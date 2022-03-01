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ATO: Gülhane'de bir kardiyoloji uzmanı şiddete maruz kaldı
ATO: Gülhane'de bir kardiyoloji uzmanı şiddete maruz kaldı
Ankara Tabip Odası (ATO), Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kardiyoloji uzmanı bir doktorun şiddette maruz kaldığını açıkladı. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T00:19+0300
2022-03-01T00:19+0300
türkiye
ttb
doktor
sağlıkta şiddet
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Ankara Tabip Odası, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kardiyoloji uzmanı bir doktorun bugün şiddete maruz kaldığını açıkladı. ATO; kardiyoloji uzmanı doktora, hasta baktığı esnada randevusuz muayene olmak isteyen başka bir hastanın fiziksel şiddetine maruz kaldığını sosyal medya hesabından paylaştı.ATO’nun sosyal medya hesabında yaptığı açıklama şöyle:“Sağlıkta şiddet dinmek bilmiyor, yetkililer izliyor. Bugün Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kardiyoloji Uzmanı meslektaşımız, hasta baktığı esnada randevusuz muayene olmak isteyen başka bir hastanın fiziksel şiddetine uğramıştır. Ankara Tabip Odası olarak saldırganların hak ettikleri cezayı alması için gerekli adımları attık. Sağlıkta şiddet bitene kadar mücadelemiz devam edecek. Şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışabilmek için TTB’nin önerdiği Sağlıkta Şiddet Yasası bir an evvel çıkarılarak uygulanmalıdır. Sağlıkta şiddetin içinde bulunduğumuz şiddet ortamından bağımsız olmadığını biliyoruz. Sağlıkta dönüşüm programı ile yaratılan kışkırtılmış sağlık talebi ve faillerin cezasız bırakılması içinde bulunduğumuz katlanılmaz şiddet ortamının sebepleridir.”TTB: Meslektaşımızın yanında, olayın takipçisi, sağlıkta şiddetin karşısındayızTürk Tabipleri Birliği de yaşanan bu şiddet olayı için şu açıklamayı yaptı:“Bugün Ankara'da bir hekim arkadaşımız, randevu alamadıklarını iddia eden iki kişi tarafından darp edildi. Bu sağlık ortamında hiçbirimiz güvende değiliz. Meslektaşımızın yanında, olayın takipçisi, sağlıkta şiddetin karşısındayız.”
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ttb, doktor, sağlıkta şiddet

ATO: Gülhane'de bir kardiyoloji uzmanı şiddete maruz kaldı

00:19 01.03.2022
© AADoktor- Hekim - Hastane - Tedavi - Muayene
Doktor- Hekim - Hastane - Tedavi - Muayene - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© AA
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Ankara Tabip Odası (ATO), Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kardiyoloji uzmanı bir doktorun şiddette maruz kaldığını açıkladı.
Ankara Tabip Odası, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kardiyoloji uzmanı bir doktorun bugün şiddete maruz kaldığını açıkladı. ATO; kardiyoloji uzmanı doktora, hasta baktığı esnada randevusuz muayene olmak isteyen başka bir hastanın fiziksel şiddetine maruz kaldığını sosyal medya hesabından paylaştı.
ATO’nun sosyal medya hesabında yaptığı açıklama şöyle:

“Sağlıkta şiddet dinmek bilmiyor, yetkililer izliyor. Bugün Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kardiyoloji Uzmanı meslektaşımız, hasta baktığı esnada randevusuz muayene olmak isteyen başka bir hastanın fiziksel şiddetine uğramıştır. Ankara Tabip Odası olarak saldırganların hak ettikleri cezayı alması için gerekli adımları attık. Sağlıkta şiddet bitene kadar mücadelemiz devam edecek. Şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışabilmek için TTB’nin önerdiği Sağlıkta Şiddet Yasası bir an evvel çıkarılarak uygulanmalıdır. Sağlıkta şiddetin içinde bulunduğumuz şiddet ortamından bağımsız olmadığını biliyoruz. Sağlıkta dönüşüm programı ile yaratılan kışkırtılmış sağlık talebi ve faillerin cezasız bırakılması içinde bulunduğumuz katlanılmaz şiddet ortamının sebepleridir.”

TTB: Meslektaşımızın yanında, olayın takipçisi, sağlıkta şiddetin karşısındayız

Türk Tabipleri Birliği de yaşanan bu şiddet olayı için şu açıklamayı yaptı:
“Bugün Ankara'da bir hekim arkadaşımız, randevu alamadıklarını iddia eden iki kişi tarafından darp edildi. Bu sağlık ortamında hiçbirimiz güvende değiliz. Meslektaşımızın yanında, olayın takipçisi, sağlıkta şiddetin karşısındayız.”
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