https://tr.sputniknews.com/20220301/bu-gece-yarisindan-itibaren-gecerli-olacak-sekilde-lpgye-61-kurus-zam-geldi-1054342012.html

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde LPG'ye 61 kuruş zam geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde LPG'ye 61 kuruş zam geldi

LPG oto gaza 61 kuruş zam geldi. Pompa satış fiyatlarına yansıyacak olan zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. 01.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-01T19:42+0300

2022-03-01T19:42+0300

2022-03-01T19:49+0300

lpg

ekonomi

zam

enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, LPG'ye 61 kuruş zam geldiEPGİS tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 02/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 61 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

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lpg, zam, enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)