https://tr.sputniknews.com/20220228/son-24-saatte-64-bin-275-kisinin-testi-pozitif-cikti-213-kisi-yasamini-yitirdi-1054308973.html
Son 24 saatte 64 bin 275 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi
Son 24 saatte 64 bin 275 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 64 bin 275 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi. 28.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-28T20:41+0300
koronavirüs
türkiye
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Güncel tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyi Haber: Omicron varyantının ilk görüldüğü şehirlerde vakalar hızlı bir artış göstermiş, izleyen haftalarda sayılar düşmüştü. Şimdi aynı durumu ülke genelinde yaşıyoruz. Uyarı: Salgın gündemden düşmeye başlasa da virüs varlığını koruyor. Aşı konusunda ihmalkâr olmamalıyız" dedi.
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türkiye
Son 24 saatte 64 bin 275 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi
19:53 28.02.2022 (güncellendi: 20:41 28.02.2022) Abone ol
Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 64 bin 275 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi.
Güncel tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyi Haber: Omicron varyantının ilk görüldüğü şehirlerde vakalar hızlı bir artış göstermiş, izleyen haftalarda sayılar düşmüştü. Şimdi aynı durumu ülke genelinde yaşıyoruz. Uyarı: Salgın gündemden düşmeye başlasa da virüs varlığını koruyor. Aşı konusunda ihmalkâr olmamalıyız" dedi.