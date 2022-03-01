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Binali Yıldırım: 80 yıldır yapılamayanların 10 katını 20 yıla sığdırdık
Binali Yıldırım: 80 yıldır yapılamayanların 10 katını 20 yıla sığdırdık
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “80 yıldır yapılamayanların 10 katını 20 yıla sığdırdık Çünkü neden yapılamıyordu; vesayetler, muhtıralar... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T22:24+0300
2022-03-01T22:24+0300
politika
ak parti
binali yıldırım
vesayet
eskişehir
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Eskişehir İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı.‘Vesayetler, muhtıralar, darbeler, zayıf hükümetler nedeniyle ülke zaman kaybetti’Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşma yapan Genel Başkanvekili Binali Yıldrım, “80 yıldır yapılamayanların 10 katını 20 yıla sığdırdık. Çünkü neden yapılamıyordu; vesayetler, muhtıralar, darbeler, zayıf hükümetler nedeniyle ülke hep zaman kaybetti. 1960’tan bu yana kadar hükümetlerin ömrü tam 14 aydı. 39 hükümet, 14 ayda ne yapacaksınız, soruyorum size. 14 ayda sadece bakanlığı tanırsınız, brifingleri alırsınız. Sonra da eşyalarını toplarsınız. İstikrar çok önemli. Belli ki istikrarın önemini fark edemeyenler var. Eski istikrarsızlık dönemini özleyenler olduğunu görüyorum. Daha 15 Temmuz’un üzerinden 6 yıl geçti. Ülkeyi darbe heveslilerinin nereden nereye getirdiğini daha dün gibi hatırlıyoruz. Onlar zannettiler ki 28 Şubat, 12 Mart’ta olduğu gibi düşündüler. 27 Nisan’da darbe bildirisini geriye gönderen bir iktidar vardı, bir lider vardı, Recep Tayyip Erdoğan” ifadelerini kullandı.
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ak parti, binali yıldırım, vesayet, eskişehir, darbe

Binali Yıldırım: 80 yıldır yapılamayanların 10 katını 20 yıla sığdırdık

22:24 01.03.2022
© İHA / ABDULLAH GÜÇLÜ - AYDIN SARIOĞLU - ŞEVKET CAN ÇİKOT-AW556646Binali Yıldırım
Binali Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© İHA / ABDULLAH GÜÇLÜ - AYDIN SARIOĞLU - ŞEVKET CAN ÇİKOT-AW556646
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “80 yıldır yapılamayanların 10 katını 20 yıla sığdırdık Çünkü neden yapılamıyordu; vesayetler, muhtıralar, darbeler, zayıf hükümetler nedeniyle ülke zaman kaybetti. 1960’tan bu yana hükümetlerin ömrü tam 14 aydı” dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Eskişehir İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı.

‘Vesayetler, muhtıralar, darbeler, zayıf hükümetler nedeniyle ülke zaman kaybetti’

Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşma yapan Genel Başkanvekili Binali Yıldrım, “80 yıldır yapılamayanların 10 katını 20 yıla sığdırdık. Çünkü neden yapılamıyordu; vesayetler, muhtıralar, darbeler, zayıf hükümetler nedeniyle ülke hep zaman kaybetti. 1960’tan bu yana kadar hükümetlerin ömrü tam 14 aydı. 39 hükümet, 14 ayda ne yapacaksınız, soruyorum size. 14 ayda sadece bakanlığı tanırsınız, brifingleri alırsınız. Sonra da eşyalarını toplarsınız. İstikrar çok önemli. Belli ki istikrarın önemini fark edemeyenler var. Eski istikrarsızlık dönemini özleyenler olduğunu görüyorum. Daha 15 Temmuz’un üzerinden 6 yıl geçti. Ülkeyi darbe heveslilerinin nereden nereye getirdiğini daha dün gibi hatırlıyoruz. Onlar zannettiler ki 28 Şubat, 12 Mart’ta olduğu gibi düşündüler. 27 Nisan’da darbe bildirisini geriye gönderen bir iktidar vardı, bir lider vardı, Recep Tayyip Erdoğan” ifadelerini kullandı.
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