https://tr.sputniknews.com/20220301/ankarada-uyusturucu-operasyonu-36-tutuklama-1054314704.html
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 36 tutuklama
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 36 tutuklama
Başkentte son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 303 şüpheliden 36'sı tutuklandı. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T01:02+0300
2022-03-01T01:02+0300
2022-03-01T01:02+0300
türkiye
ankara
uyuşturucu
operasyon
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 21-27 Şubat arasında düzenlediği operasyonlarda, 850 gram metanfetamin, 800 gram eroin, 600 gram esrar, 400 gram bonzai ve 4 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.Operasyonlarda gözaltına alınan 303 zanlıdan 36'sı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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ankara, uyuşturucu, operasyon
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 36 tutuklama
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Başkentte son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 303 şüpheliden 36'sı tutuklandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 21-27 Şubat arasında düzenlediği operasyonlarda, 850 gram metanfetamin, 800 gram eroin, 600 gram esrar, 400 gram bonzai ve 4 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 303 zanlıdan 36'sı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.