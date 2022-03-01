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Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1.22 değer kazanarak 1.969.91 puandan tamamladı. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T19:05+0300
2022-03-01T19:05+0300
ekonomi
borsa
borsa istanbul
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23.72 puan artarken, toplam işlem hacmi 33.7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 2.12 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,45 ile metal, ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,61 ile ulaştırma oldu.Analistler, Rusya'nın 6 gündür devam eden operasyonun küresel bazda risk iştahını törpülediğini belirterek, konuyla ilgili haber akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında saat 19.00'da toplanacak Fiyat İstikrarı Komitesi'nden gelecek açıklamaların piyasaların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunum ve Fed'in yayımlayacağı Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini bildirdi.Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ADP istihdam raporu ve Avro Bölgesi'nde enflasyonun öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.930 ve 1.870 seviyelerinin destek, 1.980 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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borsa, borsa istanbul

Borsa günü yükselişle tamamladı

19:05 01.03.2022
© AABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© AA
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1.22 değer kazanarak 1.969.91 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23.72 puan artarken, toplam işlem hacmi 33.7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2.12 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,45 ile metal, ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,61 ile ulaştırma oldu.
Analistler, Rusya'nın 6 gündür devam eden operasyonun küresel bazda risk iştahını törpülediğini belirterek, konuyla ilgili haber akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.
Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında saat 19.00'da toplanacak Fiyat İstikrarı Komitesi'nden gelecek açıklamaların piyasaların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunum ve Fed'in yayımlayacağı Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini bildirdi.
Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ADP istihdam raporu ve Avro Bölgesi'nde enflasyonun öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.930 ve 1.870 seviyelerinin destek, 1.980 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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