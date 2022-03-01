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Ankara'da 925 bin kaçak ilaç ele geçirildi
Ankara'da 925 bin kaçak ilaç ele geçirildi
Ankara'da Kaçakçılık ekiplerince düzenlenen operasyonda, 925 bin 129 kaçak ilaç ele geçirildi, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T10:51+0300
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türkiye
ilaç
kaçakçılık
ankara
emniyet
operasyon
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Bir ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.Adreste yapılan aramada 925 bin 129 kaçak ilaç ele geçirilirken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.Zanlıların Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211226/istanbulda-operasyon-91-bin-kacak-ilac-ele-gecirildi-1052137518.html
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ilaç, kaçakçılık, ankara, emniyet, operasyon

Ankara'da 925 bin kaçak ilaç ele geçirildi

10:51 01.03.2022
© AAAnkara'da 925 bin kaçak ilaç ele geçirildi
Ankara'da 925 bin kaçak ilaç ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© AA
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Ankara'da Kaçakçılık ekiplerince düzenlenen operasyonda, 925 bin 129 kaçak ilaç ele geçirildi, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 925 bin 129 kaçak ilaç ele geçirilirken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
İstanbul'da operasyon: 91 bin kaçak ilaç ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
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İstanbul'da operasyon: 91 bin kaçak ilaç ele geçirildi
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