteminden çıkarma kararı aldı. Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuk olan enerji uzmanı Ali Arif Aktürk ise şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220228/belarustaki-rusya-ukrayna-gorusmeleri-4-saattir-devam-ediyor-1054304966.html
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rusya, avrupa birliği, ukrayna, radyo
Rusya'ya hava sahası engeli getirilmesine Köfteoğlu'dan yorum: Avrupa bindiği dalı kesmeye çalışıyor
23:41 28.02.2022 (güncellendi: 18:54 01.03.2022) Abone ol
Avrupa hava sahasının Rus uçaklarına kapatılmasını analiz eden Cumhuriyet Gazetesi turizm yazarı Fehmi Köfteoğlu, “Bu karar yalnız Rusya’ya değil, dünyanın havacılığına ciddi darbe vurur. Umalım ve dileyelim ki, bu facialara gelmeden aklıselime gelinmiş olsun. Avrupa kendi bindiği dalı kesmeye çalışıyor” sözleriyle yorumladı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuk olan Cumhuriyet gazetesi turizm yazarı Fehmi Köfteoğlu, Donbass’taki gelişmelerle birlikte Rusya-Ukrayna hattında yaşanan sürecin turizme olası yansımalarını değerlendirdi.
Başta AB olmak üzere Batılı ülkelerden Rusya'nın ekonomi, spor ve basınına yaptırımlar sürüyor; birçok ülke Rusya'ya hava sahasını kapattı.
En dikkat çekici noktanın Avrupa hava sahasının kapatılması olduğunu dile getiren Köfteoğlu, “Şu anda Ukrayna olayı yalnız Türkiye için değil, bütün dünya havacılığı için en ciddi sorundur. Rusya’sız Avrupa olmaz, mümkün değil. Olamaz. Yani bu Rusya’nın yararına değil, Avrupa’nın kendisi Rusyasız yapamaz. Rusyasız Avrupa'da havayolları patır patır dökülür. Çünkü Rusya, uçak sayısıyla ve yolcu sayısıyla Avrupa’nın en büyük havacılık pazarıdır” ifadelerini kullandı.
AB'nin Rusya'ya uygulama kararı aldığı yeni yaptırım listesi AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Ulaşım Batı ülkelerinden Rusya'ya artık havacılık ve uzay sanayisiyle ilgili mal, teknoloji ve hizmet satışı yapılmayacak. Bu bilgiler ışığında tespitlerde bulunan Köfteoğlu, “Biliyorsunuz bu alınan kararlarda Rusya’ya yedek parça satışı da yasaklandı. Yani orayı kilitliyor. Bu karar yalnız Rusya’yı değil, Avrupa’ya, hatta dünyanın havacılığına ciddi darbe vurur. Umalım ve dileyelim ki bu facialara gelmeden aklıselime gelinmiş olsun. Avrupa kendi bindiği dalı kesmeye çalışıyor. Şu anda Rusya’daki uçakların yüzde 85’i lease, yani kiralıktır. Bu alınan karara göre bütün bu uçakların geri alınması gerekir. Düşünebiliyor musunuz? Geri veren için de, geri alan için de etkilenilecek bir gelişmedir” şeklinde konuştu.
Rusya'nın Donbass operasyonu devam ederken Batı'nın gündeminde olan yaptırımlara bir yenisi daha eklendi. Batılı ülkeler Rusya’yı uluslararası SWIFT sisteminden çıkarma kararı aldı. Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuk olan enerji uzmanı Ali Arif Aktürk ise şunları kaydetti:
“SWIFT yaptırımını ilk kez 2014’te, o zamanki İngiltere Başbakanı David Cameron gündeme getirmişti. Rusya’nın ihracatına baktığımızda 490 milyar dolara yakın bir ihracatı var. Bunun yarısı ham petrol, petrol ürünleri, doğalgaz ve LNG. Zaten bunlar SWIFT yaptırımının dışında. Yani ihracatının yarısının dışında. Diğer yarısı için de, Rusya zaten David Cameron’ın açıklamaları sonrası, SPFS diye, SWIFT benzeri kendi içinde sistem kurmuştu. Eğer SWIFT’e yaptırımlar daha sıkılaştırılırsa, Rusya da kripto paralarla, block chainlerle, ya da Çin üzerinden bir takım çözüm yolları düşünmüştür. Burada Çin önemli nokta. Çin ile Rusya’nın ticari hacmi çok yüksek. Çin üzerinden, başka üçüncü bir ülke üzerinden ticaretin sürdürülebileceğini düşünüyorum. Hatta bu ülke Türkiye bile olabilir. Türkiye’nin burada İran yaptırımları ile ilgili ağzı yandı, onun için legal altyapısı daha güçlü bir yapı tesis edilebilirse uygun olur. Türkiye bir de buğday ithal ediliyor. Bu bizi de doğrudan ilgilendirebilen bir husus.”