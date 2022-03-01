https://tr.sputniknews.com/20220301/ankarada-925-bin-kacak-ilac-ele-gecirildi-1054321926.html

Ankara'da 925 bin kaçak ilaç ele geçirildi

Ankara'da 925 bin kaçak ilaç ele geçirildi

Ankara'da Kaçakçılık ekiplerince düzenlenen operasyonda, 925 bin 129 kaçak ilaç ele geçirildi, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. 01.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-01T10:51+0300

2022-03-01T10:51+0300

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türkiye

ilaç

kaçakçılık

ankara

emniyet

operasyon

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Bir ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.Adreste yapılan aramada 925 bin 129 kaçak ilaç ele geçirilirken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.Zanlıların Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20211226/istanbulda-operasyon-91-bin-kacak-ilac-ele-gecirildi-1052137518.html

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ilaç, kaçakçılık, ankara, emniyet, operasyon