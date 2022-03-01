https://tr.sputniknews.com/20220301/bakan-soylu-15-temmuzdan-2021-sonuna-kadar-390-mafya-tipi-orgut-cokertildi-1054329754.html

Bakan Soylu: 15 Temmuz'dan 2021 sonuna kadar 390 mafya tipi örgüt çökertildi

Bakan Soylu: 15 Temmuz'dan 2021 sonuna kadar 390 mafya tipi örgüt çökertildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz’dan 2021 sonuna kadar, tüm Türkiye’de, 33’ü ulusal ölçekte, 15’i bölgesel, 342’si yerel olmak üzere toplam 390 mafya... 01.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-01T13:48+0300

2022-03-01T13:48+0300

2022-03-01T13:49+0300

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süleyman soylu

içişleri bakanlığı

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Bakan Soylu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Kurulu 55. Toplantısı'na katıldı.Soylu, son yıllarda Türkiye’de kümelenmek isteyen 14 uluslararası suç örgütü yöneticisinin paketlenip ülkelerine iade edildiğini bildirdi.İçeride ise 15 Temmuz’dan 2021 sonuna kadar, tüm Türkiye’de, 33’ü ulusal ölçekte, 15’i bölgesel, 342’si yerel olmak üzere toplam 390 mafya tipi örgütlenmenin çökertildiğini belirten Bakan Soylu, şöyle konuştu: " Yani hem ulusal hem uluslararası alandaki tüm yapılarla ciddi bir mücadele halindeyiz. Birilerinin bağırması, birilerinin de stratejik destek vermesi boşuna değildir, bilesiniz. Çok tezgahı bozduk, normaldir. Kolay değil, 2016’da 130 milyon paket kaçak sigara yakalıyorduk. 2014 yılında kaçak sigara oranı, sigara piyasasının yüzde 21.3 seviyesindeydi. Tamamı terör örgütünün kasasına gidiyordu. Bugün yüzde 2.1 seviyesine çektik. 2021’de yakaladığımız kaçak sigara miktarı, 5.7 milyona düştü. İçerdeki operasyonları ve saha baskısını artırdık. Bu sefer makarona yöneldiler. Daha ucuz, nakli kolay. Önce doldurulmuş makarona yöneldiler. Burada tütün kaçakçılığını baskıladık. Bu sefer boş makarona ağırlık veriyorlar. Burayı da baskılıyoruz. 2017’de emniyet ve jandarma dahil 36.2 milyon adet yakalamıştık, sayı her yıl arttı, 2021 sonu itibarıyla 2.1 milyar adet, evet milyar adet boş makaron yakaladık. Burada arkadaşlarımızın tekraren dikkatini çekmek isterim. Makaron konusunu ciddiyetle ele almak lazım. Eğer burayı gevşetirsek, kaçak sigara yakalamasında elde ettiğimiz kazanımları burada geri vermiş oluruz. Bu sebeple arkadaşlarımızın hassasiyetini rica ediyorum. Nefes almasınlar."

https://tr.sputniknews.com/20220301/bakan-soyludan-guclendirilmis-sistem-yorumu-millet-bu-treni-geri-dondurecek-degil-1054326822.html

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