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Selvi: Madem 28 Şubat tarihi sizin için o kadar önemli, ikinci toplantıyı da 27 Mayıs’ta yaparsınız
Selvi: Madem 28 Şubat tarihi sizin için o kadar önemli, ikinci toplantıyı da 27 Mayıs’ta yaparsınız
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 6 muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini 28 Şubat'ta açıklayacak olmasını eleştirdi ve "Madem 28... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T09:39+0300
2022-02-28T09:45+0300
politika
parlamenter
güçlendirilmiş parlamenter sistem
parlamenter sistem
muhalefet
abdulkadir selvi
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CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi bugün ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi'ne dönüş çalışmasının ayrıntılarını açıklayacak.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 6 muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini bugün (28 Şubat) açıklayacak olmasını köşesine taşıdı.Selvi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Şu da konuşuldu. 28 Şubat’a denk geldi ama 25’inci yıldönümü. Ayrı bir mana çıkar mı? Bir sıkıntı olur mu ya da bundan bir mesaj gibi anlaşılır mı? Herkes sorun yok dedi. İyi olur dediler. Herkes takvimi açtı baktı. 28 Şubat uygunmuş, o tarih oluştu yani. Orada bir mesaj gayreti yok. 28 Şubat’ta yapalım da şöyle bir mesaj verelim. Öyle bir gayret yok. Ama dışarıdan bakanlar bir mesaj alabilirler. Ona yapacak bir şey yok. Nasıl mesaj alacaksa alacak herkes” sözlerini kullandığını belirtti.Selvi, şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220225/parlamenter-sistem-metninin-detaylari-ortaya-cikti-1054230365.html
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parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter sistem, parlamenter sistem, muhalefet, abdulkadir selvi

Selvi: Madem 28 Şubat tarihi sizin için o kadar önemli, ikinci toplantıyı da 27 Mayıs’ta yaparsınız

09:39 28.02.2022 (güncellendi: 09:45 28.02.2022)
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 6 muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini 28 Şubat'ta açıklayacak olmasını eleştirdi ve "Madem 28 Şubat tarihi sizin için o kadar önemli, ikinci toplantıyı da 27 Mayıs’ta yaparsınız" dedi.
CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi bugün ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi'ne dönüş çalışmasının ayrıntılarını açıklayacak.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 6 muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini bugün (28 Şubat) açıklayacak olmasını köşesine taşıdı.
Selvi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Şu da konuşuldu. 28 Şubat’a denk geldi ama 25’inci yıldönümü. Ayrı bir mana çıkar mı? Bir sıkıntı olur mu ya da bundan bir mesaj gibi anlaşılır mı? Herkes sorun yok dedi. İyi olur dediler. Herkes takvimi açtı baktı. 28 Şubat uygunmuş, o tarih oluştu yani. Orada bir mesaj gayreti yok. 28 Şubat’ta yapalım da şöyle bir mesaj verelim. Öyle bir gayret yok. Ama dışarıdan bakanlar bir mesaj alabilirler. Ona yapacak bir şey yok. Nasıl mesaj alacaksa alacak herkes” sözlerini kullandığını belirtti.
Selvi, şöyle devam etti:
"Babacan’ın açıklamalarından da anlaşıldığı gibi 28 Şubat tarihi sehven belirlenmemiş. Bu tarih yanlış anlaşılır mı, diye aralarında müzakere etmişler. Babacan, 'Nasıl mesaj alacaksa alacak herkes' diyecek kadar da pervasız. O zaman bu ittifak, bir 28 Şubat ittifakıdır diye yapılan değerlendirmelere kızmayacaksınız. Madem 28 Şubat tarihi sizin için o kadar önemli, ikinci toplantıyı da o zaman 27 Mayıs’ta yaparsınız, olur biter."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti ile 6 parti lideri akşam yemeğinde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
POLİTİKA
Parlamenter sistem metninin detayları ortaya çıktı
25 Şubat, 12:53
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