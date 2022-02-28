https://tr.sputniknews.com/20220228/turkiyeden-ukraynaya-giden-2-tahliye-otobusu-tipi-nedeniyle-bulgaristanda-yoldan-cikti-1054282630.html

Türkiye'den Ukrayna'ya giden 2 tahliye otobüsü tipi nedeniyle Bulgaristan’da yoldan çıktı

Türkiye'den Ukrayna'ya giden 2 tahliye otobüsü tipi nedeniyle Bulgaristan’da yoldan çıktı

Rusya'nın Donbass operasyonu üzerine, Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla başlatılan tahliye işlemleri için Türkiye'den Ukrayna'ya seyir halinde olan 2... 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T08:26+0300

2022-02-28T08:26+0300

2022-02-28T08:26+0300

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Gurkovo bölgesinde kara saplanan iki otobüsün şoförleri, yetkilileri arayarak yardım istedi.İstanbul’dan yola çıkıp Ukrayna’ya ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden otobüs şoförü Murat Gülmez, “Tipiden dolayı yol görünmüyordu. Tipi bizi aşağıya doğru attı.” dedi.Gülmez, 2 saattir yardım beklediklerini ve araçlarında maddi hasar bulunduğunu belirterek “Jantlarımız patlak, arabanın içi soğuk, dondurucu bir hava var burada” diye konuştu.

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rusya, ukrayna, tahliye, kar