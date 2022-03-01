Türkiye
SON DAKİKA| Batı, Ukrayna'ya silah tedarik edeceğini açıklayarak Moskova-Kiev müzakerelerini baltalamaya çalışıyor
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220301/bosanma-asamasindaki-esini-5-yerinden-bicakladi--1054332921.html
Boşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçakladı
Boşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçakladı
Tekirdağ’da bir şahıs boşanma aşamasındaki 3 çocuk annesi eşini sokak ortasında 5 yerinden bıçakla yaraladı. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T15:00+0300
2022-03-01T15:00+0300
türkiye
tekirdağ
kadına şiddet
boşanma
bıçak
bıçaklı saldırı
bıçaklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1054332872_0:0:880:495_1920x0_80_0_0_38a10153e79d97bb8240465a4c611a9c.jpg
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Barış Manço Sokak’ta meydana gelen olayda, 3 çocuk annesi E.A, boşanma aşamasında olduğu eşi Ö.A. tarafından sokak ortasında bıçaklandı.Karnından, yüzünden omuz ve kolundan 5 bıçak darbesi alan kadını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan Ö.A. olay yerinden kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadına müdahale ederek, yaralıyı Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk etti. O sırada sokakta bulunan görgü tanıkları da olayı anlatarak, kadının yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldığını söyledi.Polis ekipleri ise kaçan zanlının yakalanması için geniş çalışma başlattı. İl genelinde araştırmalarını sıklaştıran Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri şahsın İstanbul'a kaçtığını tespit etti. Sabah 04.00 sıralarında operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına alarak Tekirdağ'a getirdi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Hastanede tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220222/ankarada-kadin-cinayeti-bosanma-asamasindaki-esini-calistigi-okulda-oldurdu-1054103038.html
türkiye
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1054332872_97:0:757:495_1920x0_80_0_0_34422cc70009bef56c8016f91225ffe3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tekirdağ, eş, kadına şiddet, boşanma, bıçak, bıçaklı saldırı, bıçaklama

Boşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçakladı

15:00 01.03.2022
© İHABoşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçakladı
Boşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçakladı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© İHA
Abone olGoogle news
Tekirdağ’da bir şahıs boşanma aşamasındaki 3 çocuk annesi eşini sokak ortasında 5 yerinden bıçakla yaraladı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Barış Manço Sokak’ta meydana gelen olayda, 3 çocuk annesi E.A, boşanma aşamasında olduğu eşi Ö.A. tarafından sokak ortasında bıçaklandı.
Karnından, yüzünden omuz ve kolundan 5 bıçak darbesi alan kadını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan Ö.A. olay yerinden kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadına müdahale ederek, yaralıyı Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk etti. O sırada sokakta bulunan görgü tanıkları da olayı anlatarak, kadının yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Polis ekipleri ise kaçan zanlının yakalanması için geniş çalışma başlattı. İl genelinde araştırmalarını sıklaştıran Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri şahsın İstanbul'a kaçtığını tespit etti. Sabah 04.00 sıralarında operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına alarak Tekirdağ'a getirdi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Hastanede tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Isparta'da kendisine saldıran köpekten kurtulmak için çıktığı bahçe duvarından düşen çocuk, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekibi kolundan ve kulağından yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaparak Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
TÜRKİYE
Ankara'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda öldürdü
22 Şubat, 06:13
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала