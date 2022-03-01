Bakan Dönmez: Faturalarda yüzde 8 ila 14 arasında bir indirim olacak

Türkiye olarak biz daha önce biliyorsunuz Ukrayna üzerinden gelen hat üzerinden gazımızı alırken iki sene önce TürkAkım devreye girdi. Artık doğrudan Karadeniz altından ve iki ülke arasında yapılan anlaşmayla da Karadeniz altından TürkAkım üzerinden kendi gazımızı alıyoruz. TürkAkım 2 de yine Türkiye üzerinden Avrupa’ya, Balkanlar’a doğru giden başka bir hat daha var. Her iki hatta da tedarikçi ülke Rusya. Kontratta yazılı miktarlara uygun oranda sevkiyatını yapıyor. Mavi Akım’dan biliyorsunuz zaten daha önceden alıyoruz. Türkiye olarak biz daha önce biliyorsunuz Ukrayna üzerinden gelen hat üzerinden gazımızı alırken iki sene önce TürkAkım devreye girdi. Artık doğrudan Karadeniz altından ve iki ülke arasında yapılan anlaşmayla da Karadeniz altından TürkAkım üzerinden kendi gazımızı alıyoruz. TürkAkım 2 de yine Türkiye üzerinden Avrupa’ya, Balkanlar’a doğru giden başka bir hat daha var. Her iki hatta da tedarikçi ülke Rusya. Kontratta yazılı miktarlara uygun oranda sevkiyatını yapıyor. Mavi Akım’dan biliyorsunuz zaten daha önceden alıyoruz.

Biz sadece tabii Rusya’dan gaz almıyoruz. Onun yanı sıra Azerbaycan'dan doğalgaz alıyoruz, iki boru hattıyla geliyor. İran’da uzun zamandır işleyen bir boru hattımız var. Bunların yanı sıra LNG terminallerimizin giriş ve işleme kapasitelerini artırmak suretiyle ciddi bir kapasite artışına gitmiş olduk. İki tane kara LNG terminalimizin hem kapasitesini artırdık hem de FSRU diye adlandırdığımız yüzer mobil LNG terminalleriyle de sistemin güvenliğini artırmış olduk. Biz sadece tabii Rusya’dan gaz almıyoruz. Onun yanı sıradan doğalgaz alıyoruz, iki boru hattıyla geliyor. İran’da uzun zamandır işleyen bir boru hattımız var. Bunların yanı sıraterminallerimizin giriş ve işleme kapasitelerini artırmak suretiyle ciddi bir kapasite artışına gitmiş olduk. İki tane kara LNG terminalimizin hem kapasitesini artırdık hem de FSRU diye adlandırdığımız yüzer mobil LNG terminalleriyle de sistemin güvenliğini artırmış olduk.

Bu arada yer altı doğalgaz depolarımızın kapasite artırma çalışmaları devam ediyor. Ülkemiz büyüyor. 81 ilin tamamında doğalgaz var. Ülkenin yüzde 80’i doğalgaza erişmiş durumda. Bu kadar gaz tüketimi olan bir ülkede sadece bir tedarikçiye bağlı kalarak tüm sistemin dengesini ayakta tutmanız mümkün değil. Onun için biz burada kaynak giriş noktalarını ve kapasitelerini artırmak suretiyle sistem dengesini ve arz güvenliğini sağlamış oluyoruz. Bu arada yer altı doğalgaz depolarımızın kapasite artırma çalışmaları devam ediyor. Ülkemiz büyüyor. 81 ilin tamamında doğalgaz var. Ülkenin yüzde 80’i doğalgaza erişmiş durumda. Bu kadar gaz tüketimi olan bir ülkede sadece bir tedarikçiye bağlı kalarak tüm sistemin dengesini ayakta tutmanız mümkün değil. Onun için biz burada kaynak giriş noktalarını ve kapasitelerini artırmak suretiyle sistem dengesini ve arz güvenliğini sağlamış oluyoruz.