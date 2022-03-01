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Antalya'nın Kemer ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Antalya'nın Kemer ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Antalya'nın Kemer ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T21:04+0300
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deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.43'te merkez üssü Kemer ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Deprem, yerin 4,60 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
türkiye
antalya
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deprem, antalya, kemer

Antalya'nın Kemer ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

21:04 01.03.2022
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© AA
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Antalya'nın Kemer ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.43'te merkez üssü Kemer ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, yerin 4,60 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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