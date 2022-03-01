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Op. Dr. Türkoğlu: 35 yaş altı kadınlarda 'yumurta rezervi düşüklüğü' erken menopoza işaret edebilir
Op. Dr. Türkoğlu: 35 yaş altı kadınlarda 'yumurta rezervi düşüklüğü' erken menopoza işaret edebilir
Kadınlarda yumurtalık rezervi hakkında bilgi veren en önemli göstergenin Anti Mülleriyan Hormon (AMH) değeri olduğunu söyleyen Op. Dr. Emel Türkoğlu, yaşla... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T05:22+0300
2022-03-01T05:22+0300
yaşam
regl
menopoz
kadın doğum
gebelik
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Menopoz tıpkı bebeklik, ergenlik, cinsel olgunluk gibi hayatın bir dönemi. Menopoz döneminde yumurtalıklardaki (overler) folikül miktarı azalır ve buna bağlı olarak östrojen üretimi azalır. Zamanla östrojen üretimi kesilir ve yumurtalıklar küçülür. Buna bağlı olarak adet döngüsü kesilir ve üreme yeteneği kaybolur.Dünya Sağlık Örgütü, menopozu yumurtalıkların aktivitelerini kaybetmeleri sonucu adet döngüsünün kalıcı olarak kesilmesi olarak tanımlar.Konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Op. Dr. Emel Türkoğlu, “AMH testi, yumurtalıklardaki antral foliküllerin granüloza hücrelerinden salgılanan ve yumurtlama kapasitesini gösteren bir hormon testidir. Bu test kadınlarda genel üreme sağlığı ve tüp bebek gibi üremeye yardımcı tedavi yöntemlerinin başarı oranı hakkında bilgi sunar. Özellikle ailesinde erken menopoz öyküsü, geçirilmiş yumurtalık cerrahisi, kemoterapi ve bağışıklık sistemi hastalıkları olan kadınların yaptırmasının üreme sağlığını koruması açısından çok faydalıdır” dedi.Yaş ilerledikçe AMH seviyesi düşüyorTüp Bebek Merkezi Sorumlusu Op. Dr. Emel Türkoğlu, sözlerine şöyle devam etti:“Ayrıca adet görmeme (döngülerde kısalma, azalma) ve adet yoğunluğunda azalma varsa bu test, tedavide alacağımız yanıtı göstermeye yarayan başarılı bir göstergedir. Menopoz dönemine kadar 1,5 ila 4 ng/ml değerinde kalan AMH hormon düzeyi normal olarak değerlendirilir. AMH değerinin 4 ng/ml düzeyinin üzerinde olması yüksek, 1,5 ila 4 ng/ml anti-müllerian hormon aralığı normal, 1.5 ng/ml değerinin altında olması düşük AMH ve 0,5 ng/ml’den düşük olması ise çok düşük AMH değerini gösterir. AMH seviyesinin normalin üzerinde olmasının polikistik over sendromu belirtisi olabileceğinden şüphelenilir. Düşük AMH düzeyleri yumurtalıkların yetersiz cevap vermesi, embriyo kalitesinin düşük olması ile ilişkilendirilebilir.""Bu değerler aynı zamanda kişinin doğurganlığı ile de doğru orantılıdır. Özellikle 35 yaş altındaki kadınlarda AMH düşüklüğü erken menopoz göstergesi olabilir. Çünkü normalde yaş ilerledikçe AMH seviyesi düşer. Böyle bir durum yaşandığında eğer kişi evliyse ve çocuk sahibi olmak istiyorsa vakit kaybetmeden gerekli tedaviler düzenlenerek gebelik sağlanabilir. Bekâr kadınlar içinse ileride çocuk sahibi olabilmeleri adına oosit(yumurta) dondurma işlemi önerilir.”Op. Dr. Emel Türkoğlu, testin sonucunda AMH değeri düşük çıkanlara şu önerilerde bulundu:“Düşük AMH seviyeleri tespit edildiğinde zamanı iyi kullanmakta fayda var. Bu rezerve sahip olan kişilerde elde edilen yumurta sayısı düşük olabilir ancak burada kaliteli yumurta geliştirebilmek tüp bebek süreci için önemlidir. Bu yöntemlerin belirlenebilmesi için hastalara özel tedavi yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir. Adet döngüsü içinde herhangi bir günde AMH testi yapılabilir. AMH seviyesi, adet dönemine göre farklılık göstermez. Merkezimizde test için hastadan kan örneği alınarak hızlıca uygulanır. Ekstra bir işlem gerektirmeyen basit bir testtir.”
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regl, menopoz, kadın doğum, gebelik

Op. Dr. Türkoğlu: 35 yaş altı kadınlarda 'yumurta rezervi düşüklüğü' erken menopoza işaret edebilir

05:22 01.03.2022
© AFP 2022 / LOIC VENANCERegl / Tampon
Regl / Tampon - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© AFP 2022 / LOIC VENANCE
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Kadınlarda yumurtalık rezervi hakkında bilgi veren en önemli göstergenin Anti Mülleriyan Hormon (AMH) değeri olduğunu söyleyen Op. Dr. Emel Türkoğlu, yaşla birlikte azalma gösteren bu değerin 35 yaşın altında düşük olmasının, erken menopoza işaret edebileceğini belirtti.
Menopoz tıpkı bebeklik, ergenlik, cinsel olgunluk gibi hayatın bir dönemi. Menopoz döneminde yumurtalıklardaki (overler) folikül miktarı azalır ve buna bağlı olarak östrojen üretimi azalır. Zamanla östrojen üretimi kesilir ve yumurtalıklar küçülür. Buna bağlı olarak adet döngüsü kesilir ve üreme yeteneği kaybolur.

Dünya Sağlık Örgütü, menopozu yumurtalıkların aktivitelerini kaybetmeleri sonucu adet döngüsünün kalıcı olarak kesilmesi olarak tanımlar.
Konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Op. Dr. Emel Türkoğlu, “AMH testi, yumurtalıklardaki antral foliküllerin granüloza hücrelerinden salgılanan ve yumurtlama kapasitesini gösteren bir hormon testidir. Bu test kadınlarda genel üreme sağlığı ve tüp bebek gibi üremeye yardımcı tedavi yöntemlerinin başarı oranı hakkında bilgi sunar. Özellikle ailesinde erken menopoz öyküsü, geçirilmiş yumurtalık cerrahisi, kemoterapi ve bağışıklık sistemi hastalıkları olan kadınların yaptırmasının üreme sağlığını koruması açısından çok faydalıdır” dedi.

Yaş ilerledikçe AMH seviyesi düşüyor

Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Op. Dr. Emel Türkoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
“Ayrıca adet görmeme (döngülerde kısalma, azalma) ve adet yoğunluğunda azalma varsa bu test, tedavide alacağımız yanıtı göstermeye yarayan başarılı bir göstergedir. Menopoz dönemine kadar 1,5 ila 4 ng/ml değerinde kalan AMH hormon düzeyi normal olarak değerlendirilir. AMH değerinin 4 ng/ml düzeyinin üzerinde olması yüksek, 1,5 ila 4 ng/ml anti-müllerian hormon aralığı normal, 1.5 ng/ml değerinin altında olması düşük AMH ve 0,5 ng/ml’den düşük olması ise çok düşük AMH değerini gösterir. AMH seviyesinin normalin üzerinde olmasının polikistik over sendromu belirtisi olabileceğinden şüphelenilir. Düşük AMH düzeyleri yumurtalıkların yetersiz cevap vermesi, embriyo kalitesinin düşük olması ile ilişkilendirilebilir."
"Bu değerler aynı zamanda kişinin doğurganlığı ile de doğru orantılıdır. Özellikle 35 yaş altındaki kadınlarda AMH düşüklüğü erken menopoz göstergesi olabilir. Çünkü normalde yaş ilerledikçe AMH seviyesi düşer. Böyle bir durum yaşandığında eğer kişi evliyse ve çocuk sahibi olmak istiyorsa vakit kaybetmeden gerekli tedaviler düzenlenerek gebelik sağlanabilir. Bekâr kadınlar içinse ileride çocuk sahibi olabilmeleri adına oosit(yumurta) dondurma işlemi önerilir.”

Op. Dr. Emel Türkoğlu, testin sonucunda AMH değeri düşük çıkanlara şu önerilerde bulundu:
Düşük AMH seviyeleri tespit edildiğinde zamanı iyi kullanmakta fayda var. Bu rezerve sahip olan kişilerde elde edilen yumurta sayısı düşük olabilir ancak burada kaliteli yumurta geliştirebilmek tüp bebek süreci için önemlidir. Bu yöntemlerin belirlenebilmesi için hastalara özel tedavi yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir. Adet döngüsü içinde herhangi bir günde AMH testi yapılabilir. AMH seviyesi, adet dönemine göre farklılık göstermez. Merkezimizde test için hastadan kan örneği alınarak hızlıca uygulanır. Ekstra bir işlem gerektirmeyen basit bir testtir.
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