Batı yaptırımlarla bireyleri hedef alıyor: Rus orkestra şefi kovuldu, film gösterimleri durduruldu

Rusya’dan vatandaşlara iş dışında seyahate çıkmama tavsiyesi

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) Rusya vatandaşlarına resmi olmadıkça yakın zamanda yurtdışına çıkmamalarını tavsiye etti.

Açıklamada, Avrupa’nın Rus hava yollarına semalarını kapatma kararı almasının ardından, özellikle de çok sayıda Rus vatandaşının bulunduğu ülkelere tahliye seferlerinin düzenlendiği, bu seferlerin ancak uçakların üzerinden hareket etmesinin gerektiği ülkelerin izniyle gerçekleştirilebildiği kaydedildi.

‘Türkiye gibi uçuş kısıtlaması getirmeyen ülkeler üzerinden aktarma yapılabilir’

Açıklamaya göre, havayolu şirketleri partner şirketler üzerinden tahliye uçuşlarının organizasyonu için çalışıyor. Yolcunun bunu reddetmesi halinde parasının tamamı geri ödeniyor. Vatandaşlara ayrıca bu uçuşların düzenlenmesinin alacağı vakit göz önünde bulundurularak, yurda dönmek için şu anda daha tercih edilebilir görünen güzergahları değerlendirmesi de öneriliyor.

Bu bağlamda Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Rusya ile uçuşlara kısıtlama getirmeyen üçüncü ülkelere gidilmesi ve buralar üzerinden Rus havayolu şirketleri veya yabancı şirketler ile aktarma uçuş gerçekleştirilmesi tavsiye ediliyor.

Rus vatandaşlarına verilen bir başka tavsiye de Letonya, Litvanya, Polonya ve Finlandiya gidi ülkelere gidip buralardan karayolu ile Rusya’ya ulaşmaları oldu.