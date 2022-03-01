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Bakan Soylu'dan 'güçlendirilmiş sistem' yorumu: Millet bu treni geri döndürecek değil
Bakan Soylu'dan 'güçlendirilmiş sistem' yorumu: Millet bu treni geri döndürecek değil
Bakan Soylu, "Varsın birileri, eski vesayeti allayıp pullayıp tekrar canlandırmaya, güya 'güçlendirilmiş sistem' diye tekrar başımıza bekçi dikmeye kalksın... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T12:36+0300
2022-03-01T12:50+0300
süleyman soylu
politika
güçlendirilmiş parlamenter sistem
tepki
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi Toplantısı'na katıldı. İzmir, Trabzon ile Van'ın pilot il seçildiği ve 39 ay uygulama süresine sahip YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortak finanse ediliyor. Kamu alanında faaliyet gösteren kurumların yatırımlar noktasında iş birliği ve koordinasyon içinde hareket etmesi hedefleniyor.İçişleri Bakanı Soylu, 2014 yılına göre Doğu ve Güneydoğu illerindeki organize sanayi bölgelerine kayıtlı işletme sayısının yüzde 61, ticaret siciline kayıtlı faal üye sayısının yüzde 92, üniversite öğrenci sayısının yüzde 104, tıp fakültesi kazanan öğrenci sayısının yüzde 98, 100 bin kişiye düşen doktor sayısının yüzde 42, 100 bin öğrenciye düşen öğretmen sayısının yüzde 32, lisanslı sporcu sayısının yüzde 140 arttığını söyledi. Bakan Soylu, bugün Kars, Tunceli, Hakkari, Yüksekova'nın kış turizmi ve kayak merkezleriyle Munzur'un da gondol sefaları, rafting şampiyonaları ve yayla şenlikleriyle gündem olduğunu kaydetti.'Güya güçlendirilmiş sistem'Yıllardır her yatırım ve her atılımda, 'Siz yapamazsınız, siz edemezsiniz, bizim gücümüz yetmez, ne işimiz var, ne gerek var' diyen anlayışla karşılaşıldığını anlatan Soylu, şunları söyledi:YİKOB'ların, Türkiye nüfusunun yüzde 75'inin yaşadığı illere hizmet veren birim olduğunu kaydeden Bakan Soylu, şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220228/bakan-soylu-28-subat-ittifakinin-toplanmasinin-bize-zarari-yoktur-1054295438.html
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süleyman soylu, güçlendirilmiş parlamenter sistem, tepki

Bakan Soylu'dan 'güçlendirilmiş sistem' yorumu: Millet bu treni geri döndürecek değil

12:36 01.03.2022 (güncellendi: 12:50 01.03.2022)
© AASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© AA
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Bakan Soylu, "Varsın birileri, eski vesayeti allayıp pullayıp tekrar canlandırmaya, güya 'güçlendirilmiş sistem' diye tekrar başımıza bekçi dikmeye kalksın. Devletimiz bugün güçlüdür, devletimiz bugün hızlıdır, devletimiz bugün etkili ve acziyete düşmeyen bir devlettir. Millet bu treni geri döndürecek değildir" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi Toplantısı'na katıldı. İzmir, Trabzon ile Van'ın pilot il seçildiği ve 39 ay uygulama süresine sahip YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortak finanse ediliyor. Kamu alanında faaliyet gösteren kurumların yatırımlar noktasında iş birliği ve koordinasyon içinde hareket etmesi hedefleniyor.
İçişleri Bakanı Soylu, 2014 yılına göre Doğu ve Güneydoğu illerindeki organize sanayi bölgelerine kayıtlı işletme sayısının yüzde 61, ticaret siciline kayıtlı faal üye sayısının yüzde 92, üniversite öğrenci sayısının yüzde 104, tıp fakültesi kazanan öğrenci sayısının yüzde 98, 100 bin kişiye düşen doktor sayısının yüzde 42, 100 bin öğrenciye düşen öğretmen sayısının yüzde 32, lisanslı sporcu sayısının yüzde 140 arttığını söyledi. Bakan Soylu, bugün Kars, Tunceli, Hakkari, Yüksekova'nın kış turizmi ve kayak merkezleriyle Munzur'un da gondol sefaları, rafting şampiyonaları ve yayla şenlikleriyle gündem olduğunu kaydetti.

'Güya güçlendirilmiş sistem'

Yıllardır her yatırım ve her atılımda, 'Siz yapamazsınız, siz edemezsiniz, bizim gücümüz yetmez, ne işimiz var, ne gerek var' diyen anlayışla karşılaşıldığını anlatan Soylu, şunları söyledi:
"Bugün tüm hedeflerine ulaşan, dediğini yapan, milletine dünya standartlarında otoyolları, kamu hizmetlerini sunan bir ülke var. Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkeye sadece kuru kuru öz güven yüklemedi. Gücünü kullanabilecek bir sistem tesis etti ve özellikle, ayağımıza pranga vuran bir vesayet sistemini de ortadan kaldırdı. Varsın birileri eski vesayeti allayıp pullayıp tekrar canlandırmaya, güya 'güçlendirilmiş sistem' diye tekrar başımıza bekçi dikmeye kalksın. Devletimiz bugün güçlüdür, devletimiz bugün hızlıdır, devletimiz bugün etkili ve acziyete düşmeyen bir devlettir. Millet bu treni geri döndürecek değildir."
YİKOB'ların, Türkiye nüfusunun yüzde 75'inin yaşadığı illere hizmet veren birim olduğunu kaydeden Bakan Soylu, şöyle devam etti:
"Sadece yatırım anlamında değil, özellikle son yıllarda yükselen afetlerde de YİKOB'larımız ciddi görevler üstlendi. Sadece bu yılki orman yangınları ve sel afetleri için 68,5 milyon TL, YİKOB'larımız tarafından gönderildi. Kurulduğu günden beri büyükşehirlerin kırsal kesiminde yollardan su altyapısına kadar pek çok hizmet, YİKOB'lar eliyle buradaki arkadaşlarımızın alın teri ve becerisiyle götürüldü. Kısa mazisi olmasına rağmen gururla ifade etmeliyim ki bugün Türkiye'de kamu yatırımlarının yüzde 5 ile yüzde 10'u YİKOB'larımız tarafından gerçekleştirilmiştir. İnşallah bunu artırmanın gayret içindeyiz.”
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
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