https://tr.sputniknews.com/20220228/yildiz-kenterin-hayati-belgesel-oluyor-1054305412.html

Yıldız Kenter'in hayatı belgesel oluyor

Yıldız Kenter'in hayatı belgesel oluyor

Usta tiyatrocu, Devlet Sanatçısı Yıldız Kenter'in hayatı film oluyor. Son olarak, Selçuk Metin'in yönetmenliğini üstlendiği projeden ilk tanıtım videosu... 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T17:46+0300

2022-02-28T17:46+0300

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belgesel

yaşam

yıldız kenter

tiyatro

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Türkiye tiyatro tarihinin önemli isimlerinden olan, usta sanatçı, UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi Yıldız Kenter’in hayatını anlatan belgeselden ilk tanıtım yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Selçuk Metin’in yer aldığı belgeselin senaryosu ise Zeynep Miraç tarafından kaleme alındı.Ranini TV'nin aktardığı habere göre, Yıldız Kenter belgeselin senaryosunu yazarken Prof. Dr. Dikmen Gürün'ün 'Tiyatro Benim Dünyam' kitabının izinden giden senarist Zeynep Miraç; tiyatrocu, eğitmen Yıldız Kenter'i anlatmak için birlikte oynadığı oyuncuların, aile fertlerinin, öğrencilerinin ve yakın dostlarının tanıklıklarına başvuruyor.Görüntü yönetmenliğini ise Doğan Sarıgüzel’in üstlendiği belgesele oyun programları, afişler, fotoğraflar, gazete kupürleri ve görüntüler eşlik edecek.Kenter'in kişiliğini, hayata ve tiyatroya bıraktığı izleri odak noktasına alan belgeselde Genco Erkal, Haldun Dormen, Kadriye Kenter, Müjdat Gezen ve Tilbe Saran gibi isimlerin yanı sıra Ayhan Kavas, Bartu Küçükçağlayan, Bülent Şakrak, Demet Akbağ, Demet Evgar, Dikmen Gürün, Engin Hepileri, Filiz Kutlar, Hakan Gerçek, Jülide Kural, Mehmet Birkiye, Nergis Çorakçı, Okan Yalabık, Suat Öztuna ve Yeşim Koçak ile yapılmış röportajlar da yer alacak.Belgeselin, çekim ve kurgu sürecinin tamamlanmasının ardından, ilk gösteriminin Haziran ayında ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda yapılması planlanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220218/trtden-turkovac-belgeseli-1053992882.html

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belgesel, yıldız kenter, tiyatro