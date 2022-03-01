https://tr.sputniknews.com/20220301/caldigi-inegi-otomobilin-arka-koltuguna-gizledi-1054322769.html

Çaldığı ineği otomobilin arka koltuğuna gizledi

Çaldığı ineği otomobilin arka koltuğuna gizledi

Muğla’nın Milas ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları aracın arka koltuğunda çalındığı tespit edilen bir inek ele... 01.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-01T11:20+0300

2022-03-01T11:20+0300

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yaşam

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muğla

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Muğla'da, Kargıcak Mahallesi sınırları içerisinde devriye görevi sürdüren Milas İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araç sürücüsüne evraklarını soran ekipler bu sırada arka koltukta bulunan ineği fark etti. İneğin çalıntı olduğunun belirlenmesinin üzerine araç sürücüsü M.A. gözaltına alındı. İnek ise sahibine teslim edildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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türkiye, inek, muğla, hırsız, hırsızlık