https://tr.sputniknews.com/20220301/bagcilarda-metro-insaati-yanindaki-yolda-gocuk--1054324824.html
Bağcılar’da metro inşaatı yanındaki yolda göçük
Bağcılar’da metro inşaatı yanındaki yolda göçük
Bağcılar’da metro inşaatı yanındaki yolda göçük meydana geldi. Yol ulaşıma kapatılırken, araçlar başka yollara yönlendirildi. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T12:03+0300
2022-03-01T12:03+0300
2022-03-01T12:03+0300
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bağcılar
istanbul
göçük
çukur
metro
metro hattı
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Saat 10.30 sıralarında Bağcılar’da, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı inşaatı yanındaki Mehmet Akif Bulvarı’nda meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir sebeple caddenin ortasında göçük oluştu. Yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğindeki göçüğe, trafik akışının yoğun olduğu caddede şans eseri düşen araç olmadı.Olay yerine polis ve İBB yol bakım ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri göçüğün çevresini emniyet şeridi ile kaparak trafik akışını ara sokaklara yönlendirdi. İBB yol bakım ekipleri de çöken yolda incelemelerine devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220123/sahildeki-yuruyus-yolunda-gocuk-olustu-belediye-araci-cukura-dustu-1053039600.html
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bağcılar, istanbul, göçük, çukur, metro, metro hattı
Bağcılar’da metro inşaatı yanındaki yolda göçük
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Bağcılar’da metro inşaatı yanındaki yolda göçük meydana geldi. Yol ulaşıma kapatılırken, araçlar başka yollara yönlendirildi.
Saat 10.30 sıralarında Bağcılar’da, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı inşaatı yanındaki Mehmet Akif Bulvarı’nda meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir sebeple caddenin ortasında göçük oluştu.
Yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğindeki göçüğe, trafik akışının yoğun olduğu caddede şans eseri düşen araç olmadı.
Olay yerine polis ve İBB yol bakım ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri göçüğün çevresini emniyet şeridi ile kaparak trafik akışını ara sokaklara yönlendirdi.
İBB yol bakım ekipleri de çöken yolda incelemelerine devam ediyor.