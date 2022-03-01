https://tr.sputniknews.com/20220301/bu-gece-yarisindan-itibaren-gecerli-olacak-sekilde-lpgye-61-kurus-zam-geldi-1054342012.html
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde LPG'ye 61 kuruş zam geldi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde LPG'ye 61 kuruş zam geldi
LPG oto gaza 61 kuruş zam geldi. Pompa satış fiyatlarına yansıyacak olan zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T19:42+0300
2022-03-01T19:42+0300
2022-03-01T19:49+0300
lpg
ekonomi
zam
enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, LPG'ye 61 kuruş zam geldiEPGİS tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 02/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 61 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
lpg, zam, enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde LPG'ye 61 kuruş zam geldi
19:42 01.03.2022 (güncellendi: 19:49 01.03.2022) Abone ol
LPG oto gaza 61 kuruş zam geldi. Pompa satış fiyatlarına yansıyacak olan zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, LPG'ye 61 kuruş zam geldi
EPGİS tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 02/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 61 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.