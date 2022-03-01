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https://tr.sputniknews.com/20220301/ankarada-uyusturucu-operasyonu-36-tutuklama-1054314704.html
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 36 tutuklama
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 36 tutuklama
Başkentte son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 303 şüpheliden 36'sı tutuklandı. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
ankara
uyuşturucu
operasyon
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 21-27 Şubat arasında düzenlediği operasyonlarda, 850 gram metanfetamin, 800 gram eroin, 600 gram esrar, 400 gram bonzai ve 4 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.Operasyonlarda gözaltına alınan 303 zanlıdan 36'sı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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ankara, uyuşturucu, operasyon

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 36 tutuklama

01:02 01.03.2022
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© AA
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Başkentte son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 303 şüpheliden 36'sı tutuklandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 21-27 Şubat arasında düzenlediği operasyonlarda, 850 gram metanfetamin, 800 gram eroin, 600 gram esrar, 400 gram bonzai ve 4 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 303 zanlıdan 36'sı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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