https://tr.sputniknews.com/20220228/tobb-baskani-hisarciklioglu-simdi-enflasyonla-mucadeleye-odaklanma-zamani-1054294805.html

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Şimdi enflasyonla mücadeleye odaklanma zamanı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Şimdi enflasyonla mücadeleye odaklanma zamanı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 11 büyüdüğünü belirterek, "Yaşanan sorunlara... 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T13:56+0300

2022-02-28T13:56+0300

2022-02-28T13:56+0300

ekonomi

tobb

türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)

rifat hisarcıklıoğlu

büyüme

büyüme oranı

ekonomik büyüme

enflasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104065/87/1040658742_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_5dc733599e29178556c1f748bb234867.jpg

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2021 yılı geneli ve son çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 11 büyüdüğüne dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:"Yaşanan sorunlara rağmen girişimcilerimizin çalışmaları, alınan tedbirler sonuç veriyor. Sıkıntıda olan sektörler başta olmak üzere verilecek destekler büyümeyi sürdürülebilir kılacaktır. Şimdi enflasyonla mücadeleye, 2022'ye odaklanma zamanı."

https://tr.sputniknews.com/20220228/ito-baskani-avdagic-yillik-geliri-1-trilyon-dolara-ulasacak-metaversee-katilmanin-tam-zamani-1054287309.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tobb, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), rifat hisarcıklıoğlu, büyüme, büyüme oranı, ekonomik büyüme, enflasyon