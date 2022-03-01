https://tr.sputniknews.com/20220301/bosanma-asamasindaki-esini-5-yerinden-bicakladi--1054332921.html

Boşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçakladı

Boşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçakladı

Tekirdağ’da bir şahıs boşanma aşamasındaki 3 çocuk annesi eşini sokak ortasında 5 yerinden bıçakla yaraladı. 01.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-01T15:00+0300

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2022-03-01T15:00+0300

türkiye

tekirdağ

eş

kadına şiddet

boşanma

bıçak

bıçaklı saldırı

bıçaklama

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Barış Manço Sokak’ta meydana gelen olayda, 3 çocuk annesi E.A, boşanma aşamasında olduğu eşi Ö.A. tarafından sokak ortasında bıçaklandı.Karnından, yüzünden omuz ve kolundan 5 bıçak darbesi alan kadını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan Ö.A. olay yerinden kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadına müdahale ederek, yaralıyı Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk etti. O sırada sokakta bulunan görgü tanıkları da olayı anlatarak, kadının yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldığını söyledi.Polis ekipleri ise kaçan zanlının yakalanması için geniş çalışma başlattı. İl genelinde araştırmalarını sıklaştıran Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri şahsın İstanbul'a kaçtığını tespit etti. Sabah 04.00 sıralarında operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına alarak Tekirdağ'a getirdi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Hastanede tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220222/ankarada-kadin-cinayeti-bosanma-asamasindaki-esini-calistigi-okulda-oldurdu-1054103038.html

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tekirdağ, eş, kadına şiddet, boşanma, bıçak, bıçaklı saldırı, bıçaklama