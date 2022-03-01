https://tr.sputniknews.com/20220301/cumhurbaskani-erdogan-avusturya-cumhurbaskani-bellen-ile-gorustu-1054339056.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile, Rusya'nın Donbass operasyonunun 6. gününü ve Türkiye-Avusturya ilişkilerinin ele alındığı... 01.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-01T17:38+0300

2022-03-01T17:38+0300

2022-03-01T18:24+0300

politika

recep tayyip erdoğan

alexander van der bellen

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Aleksander Van der Bellen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi" denildi.

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recep tayyip erdoğan, alexander van der bellen