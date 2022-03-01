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Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni kanalı belli oldu
Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni kanalı belli oldu
Kanal D ile yollarını ayıran Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni kanalı belli oldu. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle ekipten ayrı kalan Arif Güloğlu da... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T13:41+0300
2022-03-01T13:46+0300
çok güzel hareketler 2
yaşam
star tv
yayın
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Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği ve sunuculuğunu Eser Yenenler’in yaptığı Çok Güzel Hareketler 2'den önceki haftalarda hayranlarını üzen haber gelmişti. BKM Mutfak imzalı sevilen komedi programı, Kanal D ile yollarını ayırmış ve final yapmıştı. Uzun süredir ekranlara geri döneceği konuşulan programdan beklenen haber geldi.Birbirinden özel skeçleriyle milyonların takip ettiği ‘Çok Güzel Hareketler 2’, artık Star TV'de ekranlara gelecek. Programın yani adresindeki ilk tanıtımı da izleyicilerle paylaşıldı. Fragman, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.Çok Güzel Hareketler 2’nin sevilen oyuncusu Arif Güloğlu’da yeniden sahneye çıkıyor. Geçirdiği sağlık sorunu sebebiyle bir süre ekranlardan uzak kalan Arif Güloğlu, yeniden ‘Çok Güzel Hareketler 2’ sahnesine dahil olarak, eğlendirmeye kaldığı yerden devam ediyor.Ne olmuştu?BKM Mutfak yapımı Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız isimlerinden Arif Güloğlu'nun lenf kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Güloğlu’nun tedavi görmeye başladığı öğrenilirken, skeçlerde yer almamasının sebebinin tedavi süreci olduğu anlaşılmıştı. Tedavisi Ankara'da devam eden Güloğlu kemoterapiye başlamıştı.24 yaşındaki oyuncu, yakalandığı lenf kanserini Ankara'da gördüğü 9 aylık tedavi sürecinin ardından atlatarak tamamen sağlığına kavuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220126/cok-guzel-hareketler-2-yayindan-kaldiriliyor-1053156280.html
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çok güzel hareketler 2, star tv, yayın

Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni kanalı belli oldu

13:41 01.03.2022 (güncellendi: 13:46 01.03.2022)
© Fotoğraf : Twitter Çok Güzel Hareketler Bunlar
Çok Güzel Hareketler Bunlar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Kanal D ile yollarını ayıran Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni kanalı belli oldu. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle ekipten ayrı kalan Arif Güloğlu da kadroya geri döndü.
Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği ve sunuculuğunu Eser Yenenler’in yaptığı Çok Güzel Hareketler 2'den önceki haftalarda hayranlarını üzen haber gelmişti. BKM Mutfak imzalı sevilen komedi programı, Kanal D ile yollarını ayırmış ve final yapmıştı. Uzun süredir ekranlara geri döneceği konuşulan programdan beklenen haber geldi.
Birbirinden özel skeçleriyle milyonların takip ettiği ‘Çok Güzel Hareketler 2’, artık Star TV'de ekranlara gelecek. Programın yani adresindeki ilk tanıtımı da izleyicilerle paylaşıldı. Fragman, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.
Çok Güzel Hareketler 2’nin sevilen oyuncusu Arif Güloğlu’da yeniden sahneye çıkıyor. Geçirdiği sağlık sorunu sebebiyle bir süre ekranlardan uzak kalan Arif Güloğlu, yeniden ‘Çok Güzel Hareketler 2’ sahnesine dahil olarak, eğlendirmeye kaldığı yerden devam ediyor.

Ne olmuştu?

BKM Mutfak yapımı Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız isimlerinden Arif Güloğlu'nun lenf kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Güloğlu’nun tedavi görmeye başladığı öğrenilirken, skeçlerde yer almamasının sebebinin tedavi süreci olduğu anlaşılmıştı. Tedavisi Ankara'da devam eden Güloğlu kemoterapiye başlamıştı.
24 yaşındaki oyuncu, yakalandığı lenf kanserini Ankara'da gördüğü 9 aylık tedavi sürecinin ardından atlatarak tamamen sağlığına kavuştu.
Çok Güzel Hareketler Bunlar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
YAŞAM
Çok Güzel Hareketler 2 yayından kaldırılıyor
26 Ocak, 17:32
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