https://tr.sputniknews.com/20220301/ak-parti-balikesir-milletvekili-mustafa-canbey-trafik-kazasi-gecirdi-1054340352.html
AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, trafik kazası geçirdi
AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, trafik kazası geçirdi
AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, trafik kazası geçirdi. Kazadan yara almadan kurtulan Canbey'in sağlık probleminin olmadığı öğrenildi. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T18:41+0300
2022-03-01T18:41+0300
2022-03-01T18:41+0300
politika
trabzon
ak parti
trafik kazası
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AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir’den Ankara’ya doğru Volkswagen Passat marka aracıyla Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarında yağıştan kayganlaşan yolda TIR'a yandan çarparak kaza yaptı.Aracını kendi kullandığı öğrenilen Canbey’in kullandığı araç kullanılmaz hale geldi.Kaza sonrasında hastaneye kaldırılan Canbey’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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trabzon, ak parti, trafik kazası
AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, trafik kazası geçirdi
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AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, trafik kazası geçirdi. Kazadan yara almadan kurtulan Canbey'in sağlık probleminin olmadığı öğrenildi.
AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir’den Ankara’ya doğru Volkswagen Passat marka aracıyla Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarında yağıştan kayganlaşan yolda TIR'a yandan çarparak kaza yaptı.
Aracını kendi kullandığı öğrenilen Canbey’in kullandığı araç kullanılmaz hale geldi.
Kaza sonrasında hastaneye kaldırılan Canbey’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.