https://tr.sputniknews.com/20220228/sosyal-medyada-ukrayna-dezenformasyonu-iste-yayinlanan-yalan-haberler-1054307959.html

‘Sosyal medya’da Ukrayna dezenformasyonu: İşte yayınlanan yalan haberler

‘Sosyal medya’da Ukrayna dezenformasyonu: İşte yayınlanan yalan haberler

Rusya'nın Donbass operasyonu ile birlikte başlayan yanlış bilgi paylaşımları resmi kurumlara da sıçradı. Ukrayna veya batı kaynaklı birçok hesaptan servis... 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T19:48+0300

2022-02-28T19:48+0300

2022-02-28T19:48+0300

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Rusya Federasyonu’nun, Ukrayna'nın doğusunda resmi olarak tanıdığı Donetsk ve Lugansk'ın talebi üzerine başlattığı operasyon 5. gününe girerken, krizle alakalı çok sayıda yanlış bilgi ve haber içerikleri de gündeme gelmeye devam ediyor.Sosyal medyada paylaşılarak Ukrayna'daki mevcut çatışmayla ilgili olduğunu iddia edilen birçok görüntünün, aslında birkaç yıl önce başka bölgelerde meydana gelen farklı olaylardan çekilmiş videolar ve fotoğraflardan oluşturulduğu ortaya çıktı.Bu gibi dezenformasyon içerikli paylaşımların etkileşiminin yüksek olması, sosyal medyada yanlış bilgilerin de hızla yayılması ile sonuçlanıyor. Özellikle bot hesapların ürettiği bilgi kirliliğinin içinde, Ukraynalı yetkililerin resmi hesaplarından yapılan teyitsiz paylaşımlar da yer aldı. Aynı zamanda batı medyasının bazı kuruluşları tarafından da desteklenen asılsız içerikler, haber akışlarına eklenerek servis edildi. Resmi kurumlarca paylaşılarak tepki toplayan yanlış bilgi ve haberleri Sputnik derledi.Yanlışlar ve doğrular

rusya

ukrayna

donbass

lugansk halk cumhuriyeti

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