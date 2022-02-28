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https://tr.sputniknews.com/20220228/yabanci-uyruklu-kadinin-yonettigi-fuhus-cetesi-cokertildi-17-tutuklama-1054298883.html
Yabancı uyruklu kadının yönettiği fuhuş çetesi çökertildi: 17 tutuklama
Yabancı uyruklu kadının yönettiği fuhuş çetesi çökertildi: 17 tutuklama
Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonun ardından mahkemeye çıkarılan 19 şüpheliden 17’si tutuklandı. Fuhuş çetesinin elebaşılarından... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T15:22+0300
2022-02-28T15:22+0300
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fuhuş
antalya
manavgat
yabancı uyruklu
hamile
kadın
tutuklama
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Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yaklaşık 2 ay boyunca devam eden projeli operasyon, 19 adrese eş zamanlı yapılan baskınla son bulurken, fuhuş yaptırıldığı belirlenen 20 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Operasyonda 9 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı olarak tabir edilen tüfek, 1 adet av tüfeği ve 1 adet otomatik tüfek ele geçirildi.Operasyon kapsamında yakalanan 5'i kadın 19 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Fuhuşa teşvik, aracılık, yer temin etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, cinsel saldırı, insan ticareti ve silah kanununa muhalefet suçlarından Manavgat Adliyesine çıkarılırken, şüphelilerden 17'si tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.Mahkemeye çıkarılanlardan eskort sisteminin kurucusu olduğu belirlenen A.Y., M.D., C.T., E.A., O.S., A.İ. (Yabancı uyruklu kadın), O.F., A.U., M.A. (Yabancı uyruklu erkek), M.G. (Yabancı uyruklu kadın), İ.Ö., O.Ç., L.M., K.S., F.C. (Türk kadın), T.K. (Türk kadın), V.K. tutuklandı. Çetenin elebaşılarından olduğu değerlendirilen Yabancı uyruklu N.K. isimli kadın hamile olması ve düşük tehlikesi bulunması sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken B.K.'da adli kontrolle serbest kaldı.
https://tr.sputniknews.com/20220221/kataloglu-fuhus-cetesine-operasyon-3-supheli-tutuklandi-1054069502.html
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fuhuş, antalya, manavgat, yabancı uyruklu, hamile, kadın, tutuklama

Yabancı uyruklu kadının yönettiği fuhuş çetesi çökertildi: 17 tutuklama

15:22 28.02.2022
© İHAYabancı uyruklu kadının yönettiği fuhuş çetesi çökertildi: 17 tutuklama
Yabancı uyruklu kadının yönettiği fuhuş çetesi çökertildi: 17 tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© İHA
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonun ardından mahkemeye çıkarılan 19 şüpheliden 17’si tutuklandı. Fuhuş çetesinin elebaşılarından olduğu değerlendirilen N.K. isimli kadın, hamile olması ve düşük tehlikesi bulunması nedeniyle adli kontrolle serbest kaldı.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yaklaşık 2 ay boyunca devam eden projeli operasyon, 19 adrese eş zamanlı yapılan baskınla son bulurken, fuhuş yaptırıldığı belirlenen 20 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.
Operasyonda 9 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı olarak tabir edilen tüfek, 1 adet av tüfeği ve 1 adet otomatik tüfek ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan 5'i kadın 19 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Fuhuşa teşvik, aracılık, yer temin etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, cinsel saldırı, insan ticareti ve silah kanununa muhalefet suçlarından Manavgat Adliyesine çıkarılırken, şüphelilerden 17'si tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.
Mahkemeye çıkarılanlardan eskort sisteminin kurucusu olduğu belirlenen A.Y., M.D., C.T., E.A., O.S., A.İ. (Yabancı uyruklu kadın), O.F., A.U., M.A. (Yabancı uyruklu erkek), M.G. (Yabancı uyruklu kadın), İ.Ö., O.Ç., L.M., K.S., F.C. (Türk kadın), T.K. (Türk kadın), V.K. tutuklandı.
Çetenin elebaşılarından olduğu değerlendirilen Yabancı uyruklu N.K. isimli kadın hamile olması ve düşük tehlikesi bulunması sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken B.K.'da adli kontrolle serbest kaldı.
Kataloglu fuhuş çetesine operasyon: 3 şüpheli̇ tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
TÜRKİYE
Kataloglu fuhuş çetesine operasyon: 3 şüpheli̇ tutuklandı
21 Şubat, 11:28
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