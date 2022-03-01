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https://tr.sputniknews.com/20220301/avrupada-dogalgaz-fiyatlari-yuzde-27-yukseldi-1054346828.html
Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 27 yükseldi
Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 27 yükseldi
Rusya'nın Donbass operasyonunun 6. gününde devam etmesi nedeniyle doğalgaz fiyatları yükseldi. Avrupa'da doğalgaz fiyatları bugün yüzde 27 arttı. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T22:58+0300
2022-03-01T22:58+0300
ekonomi
doğalgaz
ukrayna krizi
rusya
avrupa
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Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı bugün megavatsaat başına 99 eurodan açıldı. Kontratların fiyatı TSİ 20.00'de 125,5 euroya çıktı.Avrupa'da doğalgaz kontratları fiyatı gün içinde yüzde 27 yükselmiş oldu.Fiyatlar, Rusya'nın Donbass operasyonu, Rusya'ya karşı uygulanan ekonomik yaptırımlar, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) arzında azalma ve gaz tedarik kesintileri endişeleri nedeniyle arttı.AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220224/rusya-mevcut-durumda-ukrayna-uzerinden-avrupaya-dogalgaz-gonderiyor-hatta-talep-artisi-var-1054256341.html
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doğalgaz, ukrayna krizi, rusya, avrupa

Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 27 yükseldi

22:58 01.03.2022
© AAgaz, doğalgaz, ocak
gaz, doğalgaz, ocak - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© AA
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Rusya'nın Donbass operasyonunun 6. gününde devam etmesi nedeniyle doğalgaz fiyatları yükseldi. Avrupa'da doğalgaz fiyatları bugün yüzde 27 arttı.
Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı bugün megavatsaat başına 99 eurodan açıldı. Kontratların fiyatı TSİ 20.00'de 125,5 euroya çıktı.
Avrupa'da doğalgaz kontratları fiyatı gün içinde yüzde 27 yükselmiş oldu.
Fiyatlar, Rusya'nın Donbass operasyonu, Rusya'ya karşı uygulanan ekonomik yaptırımlar, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) arzında azalma ve gaz tedarik kesintileri endişeleri nedeniyle arttı.
AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.
Doğal gaz vanası - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
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'Rusya mevcut durumda Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğalgaz gönderiyor, hatta talep artışı var'
24 Şubat, 22:23
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