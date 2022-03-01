Batı yaptırımlarla bireyleri hedef alıyor: Rus orkestra şefi kovuldu, film gösterimleri durduruldu

Ukrayna'da başlatılan özel askeri harekatta gelinen noktaya ilişkin açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı birliklerin Azak Denizi'ne erişiminin tamamen bloke edildiğini vurguladı.
Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi'nin öncü birliklerinin Donetsk bölgesinin sınırına ulaştığını ve Rus güçleriyle birleştiğini ifade etti.
Konaşenkov, "Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi'nin öncü birlikleri, Donetsk bölgesinin idari sınırına ulaştı ve Azak Denizi kıyısındaki Ukrayna bölgelerini kontrolü altına alan Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin askeri birliklerine katıldı. Bugünden itibaren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Azak Denizi'ne erişimi tamamen bloke edildi" dedi.
Lugansk Halk Cumuriyeti birliklerinin Rusya ordusunun ateş desteğiyle harekatın başından beri 61 km derine ilerlediğini anlatan Konaşenkov, Lugansk güçlerinin Svatovo yerleşimini bloke ettiğini, Novoborovoye, Barıkino, Klimovka, Bulgakovka, Golubovka yerleşimlerini kontrolü altına aldığını kaydetti.
Konaşenkov, Donetsk güçlerinin ise sadece bugün 19 kilometre ilerleyerek İvanovka, Talakovka, Starodubovka, Berestovoye ve Belotserkovka yerleşimlerini ele geçirdiğinin altını çizdi.
Rusya ordusunun kara ve deniz bazlı, uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna'ya ait 2 hava üssünü ve 3 hava savunma radar istasyonunu imha ettiğini söyleyen Konaşenkov, sivil altyapının ve konutların hedef alınmadığını vurguladı.
Rus güçlerinin Ukrayna'nın askeri altyapısına ait 1325 unsuru etkisiz hale getirdiği bilgisini paylaşan Konaşenkov, "Bunlar arasında 43 kontrol merkezi ve iletişim birimi, 395 tank ve muhtelif zırhlı askeri araç, 59 çok namlulu roketatar sistemi, 286 özel askeri araç, 179 topçu silahı ve havan mermisi bulunuyor" ifadelerini kullandı.