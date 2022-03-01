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Çaldığı ineği otomobilin arka koltuğuna gizledi
Çaldığı ineği otomobilin arka koltuğuna gizledi
Muğla’nın Milas ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları aracın arka koltuğunda çalındığı tespit edilen bir inek ele... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
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Muğla'da, Kargıcak Mahallesi sınırları içerisinde devriye görevi sürdüren Milas İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araç sürücüsüne evraklarını soran ekipler bu sırada arka koltukta bulunan ineği fark etti. İneğin çalıntı olduğunun belirlenmesinin üzerine araç sürücüsü M.A. gözaltına alındı. İnek ise sahibine teslim edildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220228/esenyurtta-cuvalli-hirsiz-yakalandi-evinden-80-cift-ayakkabi-cikti-1054299926.html
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türkiye, inek, muğla, hırsız, hırsızlık

Çaldığı ineği otomobilin arka koltuğuna gizledi

11:20 01.03.2022
© İHA / OKTAY ÇAYIRLIÇaldığı ineği otomobilin arka koltuğuna gizledi
Çaldığı ineği otomobilin arka koltuğuna gizledi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© İHA / OKTAY ÇAYIRLI
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Muğla’nın Milas ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları aracın arka koltuğunda çalındığı tespit edilen bir inek ele geçirildi.
Muğla'da, Kargıcak Mahallesi sınırları içerisinde devriye görevi sürdüren Milas İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.
Araç sürücüsüne evraklarını soran ekipler bu sırada arka koltukta bulunan ineği fark etti. İneğin çalıntı olduğunun belirlenmesinin üzerine araç sürücüsü M.A. gözaltına alındı. İnek ise sahibine teslim edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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