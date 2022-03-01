https://tr.sputniknews.com/20220301/caldigi-inegi-otomobilin-arka-koltuguna-gizledi-1054322769.html
Çaldığı ineği otomobilin arka koltuğuna gizledi
Çaldığı ineği otomobilin arka koltuğuna gizledi
Muğla’nın Milas ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları aracın arka koltuğunda çalındığı tespit edilen bir inek ele... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T11:20+0300
2022-03-01T11:20+0300
2022-03-01T11:20+0300
yaşam
türkiye
inek
muğla
hırsız
hırsızlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1054322620_0:224:720:629_1920x0_80_0_0_397268eae7626f729287960919bac5cd.jpg
Muğla'da, Kargıcak Mahallesi sınırları içerisinde devriye görevi sürdüren Milas İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araç sürücüsüne evraklarını soran ekipler bu sırada arka koltukta bulunan ineği fark etti. İneğin çalıntı olduğunun belirlenmesinin üzerine araç sürücüsü M.A. gözaltına alındı. İnek ise sahibine teslim edildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220228/esenyurtta-cuvalli-hirsiz-yakalandi-evinden-80-cift-ayakkabi-cikti-1054299926.html
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1054322620_0:156:720:696_1920x0_80_0_0_f0de2d5b5213427b7b972b0f36ac0f79.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, inek, muğla, hırsız, hırsızlık
Çaldığı ineği otomobilin arka koltuğuna gizledi
Abone ol
Muğla’nın Milas ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları aracın arka koltuğunda çalındığı tespit edilen bir inek ele geçirildi.
Muğla'da, Kargıcak Mahallesi sınırları içerisinde devriye görevi sürdüren Milas İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.
Araç sürücüsüne evraklarını soran ekipler bu sırada arka koltukta bulunan ineği fark etti. İneğin çalıntı olduğunun belirlenmesinin üzerine araç sürücüsü M.A. gözaltına alındı. İnek ise sahibine teslim edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.