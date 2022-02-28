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Üsküdar'da güzellik uzmanlarından epilasyon eylemi
Üsküdar'da güzellik uzmanlarından epilasyon eylemi
Dermatolog ve estetik cerrahların açtığı davada, güzellik salonlarında foto epilasyon cihazlarının kullanılmasına izin veren yönetmeliğin iptal etmesi üzerine... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T11:42+0300
2022-02-28T11:42+0300
türkiye
epilasyon
lazer
güzellik
eylem
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Danıştay 10. Daire'nin aldığı karar sonucu dermatolog ve estetik cerrahların açtığı davada yaklaşık 2 yıl önce güzellik salonlarında foto epilasyon cihazlarının kullanılmasına izin veren yönetmelik iptal edildi.Dün Üsküdar Meydanı'nda toplanan yaklaşık 200 güzellik uzmanı ve iş yeri sahibi, İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Sanatkarlar Odası (İGDESO) ve Kozmetik Medikal Cihaz Ürün İthalat İhracat ve İmalatçılar Derneği'nin (KOMED) düzenlediği protestoya katıldı. Grup ellerindeki Türk bayrakları ve dövizlerle sloganlar atarak alınan kararı protesto etti.'Nerede görülmüş bir hekimin epilasyon yaptığı?'Grup adına konuşan İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Ayşe Aydın, "Mağdur olan yüz binlerce esnafımız ve ailelerinin hakkını kim nasıl ödeyecek. Şu çok iyi bilinmelidir ki açılan bu davalar sektörümüzden rant elde etmek isteyen kişilerin kolay yoldan para kazanma arzusunun yansımalarından başka bir şey değildir. Bugün özel hastaneler epilasyon, G5, kalıcı makyaj ve benzeri hizmetleri hekim işidir diye yapmaktadır. En acısı da mağdur güzellik uzmanı meslektaşlarımız hayatlarını devam ettirebilmek için tıp merkezlerinde kaçak olarak çalıştırılıyor. Soruyorum, nerede görülmüş bir hekimin epilasyon yaptığı. Bunun yanı sıra biz güzellik salonu işletmecileri, yaptığımız işlemler için yüzde 18 KDV ödüyorken, sağlık kuruluşları yüzde 8 KDV ile epilasyon hizmeti veriyor. Devletimden vergi çalıyor. Alın terimizle helal rızık kazanmak ve geçinmek için uzmanı olduğumuz mesleğimizi bizden çaldıkları yetmiyor gibi devletimizden de KDV çalıyor." dedi.İGDESO Yönetim Kurulu Üyesi Melahat Erkençiçek ise " Bugün burada toplandık. Haklarımızın geri alınmasını istiyoruz. Bize verilmiş olan hakkımızı doktorlar yapmaya çalışıyorlar. Biz burada eğitimli, deneyimli güzellik uzmanlarıyız. Mesleğimizi daim ettirmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın külliyede imzalayarak vermiş olduğu haklarımızın geri verilmesini talep ediyoruz. Hakkımız için mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.
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epilasyon, lazer, güzellik, eylem

Üsküdar'da güzellik uzmanlarından epilasyon eylemi

11:42 28.02.2022
© DHAÜsküdar'da güzellik uzmanlarından epilasyon eylemi
Üsküdar'da güzellik uzmanlarından epilasyon eylemi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© DHA
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Dermatolog ve estetik cerrahların açtığı davada, güzellik salonlarında foto epilasyon cihazlarının kullanılmasına izin veren yönetmeliğin iptal etmesi üzerine yaklaşık 200 güzellik uzmanı ve iş yeri sahibi Üsküdar Meydanı'nda toplandı. Grup sloganlar atarak alınan kararı protesto etti.
Danıştay 10. Daire'nin aldığı karar sonucu dermatolog ve estetik cerrahların açtığı davada yaklaşık 2 yıl önce güzellik salonlarında foto epilasyon cihazlarının kullanılmasına izin veren yönetmelik iptal edildi.
Dün Üsküdar Meydanı'nda toplanan yaklaşık 200 güzellik uzmanı ve iş yeri sahibi, İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Sanatkarlar Odası (İGDESO) ve Kozmetik Medikal Cihaz Ürün İthalat İhracat ve İmalatçılar Derneği'nin (KOMED) düzenlediği protestoya katıldı. Grup ellerindeki Türk bayrakları ve dövizlerle sloganlar atarak alınan kararı protesto etti.

'Nerede görülmüş bir hekimin epilasyon yaptığı?'

Grup adına konuşan İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Ayşe Aydın, "Mağdur olan yüz binlerce esnafımız ve ailelerinin hakkını kim nasıl ödeyecek. Şu çok iyi bilinmelidir ki açılan bu davalar sektörümüzden rant elde etmek isteyen kişilerin kolay yoldan para kazanma arzusunun yansımalarından başka bir şey değildir. Bugün özel hastaneler epilasyon, G5, kalıcı makyaj ve benzeri hizmetleri hekim işidir diye yapmaktadır. En acısı da mağdur güzellik uzmanı meslektaşlarımız hayatlarını devam ettirebilmek için tıp merkezlerinde kaçak olarak çalıştırılıyor. Soruyorum, nerede görülmüş bir hekimin epilasyon yaptığı. Bunun yanı sıra biz güzellik salonu işletmecileri, yaptığımız işlemler için yüzde 18 KDV ödüyorken, sağlık kuruluşları yüzde 8 KDV ile epilasyon hizmeti veriyor. Devletimden vergi çalıyor. Alın terimizle helal rızık kazanmak ve geçinmek için uzmanı olduğumuz mesleğimizi bizden çaldıkları yetmiyor gibi devletimizden de KDV çalıyor." dedi.
İGDESO Yönetim Kurulu Üyesi Melahat Erkençiçek ise " Bugün burada toplandık. Haklarımızın geri alınmasını istiyoruz. Bize verilmiş olan hakkımızı doktorlar yapmaya çalışıyorlar. Biz burada eğitimli, deneyimli güzellik uzmanlarıyız. Mesleğimizi daim ettirmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın külliyede imzalayarak vermiş olduğu haklarımızın geri verilmesini talep ediyoruz. Hakkımız için mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.
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