https://tr.sputniknews.com/20220228/tobb-baskani-hisarciklioglu-simdi-enflasyonla-mucadeleye-odaklanma-zamani-1054294805.html
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Şimdi enflasyonla mücadeleye odaklanma zamanı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Şimdi enflasyonla mücadeleye odaklanma zamanı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 11 büyüdüğünü belirterek, "Yaşanan sorunlara... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T13:56+0300
2022-02-28T13:56+0300
2022-02-28T13:56+0300
ekonomi
tobb
türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)
rifat hisarcıklıoğlu
büyüme
büyüme oranı
ekonomik büyüme
enflasyon
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Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2021 yılı geneli ve son çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 11 büyüdüğüne dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:"Yaşanan sorunlara rağmen girişimcilerimizin çalışmaları, alınan tedbirler sonuç veriyor. Sıkıntıda olan sektörler başta olmak üzere verilecek destekler büyümeyi sürdürülebilir kılacaktır. Şimdi enflasyonla mücadeleye, 2022'ye odaklanma zamanı."
https://tr.sputniknews.com/20220228/ito-baskani-avdagic-yillik-geliri-1-trilyon-dolara-ulasacak-metaversee-katilmanin-tam-zamani-1054287309.html
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tobb, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), rifat hisarcıklıoğlu, büyüme, büyüme oranı, ekonomik büyüme, enflasyon
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Şimdi enflasyonla mücadeleye odaklanma zamanı
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 11 büyüdüğünü belirterek, "Yaşanan sorunlara rağmen girişimcilerimizin çalışmaları, alınan tedbirler sonuç veriyor" ifadesini kullandı.
Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2021 yılı geneli ve son çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.
Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 11 büyüdüğüne dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
"Yaşanan sorunlara rağmen girişimcilerimizin çalışmaları, alınan tedbirler sonuç veriyor. Sıkıntıda olan sektörler başta olmak üzere verilecek destekler büyümeyi sürdürülebilir kılacaktır. Şimdi enflasyonla mücadeleye, 2022'ye odaklanma zamanı."