https://tr.sputniknews.com/20220228/yabanci-uyruklu-kadinin-yonettigi-fuhus-cetesi-cokertildi-17-tutuklama-1054298883.html

Yabancı uyruklu kadının yönettiği fuhuş çetesi çökertildi: 17 tutuklama

Yabancı uyruklu kadının yönettiği fuhuş çetesi çökertildi: 17 tutuklama

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonun ardından mahkemeye çıkarılan 19 şüpheliden 17’si tutuklandı. Fuhuş çetesinin elebaşılarından... 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T15:22+0300

2022-02-28T15:22+0300

2022-02-28T15:22+0300

türkiye

fuhuş

antalya

manavgat

yabancı uyruklu

hamile

kadın

tutuklama

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Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yaklaşık 2 ay boyunca devam eden projeli operasyon, 19 adrese eş zamanlı yapılan baskınla son bulurken, fuhuş yaptırıldığı belirlenen 20 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Operasyonda 9 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı olarak tabir edilen tüfek, 1 adet av tüfeği ve 1 adet otomatik tüfek ele geçirildi.Operasyon kapsamında yakalanan 5'i kadın 19 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Fuhuşa teşvik, aracılık, yer temin etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, cinsel saldırı, insan ticareti ve silah kanununa muhalefet suçlarından Manavgat Adliyesine çıkarılırken, şüphelilerden 17'si tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.Mahkemeye çıkarılanlardan eskort sisteminin kurucusu olduğu belirlenen A.Y., M.D., C.T., E.A., O.S., A.İ. (Yabancı uyruklu kadın), O.F., A.U., M.A. (Yabancı uyruklu erkek), M.G. (Yabancı uyruklu kadın), İ.Ö., O.Ç., L.M., K.S., F.C. (Türk kadın), T.K. (Türk kadın), V.K. tutuklandı. Çetenin elebaşılarından olduğu değerlendirilen Yabancı uyruklu N.K. isimli kadın hamile olması ve düşük tehlikesi bulunması sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken B.K.'da adli kontrolle serbest kaldı.

https://tr.sputniknews.com/20220221/kataloglu-fuhus-cetesine-operasyon-3-supheli-tutuklandi-1054069502.html

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fuhuş, antalya, manavgat, yabancı uyruklu, hamile, kadın, tutuklama