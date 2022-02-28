Safra kesesinden 14 bin 387 taş çıktı: Noter eşliğinde sayıldı, Guinness'e başvuru yapıldı

“Hastanın safra kesesi boyutları gerçekten 2-3 kat artmış ve içi taş doluydu. Safra kesesi ameliyatı yapmakta güçlük çektik. Bu ameliyatı kapalı olarak bitirdik. Laparoskopik işlem dediğimiz kapalı yöntemle gerçekleştirdik. Taşları görünce hayrete düştük, ameliyat esnasında çıkarırken taşların sayısından dolayı bunun bir dünya rekoru olabileceğini fark ettik. Daha önceki dünya rekoru yine Türkiye’de Malatya’da bir meslektaşımız tarafından yapılan kese ameliyatında 8 bin 422 adet olarak saplanmıştı. Bizim ameliyatımızda da 14 bin 387 olarak tarihi bir rekor kırıldı. Şu an dünyadaki en çok safra taşı içeren safra kesesi ameliyatıydı. Çıkarılan taşları noter eşliğinde de saydırarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için başvurumuzu yaptık.”