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TFF, Trabzonspor ve Adana Demirspor'un PFDK'ye sevk edildiğini duyurdu
TFF, Trabzonspor ve Adana Demirspor'un PFDK'ye sevk edildiğini duyurdu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen kulüpleri açıkladı. 28.02.2022, Sputnik Türkiye
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spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
trabzonspor
adana demirspor
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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.TFF'den yapılan açıklamada, Trabzonspor'un talimatlara aykırı hareket, Adana Demirspor'un ise saha olayları nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.Açıklamada, Adana Demirspor Sportif Direktörü Gökhan Göktürk ile Fraport TAV Antalyaspor İdari Menajeri Burak Uysaloğlu'nun sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
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türkiye futbol federasyonu (tff), trabzonspor, adana demirspor

TFF, Trabzonspor ve Adana Demirspor'un PFDK'ye sevk edildiğini duyurdu

23:49 28.02.2022
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen kulüpleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Trabzonspor'un talimatlara aykırı hareket, Adana Demirspor'un ise saha olayları nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.
Açıklamada, Adana Demirspor Sportif Direktörü Gökhan Göktürk ile Fraport TAV Antalyaspor İdari Menajeri Burak Uysaloğlu'nun sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
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