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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220301/abdnin-en-buyuk-sosyalist-orgutunun-ukrayna-bildirisi-nato-ve-emperyalist-yayilmaciliga-son-verin-1054342117.html
ABD'nin en büyük sosyalist örgütünün Ukrayna bildirisi: NATO ve emperyalist yayılmacılığa son verin
ABD'nin en büyük sosyalist örgütünün Ukrayna bildirisi: NATO ve emperyalist yayılmacılığa son verin
ABD'nin en büyük sosyalist örgütü Amerika'nın Demokratik Sosyalistleri'nin açıklamasında, 'derhal ateşkes ve Rusya'nın Ukrayna'dan tamamen çekilmesi' talep... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T20:08+0300
2022-03-01T21:31+0300
ukrayna krizi
abd
sosyalist
örgüt
grup
amerikan demokratik sosyalistleri (dsa)
rusya
ukrayna
nato
emperyalizm
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Amerika'nın Demokratik Sosyalistleri (DSA), Rusya'nın Donbass gerekçesiyle Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri operasyonla ilgili yayımladığı açıklamada, gelinen noktadan 'ABD emperyalizmini' sorumlu tuttu.'Rusya'nın saldırgan eylemlerini' kınayan DSA, 'derhal ateşkes ve Rusya'nın Ukrayna'dan tamamen çekilmesini' talep ederek "Bu aşırı ve asimetrik tırmanış, Birleşmiş Milletler nezdinde yasadışı bir eylemdir" dedi. 'Krizin çözümü için derhal diplomasinin devreye girmesi ve tırmanmanın düşürülmesini' isteyen DSA, ABD'ye de 'NATO'dan çekilmesi' ve 'bu çatışmaya zemin hazırlayan emperyalist yayılmacılığını sona erdirmesi' çağrısı yaptı. Açıklamada şöyle denildi:"DSA olarak ABD'ye NATO'dan çekilme ve bu çatışmaya zemin hazırlayan emperyalist yayılmacılığı sona erdirme çağrımızı yineliyoruz. ABD'deki ve dünyadaki savaş karşıtı eylemcileri şiddet içeren tırmanışlara karşı çıkmaya, kalıcı bir diplomatik çözüm talep etmeye ve bu krizden kaynaklanan tüm sığınmacıları kabul etmenin hayati önemini vurgulamaya çağırıyoruz. Bu saldırıyla gelecek on yılın büyük kısmı görünür hale geliyor. Neoliberal düzenin başarısızlıkları herkes için malum olsa da, egemen sınıf, militarizm, emperyalizm ve savaşa dayalı distopik bir geçiş yoluyla yeni bir dünya inşa etmeye çalışıyor. Sosyalistlerin buna bir alternatif inşa etme görevi vardır.""Savaş veya daha fazla müdahale yoluyla bir çözüm yoktur. Bu kriz, gerilimi azaltmayı, uluslararası işbirliğini ve tek taraflı zorlayıcı önlemlere, militarizasyona ve bu çatışmanın insani bedelini yalnızca daha da artıracak diğer ekonomik ve askeri uçurumlara karşı muhalefeti talep eden acil bir uluslararası savaş karşıtı yanıtı gerektiriyor" çağrısında bulunan DSA, Rusya, Ukrayna ve bölgedeki işçi sınıfıyla dayanışma vurgusunu ihmal etmeyerek ekledi:"Savaş değil, sınıf savaşı." DSA'nın 92 bin üyesi arasında Başkan Joe Biden'ın mensubu olduğu Demokrat Parti'nin sol kanadının önde gelen isimleri Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Cori Bush ve Jamaal Bowman da yer alıyor. Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin en öne çıkan ismi olan Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) Rusya'nın operasyonuna 'savunulamaz' tepkisini göstererek kınadı. Biden yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çevresine yaptırım kararına destek verdiğini söyleyen AOC, diğer yandan ABD Başkanı'nın herhangi bir askeri eylemde bulunmadan önce Kongre'den onay almasını sağlama girişimine katıldı.
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abd, sosyalist, örgüt, grup, amerikan demokratik sosyalistleri (dsa), rusya, ukrayna, nato, emperyalizm

ABD'nin en büyük sosyalist örgütünün Ukrayna bildirisi: NATO ve emperyalist yayılmacılığa son verin

20:08 01.03.2022 (güncellendi: 21:31 01.03.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girNATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
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ABD'nin en büyük sosyalist örgütü Amerika'nın Demokratik Sosyalistleri'nin açıklamasında, 'derhal ateşkes ve Rusya'nın Ukrayna'dan tamamen çekilmesi' talep edildi. ABD'ye de 'NATO'dan çıkması' ve 'bu çatışmaya zemin hazırlayan emperyalist yayılmacılığını sona erdirmesi' çağrısı yapıldı.
Amerika'nın Demokratik Sosyalistleri (DSA), Rusya'nın Donbass gerekçesiyle Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri operasyonla ilgili yayımladığı açıklamada, gelinen noktadan 'ABD emperyalizmini' sorumlu tuttu.
'Rusya'nın saldırgan eylemlerini' kınayan DSA, 'derhal ateşkes ve Rusya'nın Ukrayna'dan tamamen çekilmesini' talep ederek "Bu aşırı ve asimetrik tırmanış, Birleşmiş Milletler nezdinde yasadışı bir eylemdir" dedi.
'Krizin çözümü için derhal diplomasinin devreye girmesi ve tırmanmanın düşürülmesini' isteyen DSA, ABD'ye de 'NATO'dan çekilmesi' ve 'bu çatışmaya zemin hazırlayan emperyalist yayılmacılığını sona erdirmesi' çağrısı yaptı.
Açıklamada şöyle denildi:
"DSA olarak ABD'ye NATO'dan çekilme ve bu çatışmaya zemin hazırlayan emperyalist yayılmacılığı sona erdirme çağrımızı yineliyoruz. ABD'deki ve dünyadaki savaş karşıtı eylemcileri şiddet içeren tırmanışlara karşı çıkmaya, kalıcı bir diplomatik çözüm talep etmeye ve bu krizden kaynaklanan tüm sığınmacıları kabul etmenin hayati önemini vurgulamaya çağırıyoruz. Bu saldırıyla gelecek on yılın büyük kısmı görünür hale geliyor. Neoliberal düzenin başarısızlıkları herkes için malum olsa da, egemen sınıf, militarizm, emperyalizm ve savaşa dayalı distopik bir geçiş yoluyla yeni bir dünya inşa etmeye çalışıyor. Sosyalistlerin buna bir alternatif inşa etme görevi vardır."
"Savaş veya daha fazla müdahale yoluyla bir çözüm yoktur. Bu kriz, gerilimi azaltmayı, uluslararası işbirliğini ve tek taraflı zorlayıcı önlemlere, militarizasyona ve bu çatışmanın insani bedelini yalnızca daha da artıracak diğer ekonomik ve askeri uçurumlara karşı muhalefeti talep eden acil bir uluslararası savaş karşıtı yanıtı gerektiriyor" çağrısında bulunan DSA, Rusya, Ukrayna ve bölgedeki işçi sınıfıyla dayanışma vurgusunu ihmal etmeyerek ekledi:
"Savaş değil, sınıf savaşı."
DSA'nın 92 bin üyesi arasında Başkan Joe Biden'ın mensubu olduğu Demokrat Parti'nin sol kanadının önde gelen isimleri Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Cori Bush ve Jamaal Bowman da yer alıyor.
Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin en öne çıkan ismi olan Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) Rusya'nın operasyonuna 'savunulamaz' tepkisini göstererek kınadı.
Biden yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çevresine yaptırım kararına destek verdiğini söyleyen AOC, diğer yandan ABD Başkanı'nın herhangi bir askeri eylemde bulunmadan önce Kongre'den onay almasını sağlama girişimine katıldı.
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