https://tr.sputniknews.com/20220228/selvi-madem-28-subat-tarihi-sizin-icin-o-kadar-onemli-ikinci-toplantiyi-da-27-mayista-yaparsiniz-1054284216.html

Selvi: Madem 28 Şubat tarihi sizin için o kadar önemli, ikinci toplantıyı da 27 Mayıs’ta yaparsınız

Selvi: Madem 28 Şubat tarihi sizin için o kadar önemli, ikinci toplantıyı da 27 Mayıs’ta yaparsınız

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 6 muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini 28 Şubat'ta açıklayacak olmasını eleştirdi ve "Madem 28... 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T09:39+0300

2022-02-28T09:39+0300

2022-02-28T09:45+0300

politika

parlamenter

güçlendirilmiş parlamenter sistem

parlamenter sistem

muhalefet

abdulkadir selvi

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CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi bugün ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi'ne dönüş çalışmasının ayrıntılarını açıklayacak.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 6 muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini bugün (28 Şubat) açıklayacak olmasını köşesine taşıdı.Selvi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Şu da konuşuldu. 28 Şubat’a denk geldi ama 25’inci yıldönümü. Ayrı bir mana çıkar mı? Bir sıkıntı olur mu ya da bundan bir mesaj gibi anlaşılır mı? Herkes sorun yok dedi. İyi olur dediler. Herkes takvimi açtı baktı. 28 Şubat uygunmuş, o tarih oluştu yani. Orada bir mesaj gayreti yok. 28 Şubat’ta yapalım da şöyle bir mesaj verelim. Öyle bir gayret yok. Ama dışarıdan bakanlar bir mesaj alabilirler. Ona yapacak bir şey yok. Nasıl mesaj alacaksa alacak herkes” sözlerini kullandığını belirtti.Selvi, şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20220225/parlamenter-sistem-metninin-detaylari-ortaya-cikti-1054230365.html

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