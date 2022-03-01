https://tr.sputniknews.com/20220301/bakan-soyludan-guclendirilmis-sistem-yorumu-millet-bu-treni-geri-dondurecek-degil-1054326822.html

Bakan Soylu'dan 'güçlendirilmiş sistem' yorumu: Millet bu treni geri döndürecek değil

Bakan Soylu'dan 'güçlendirilmiş sistem' yorumu: Millet bu treni geri döndürecek değil

Bakan Soylu, "Varsın birileri, eski vesayeti allayıp pullayıp tekrar canlandırmaya, güya 'güçlendirilmiş sistem' diye tekrar başımıza bekçi dikmeye kalksın... 01.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-01T12:36+0300

2022-03-01T12:36+0300

2022-03-01T12:50+0300

süleyman soylu

politika

güçlendirilmiş parlamenter sistem

tepki

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi Toplantısı'na katıldı. İzmir, Trabzon ile Van'ın pilot il seçildiği ve 39 ay uygulama süresine sahip YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortak finanse ediliyor. Kamu alanında faaliyet gösteren kurumların yatırımlar noktasında iş birliği ve koordinasyon içinde hareket etmesi hedefleniyor.İçişleri Bakanı Soylu, 2014 yılına göre Doğu ve Güneydoğu illerindeki organize sanayi bölgelerine kayıtlı işletme sayısının yüzde 61, ticaret siciline kayıtlı faal üye sayısının yüzde 92, üniversite öğrenci sayısının yüzde 104, tıp fakültesi kazanan öğrenci sayısının yüzde 98, 100 bin kişiye düşen doktor sayısının yüzde 42, 100 bin öğrenciye düşen öğretmen sayısının yüzde 32, lisanslı sporcu sayısının yüzde 140 arttığını söyledi. Bakan Soylu, bugün Kars, Tunceli, Hakkari, Yüksekova'nın kış turizmi ve kayak merkezleriyle Munzur'un da gondol sefaları, rafting şampiyonaları ve yayla şenlikleriyle gündem olduğunu kaydetti.'Güya güçlendirilmiş sistem'Yıllardır her yatırım ve her atılımda, 'Siz yapamazsınız, siz edemezsiniz, bizim gücümüz yetmez, ne işimiz var, ne gerek var' diyen anlayışla karşılaşıldığını anlatan Soylu, şunları söyledi:YİKOB'ların, Türkiye nüfusunun yüzde 75'inin yaşadığı illere hizmet veren birim olduğunu kaydeden Bakan Soylu, şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20220228/bakan-soylu-28-subat-ittifakinin-toplanmasinin-bize-zarari-yoktur-1054295438.html

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süleyman soylu, güçlendirilmiş parlamenter sistem, tepki