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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220301/canli--donbass-operasyonunda-6-gun--1054316530.html
Batı yaptırımlarla bireyleri hedef alıyor: Rus orkestra şefi kovuldu, film gösterimleri durduruldu
Batı yaptırımlarla bireyleri hedef alıyor: Rus orkestra şefi kovuldu, film gösterimleri durduruldu
Rus ekonomisi ve medyasıyla başlayan ama bireyleri cezalandıran yasaklara dönüşen yaptırımlar sürüyor. Warner Bros, Disney ve Sony, filmlerinin gösterimini... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
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yaptırım
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Rusya- Moskova - Sputnik Türkiye

Batı yaptırımlarla bireyleri hedef alıyor: Rus orkestra şefi kovuldu, film gösterimleri durduruldu

06:20 01.03.2022 (güncellendi: 17:32 01.03.2022)
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Rus ekonomisi ve medyasıyla başlayan ama bireyleri cezalandıran yasaklara dönüşen yaptırımlar sürüyor. Warner Bros, Disney ve Sony, filmlerinin gösterimini durdurdu. Münih Filarmoni Orkestrası'nın birinci şefi Gergiev görevden alındı. Rusya Google ve Meta'ya da tepki gösterdi. Adidas, Rusya Futbol Federasyonu ile işbirliğini askıya aldı
Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine yönelik olarak başlattığı operasyonun ardından Rus hükümetini ve yetkililerini odağa koyan yaptırımlar, Rusya ve Avrupa'daki Rus vatandaşlarına da yöneltildi. Öyle ki Avrupa'daki üniversitelerde okuyan Rus öğrencilerin kayıtları dondurulurken Münih Filarmoni Orkestrası’nın Rus şefi Valery Gergiev görevden alındı.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) YouTube ve TikTok’tan Avrupa’da Russia Today ve Sputnik’in hesaplarına getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını istedi.
Warner Bros, Disney ve Sony yapım şirketleri, filmlerinin Rusya'daki sinemalara dağıtımını askıya aldığını duyurdu.
Sputnik, çalışanlarının Twitter'da etiketlenmesine tepki gösterdi.
DPR LPR Rusya Ukrayna Askeri Operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
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CANLI| Nebenzya: Rusya’da Donbass’tan gelen 110 binin üzerinde sığınmacı var, bunun suçu Batı’ya ait
Dün, 17:38
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17:18 01.03.2022
Rusya’dan vatandaşlara iş dışında seyahate çıkmama tavsiyesi
Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) Rusya vatandaşlarına resmi olmadıkça yakın zamanda yurtdışına çıkmamalarını tavsiye etti.
Açıklamada, Avrupa’nın Rus hava yollarına semalarını kapatma kararı almasının ardından, özellikle de çok sayıda Rus vatandaşının bulunduğu ülkelere tahliye seferlerinin düzenlendiği, bu seferlerin ancak uçakların üzerinden hareket etmesinin gerektiği ülkelerin izniyle gerçekleştirilebildiği kaydedildi.
‘Türkiye gibi uçuş kısıtlaması getirmeyen ülkeler üzerinden aktarma yapılabilir’
Açıklamaya göre, havayolu şirketleri partner şirketler üzerinden tahliye uçuşlarının organizasyonu için çalışıyor. Yolcunun bunu reddetmesi halinde parasının tamamı geri ödeniyor. Vatandaşlara ayrıca bu uçuşların düzenlenmesinin alacağı vakit göz önünde bulundurularak, yurda dönmek için şu anda daha tercih edilebilir görünen güzergahları değerlendirmesi de öneriliyor.
Bu bağlamda Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Rusya ile uçuşlara kısıtlama getirmeyen üçüncü ülkelere gidilmesi ve buralar üzerinden Rus havayolu şirketleri veya yabancı şirketler ile aktarma uçuş gerçekleştirilmesi tavsiye ediliyor.
Rus vatandaşlarına verilen bir başka tavsiye de Letonya, Litvanya, Polonya ve Finlandiya gidi ülkelere gidip buralardan karayolu ile Rusya’ya ulaşmaları oldu.
17:17 01.03.2022
Ukrayna ordusu, 1 saat içinde Donetsk'teki 6 yerleşim birimine ateş açtı
Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilciliği, Ukrayna ordusunun 1 saat içinde Donetsk'teki 6 yerleşim birimine ateş açtığını belirtti.
17:10 01.03.2022
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan Sputnik'e konuşan bir kaynak, Ukrayna’dan fırlatılan bir füzenin Taganrog kentinde patladığını, olayda herhangi bir can kaybı veya hasar oluşmadığını söyledi.
Kaynak, “Fırlatılan füze muhtemelen Toçka-U füzesi. Parçaları hava üssüne düştü” dedi.
17:09 01.03.2022
Zaharova'dan Borrell'e yanıt: Lavrov'un Cenevre'ye gitmesini Polonya ve Estonya engelledi
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in "AB, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un diplomatik seyahatlerini yasaklayacak kadar ileri gitmedi" diyerek Lavrov'un Cenevre seyahatinin engellemediğini savunmasına Zaharova'dan yanıt geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lavrov'un Cenevre'deki BM Silahsızlanma Konferansı'na Polonya ve Estonya'nın hava sahalarından uçuşa izin vermediği için katılamadığını belirterek, "BM Genel Sekreterliği bunu biliyordu. Üstelik her iki ülke de AB'nin yaptırımlarını referans gösterdi. Onlar (AB) çok daha ileri gitti. Çünkü yalan söylüyorlar ve sıyrılıyorlar" ifadelerini kullandı.
16:53 01.03.2022
Sputnik - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
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16:49
16:48 01.03.2022
Russia Today, RT France’ın Telegram kanalına Fransa’da erişim sağlanamadığını duyurdu
16:40 01.03.2022
Adidas, Rusya Futbol Federasyonu ile işbirliğini askıya aldı
AFP’nin aktardığına göre dünyanın en büyük spor eşyası üreticilerinden Alman Adidas şirketi, Rusya Futbol Federasyonu ile ortaklığını askıya aldığını duyurdu.
“Adidas, Rusya Futbol Federasyonu ile ortaklığını askıya alıyor” diyen şirket sözcüsü kararın derhal yürürlüğe gireceğini ekledi.
Rusya Futbol Federasyonu ile Adidas 2021 yılında, 2026’ya kadar sürecek bir sözleşme imzalamıştı.
16:39 01.03.2022
Ukrayna ordusu, Lugansk'ı Grad sistemleriyle vurdu
Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilciliği, Ukrayna ordusunun LHC'nin Kirovsk kentini Grad çok namlulu roketatar sistemleriyle vurduğunu duyurdu.
Açıklamada, Ukrayna güçlerinin kontrolündeki Novotoşkovskoye'den Kirovsk'a Grad BM-21 sistemleriyle 20 roket fırlattığı belirtildi.
16:30 01.03.2022
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’de Rusya karşıtı enformasyon saldırısı için kullanılan tesisleri vuracağız
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rusya’ya enformasyon saldırı düzenlenmesi için kullanılan tesislere saldırı gerçekleştirileceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu tesislerin yakınlarında yaşayan Kiev sakinlerine evlerini terk etme çağrısı yapıldığı belirtilerek, "Rusya karşıtı enformasyon saldırılarının önünü kesmek adına, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin teknoloji tesislerine yüksek hassasiyetli silahlarla saldırılar düzenlenecektir" denildi.
Açıklamada, "Ukraynalı milliyetçiler tarafında Rusya karşıtı provokasyonlar gerçekleştirmeye ikna edilmiş Ukrayna vatandaşlarına ve bu tesislerin yakınlarında yaşayan Kiev sakinlerine, evlerini terk etmeleri çağrısını yapıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Rusya karşıtı enformasyon saldırıları düzenlenen yerlerden birisinin, Ukrayna Özel Kuvvetleri’nin 72. Enformasyon ve Psikolojik Operasyonlar Merkezi olduğu kaydedilen açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatmasından beri söz konusu tesislerden Rusya devlet kurumlarına karşı düzenlenen saldırıların sayısının ciddi biçimde arttığı ifade edildi.
Diğer yandan açıklamada, bu dönemde rusya vatandaşlarına tehdit telefonları ve ülkedeki okul, anaokulu, gar ve sosyal tesislere yönelik bir dizi bomba ihbarı geldiği vurgulandı.
16:20 01.03.2022
Ürdün ile Suriye arasındaki Cebir Sınır Kapısı yeniden açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
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16:20
16:10 01.03.2022
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
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16:04
16:09 01.03.2022
16:08 01.03.2022
Donbass operasyonu - Sputnik Türkiye
© Sputnik / Михаил Воскресенский
16:07 01.03.2022
Abu Dabi Veliaht Prensi: Rusya, ulusal güvenliğini koruma hakkına sahip
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Abu Dabi Veliaht Prensi, Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri Başkomutan Yardımcısı Muhammed bin Zayid El Nahyan’la telefonla görüştü.
Taraflar Ukrayna’yı ele aldı. Putin, Rusya’nın Donbass’ı korumaya yönelik gerçekleştirilen özel operasyonun neden, amaç ve hedeflerini detaylı bir şekilde anlattı. Veliaht Prens, görüşmede Rusya’nın ulusal güvenliğini koruma hakkına sahip olduğunu ifade etti.
16:01 01.03.2022
İngiliz Jaguar Land Rover şirketi Rusya’ya araç göndermeyi durduracağını açıkladı.
Şirketin açıklamasında, uluslararası ortamda oluşann durumun ticari açıdan kendileri için zorluklar yarattığı aktarıldı.
16:01 01.03.2022
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) YouTube ve TikTok’tan Avrupa’da Russia Today ve Sputnik’in hesaplarına getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını istedi.
15:58 01.03.2022
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
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15:44
15:47 01.03.2022
Şoygu ile Akar, Ukrayna’yı görüştü
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna konulu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
15:43 01.03.2022
15:39 01.03.2022
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynalı güçlerin Azak Denizi'ne erişimi tamamen bloke edildi
Ukrayna'da başlatılan özel askeri harekatta gelinen noktaya ilişkin açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı birliklerin Azak Denizi'ne erişiminin tamamen bloke edildiğini vurguladı.
Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi'nin öncü birliklerinin Donetsk bölgesinin sınırına ulaştığını ve Rus güçleriyle birleştiğini ifade etti.
Konaşenkov, "Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi'nin öncü birlikleri, Donetsk bölgesinin idari sınırına ulaştı ve Azak Denizi kıyısındaki Ukrayna bölgelerini kontrolü altına alan Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin askeri birliklerine katıldı. Bugünden itibaren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Azak Denizi'ne erişimi tamamen bloke edildi" dedi.
Lugansk güçleri bir yerleşimi bloke etti, 4 yerleşimde kontrolü sağladı
Lugansk Halk Cumuriyeti birliklerinin Rusya ordusunun ateş desteğiyle harekatın başından beri 61 km derine ilerlediğini anlatan Konaşenkov, Lugansk güçlerinin Svatovo yerleşimini bloke ettiğini, Novoborovoye, Barıkino, Klimovka, Bulgakovka, Golubovka yerleşimlerini kontrolü altına aldığını kaydetti.
Konaşenkov, Donetsk güçlerinin ise sadece bugün 19 kilometre ilerleyerek İvanovka, Talakovka, Starodubovka, Berestovoye ve Belotserkovka yerleşimlerini ele geçirdiğinin altını çizdi.
'2 hava üssü ve 3 hava savunma radar istasyonu imha edildi'
Rusya ordusunun kara ve deniz bazlı, uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna'ya ait 2 hava üssünü ve 3 hava savunma radar istasyonunu imha ettiğini söyleyen Konaşenkov, sivil altyapının ve konutların hedef alınmadığını vurguladı.
'395 tank ve zırhlı araç imha edildi'
Rus güçlerinin Ukrayna'nın askeri altyapısına ait 1325 unsuru etkisiz hale getirdiği bilgisini paylaşan Konaşenkov, "Bunlar arasında 43 kontrol merkezi ve iletişim birimi, 395 tank ve muhtelif zırhlı askeri araç, 59 çok namlulu roketatar sistemi, 286 özel askeri araç, 179 topçu silahı ve havan mermisi bulunuyor" ifadelerini kullandı.
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