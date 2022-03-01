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Buzdolabı bozulunca teknik servis çağırdı, 4 bin lira dolandırıldı
Buzdolabı bozulunca teknik servis çağırdı, 4 bin lira dolandırıldı
İstanbul Maltepe'de buzdolabı bozulan Umut Polat, internet üzerinden teknik servis çağırdı. İddiaya göre yetkili servis kılığında eve gelen kişiler 4 bin lira... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T11:12+0300
2022-03-01T11:12+0300
türkiye
dolandırıcılık
buzdolabı
tamir
istanbul
polis
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İstanbul Maltepe'de yaşayan Umut Polat, 30 bin lira değerindeki buzdolabı bozulunca internet üzerinden evine teknik servis çağırdı. İddiaya göre, yetkili servis kılığında eve giren dolandırıcılar buzdolabını inceledikten sonra buzdolabının ana kartını değiştireceklerini kendilerine ise peşin 4 bin lira vermelerini istedi. Bunun üzerine söylenileni yapan Umut Polat, dolandırıcıların hesabına 4 bin lira gönderdi. Dolandırıcılar, 'Ana kartını değiştirdik, 24 saate düzelir' diyerek evden çıktı. Buzdolabının tamir edilmediğini ve parasını dolandırıcılara kaptırdığını fark eden Polat, polise şikayette bulundu.'Anakartı da söktüler'O anları anlatan Umut Polat, "Buzdolabım arızalandı. İnternetten araştırma yaptım teknik servis olarak 2 kişi geldiler. Üzerlerinde yelekleri de vardı, Orijinal teknik servis sandım. Eve gelip inceleme yaptılar. Dakikalar içerisinde bana dediler ki 'Ana kart arızalanmış” Ben de onlara güvendim, inandım, “Tamam, gereği neyse yapılsın” dedim. Anakartımızı söktüler ve bizden 4 bin lira nakit para istediler. Ben de elimde dekont olsun diye Sinan Al adında paylaştıkları IBAN'a attım. Ondan sonra 2 gün içinde gelip anakart cihazı takıp dolabın onarılacağını söylediler” dedi.'24 saat sonra düzelecek dediler'Polat devamında "Ana kartı söküp gittiler. Aradan birkaç gün geçti. 2 gün sonra ellerinde bir ana kartla gelip onu taktılar. Bize dediler ki 24 saat sonra düzelecek. Aradan kaç 24 saat geçti. Mağduruz, marketten yapılan alışverişimizi ertesi gün çöpe atıyoruz. 1,5 ay oldu. Ne düzelen var ne de arayan soran var. İnternetten araştırma yaptım. Ve yaklaşık 250, 300 kişi mağdur durumda. Ana kartı söküp üzerlerindeki üniformaları görünce basiretimiz mi bağlandı, inandım. Sürekli arıyorum telefonlarıma cevap vermiyorlar. Yetkililerden bu insanların yakalanmasını ve benim gibi daha farklı kişilerin dolandırılmamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220301/cep-telefonu-yerine-salatalik-gonderenler-dolandiricilik-sucundan-hakim-karsisina-cikacak-1054321574.html
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dolandırıcılık, buzdolabı, tamir, istanbul, polis

Buzdolabı bozulunca teknik servis çağırdı, 4 bin lira dolandırıldı

11:12 01.03.2022
© İHA / AYKUT ZOR - METİN BAŞAR - SEVGİ CANPOLATBuzdolabı bozulunca teknik servis çağırdı, 4 bin lira dolandırıldı
Buzdolabı bozulunca teknik servis çağırdı, 4 bin lira dolandırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© İHA / AYKUT ZOR - METİN BAŞAR - SEVGİ CANPOLAT
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İstanbul Maltepe'de buzdolabı bozulan Umut Polat, internet üzerinden teknik servis çağırdı. İddiaya göre yetkili servis kılığında eve gelen kişiler 4 bin lira peşin para alıp 'Buzdolabının ana kartını değiştirdik, 24 saate düzelir' diyerek kayıplara karıştı.
İstanbul Maltepe'de yaşayan Umut Polat, 30 bin lira değerindeki buzdolabı bozulunca internet üzerinden evine teknik servis çağırdı. İddiaya göre, yetkili servis kılığında eve giren dolandırıcılar buzdolabını inceledikten sonra buzdolabının ana kartını değiştireceklerini kendilerine ise peşin 4 bin lira vermelerini istedi. Bunun üzerine söylenileni yapan Umut Polat, dolandırıcıların hesabına 4 bin lira gönderdi. Dolandırıcılar, 'Ana kartını değiştirdik, 24 saate düzelir' diyerek evden çıktı. Buzdolabının tamir edilmediğini ve parasını dolandırıcılara kaptırdığını fark eden Polat, polise şikayette bulundu.

'Anakartı da söktüler'

O anları anlatan Umut Polat, "Buzdolabım arızalandı. İnternetten araştırma yaptım teknik servis olarak 2 kişi geldiler. Üzerlerinde yelekleri de vardı, Orijinal teknik servis sandım. Eve gelip inceleme yaptılar. Dakikalar içerisinde bana dediler ki 'Ana kart arızalanmış” Ben de onlara güvendim, inandım, “Tamam, gereği neyse yapılsın” dedim. Anakartımızı söktüler ve bizden 4 bin lira nakit para istediler. Ben de elimde dekont olsun diye Sinan Al adında paylaştıkları IBAN'a attım. Ondan sonra 2 gün içinde gelip anakart cihazı takıp dolabın onarılacağını söylediler” dedi.

'24 saat sonra düzelecek dediler'

Polat devamında "Ana kartı söküp gittiler. Aradan birkaç gün geçti. 2 gün sonra ellerinde bir ana kartla gelip onu taktılar. Bize dediler ki 24 saat sonra düzelecek. Aradan kaç 24 saat geçti. Mağduruz, marketten yapılan alışverişimizi ertesi gün çöpe atıyoruz. 1,5 ay oldu. Ne düzelen var ne de arayan soran var. İnternetten araştırma yaptım. Ve yaklaşık 250, 300 kişi mağdur durumda. Ana kartı söküp üzerlerindeki üniformaları görünce basiretimiz mi bağlandı, inandım. Sürekli arıyorum telefonlarıma cevap vermiyorlar. Yetkililerden bu insanların yakalanmasını ve benim gibi daha farklı kişilerin dolandırılmamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
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