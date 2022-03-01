https://tr.sputniknews.com/20220301/ankarada-925-bin-kacak-ilac-ele-gecirildi-1054321926.html
Ankara'da 925 bin kaçak ilaç ele geçirildi
Ankara'da 925 bin kaçak ilaç ele geçirildi
Ankara'da Kaçakçılık ekiplerince düzenlenen operasyonda, 925 bin 129 kaçak ilaç ele geçirildi, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T10:51+0300
2022-03-01T10:51+0300
2022-03-01T10:51+0300
türkiye
ilaç
kaçakçılık
ankara
emniyet
operasyon
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Bir ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.Adreste yapılan aramada 925 bin 129 kaçak ilaç ele geçirilirken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.Zanlıların Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211226/istanbulda-operasyon-91-bin-kacak-ilac-ele-gecirildi-1052137518.html
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ilaç, kaçakçılık, ankara, emniyet, operasyon
Ankara'da 925 bin kaçak ilaç ele geçirildi
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Ankara'da Kaçakçılık ekiplerince düzenlenen operasyonda, 925 bin 129 kaçak ilaç ele geçirildi, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 925 bin 129 kaçak ilaç ele geçirilirken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.