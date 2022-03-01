https://tr.sputniknews.com/20220301/antalyanin-kemer-ilcesinde-46-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1054344020.html
Antalya'nın Kemer ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Antalya'nın Kemer ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Antalya'nın Kemer ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T21:04+0300
2022-03-01T21:04+0300
2022-03-01T21:04+0300
türkiye
deprem
antalya
kemer
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.43'te merkez üssü Kemer ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Deprem, yerin 4,60 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
türkiye
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deprem, antalya, kemer
Antalya'nın Kemer ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Antalya'nın Kemer ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.43'te merkez üssü Kemer ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, yerin 4,60 kilometre derinliğinde gerçekleşti.