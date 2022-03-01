https://tr.sputniknews.com/20220301/bitcoinde-hizli-yukselis-43-bin-dolari-gecti-1054328323.html
Bitcoin'de hızlı yükseliş: 43 bin doları geçti
Bitcoin'de hızlı yükseliş: 43 bin doları geçti
Kripto para piyasaları, Rusya'nın Donbass operasyonunun başlamasının ardından ekonomik yaptırımların gündeme gelmesiyle Temmuz ayından bu yana en hızlı... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T13:13+0300
2022-03-01T13:13+0300
2022-03-01T13:13+0300
ekonomi
bitcoin
artış
değer
rusya
operasyon
ukrayna
ukrayna krizi
donbass
ethereum
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Rusya'nın Donbass operasyonunu başlatmasının ardından Bitcoin, yüzde 12'den fazla değer artışıyla birlikte 43 bin doları aşarken, son 24 saatte 44 bin 220 doları gördü.Ethereum ise 2 bin 900 dolara kadar yükseldi. Alt coinler de söz konusu yükselişten etkilendi. Ripple 0.76 dolar, Litecoin 112 dolar, ADA 0.95 dolar ve SOL 95 dolardan işlem görüyor.Söz konusu yükselişte Rusya'ya karşı Batılı ülkelerin başlattığı ekonomik yaptırımların, kripto paralara yarayacağı spekülasyonlarının etkili olduğu düşünülüyor.Bitcoin son olarak Kasım ayında 67 bin 789 doları görerek rekor kırmasının ardından sert düşüşler yaşamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220224/kripto-para-piyasalarinda-sert-dusus-1054201387.html
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bitcoin, artış, değer, rusya, operasyon, ukrayna, ukrayna krizi, donbass, ethereum
Bitcoin'de hızlı yükseliş: 43 bin doları geçti
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Kripto para piyasaları, Rusya'nın Donbass operasyonunun başlamasının ardından ekonomik yaptırımların gündeme gelmesiyle Temmuz ayından bu yana en hızlı yükselişini gösterdi. En yaygın kullanılan kripto para birimi Bitcoin, 43 bin dolar seviyesini aştı.
Rusya'nın Donbass operasyonunu başlatmasının ardından Bitcoin, yüzde 12'den fazla değer artışıyla birlikte 43 bin doları aşarken, son 24 saatte 44 bin 220 doları gördü.
Ethereum ise 2 bin 900 dolara kadar yükseldi. Alt coinler de söz konusu yükselişten etkilendi. Ripple 0.76 dolar, Litecoin 112 dolar, ADA 0.95 dolar ve SOL 95 dolardan işlem görüyor.
Söz konusu yükselişte Rusya'ya karşı Batılı ülkelerin başlattığı ekonomik yaptırımların, kripto paralara yarayacağı spekülasyonlarının etkili olduğu düşünülüyor.
Bitcoin son olarak Kasım ayında 67 bin 789 doları görerek rekor kırmasının ardından sert düşüşler yaşamıştı.