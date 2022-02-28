https://tr.sputniknews.com/20220228/turkiyeden-ukraynaya-giden-2-tahliye-otobusu-tipi-nedeniyle-bulgaristanda-yoldan-cikti-1054282630.html
Türkiye'den Ukrayna'ya giden 2 tahliye otobüsü tipi nedeniyle Bulgaristan’da yoldan çıktı
Türkiye'den Ukrayna'ya giden 2 tahliye otobüsü tipi nedeniyle Bulgaristan’da yoldan çıktı
Rusya'nın Donbass operasyonu üzerine, Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla başlatılan tahliye işlemleri için Türkiye'den Ukrayna'ya seyir halinde olan 2... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T08:26+0300
2022-02-28T08:26+0300
2022-02-28T08:26+0300
türkiye
rusya
ukrayna
tahliye
kar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/1043810151_0:0:1002:564_1920x0_80_0_0_e0d49ae844fdba8dc5fffd63044425bd.jpg
Gurkovo bölgesinde kara saplanan iki otobüsün şoförleri, yetkilileri arayarak yardım istedi.İstanbul’dan yola çıkıp Ukrayna’ya ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden otobüs şoförü Murat Gülmez, “Tipiden dolayı yol görünmüyordu. Tipi bizi aşağıya doğru attı.” dedi.Gülmez, 2 saattir yardım beklediklerini ve araçlarında maddi hasar bulunduğunu belirterek “Jantlarımız patlak, arabanın içi soğuk, dondurucu bir hava var burada” diye konuştu.
türkiye
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/1043810151_125:0:877:564_1920x0_80_0_0_d5502499597cf228ddca5ed52ac2a8eb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, tahliye, kar
Türkiye'den Ukrayna'ya giden 2 tahliye otobüsü tipi nedeniyle Bulgaristan’da yoldan çıktı
Abone ol
Rusya'nın Donbass operasyonu üzerine, Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla başlatılan tahliye işlemleri için Türkiye'den Ukrayna'ya seyir halinde olan 2 otobüs, Bulgaristan'da şiddetli tipi nedeniyle yoldan çıktı.
Gurkovo bölgesinde kara saplanan iki otobüsün şoförleri, yetkilileri arayarak yardım istedi.
İstanbul’dan yola çıkıp Ukrayna’ya ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden otobüs şoförü Murat Gülmez, “Tipiden dolayı yol görünmüyordu. Tipi bizi aşağıya doğru attı.” dedi.
Gülmez, 2 saattir yardım beklediklerini ve araçlarında maddi hasar bulunduğunu belirterek “Jantlarımız patlak, arabanın içi soğuk, dondurucu bir hava var burada” diye konuştu.