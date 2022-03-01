Türkiye
SON DAKİKA| Ukrayna’da AGİT misyonunun araçları milliyetçiler tarafından ele geçirildi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220301/datca-ve-bodrumda-40-kacak-gocmen-kurtarildi-1054321382.html
Datça ve Bodrum'da 40 kaçak göçmen kurtarıldı
Datça ve Bodrum'da 40 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ve Bodrum ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 40 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T10:36+0300
2022-03-01T10:36+0300
türkiye
göçmen
kaçak göçmen
muğla
datça
bodrum
sahil güvenlik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1054321357_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_e82fc911eb7c63e3507502bdbba3448e.jpg
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 05.30 sıralarında Datça ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin yardım istediği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen göçmenlerin bulunduğu noktaya geldi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu lastik 3 bot içindeki toplam 22 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 08.00'da Bodrum açıklarında da lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 18 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220228/gaziantepte-60-kacak-gocmen-yakalandi-4-organizator-tutuklandi-1054300773.html
türkiye
muğla
datça
bodrum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1054321357_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_0832e80b3517ab84f15b089129c6d7dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
göçmen, kaçak göçmen, muğla, datça, bodrum, sahil güvenlik

Datça ve Bodrum'da 40 kaçak göçmen kurtarıldı

10:36 01.03.2022
© DHADatça ve Bodrum'da 40 kaçak göçmen kurtarıldı
Datça ve Bodrum'da 40 kaçak göçmen kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© DHA
Abone olGoogle news
Muğla'nın Datça ve Bodrum ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 40 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 05.30 sıralarında Datça ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin yardım istediği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen göçmenlerin bulunduğu noktaya geldi.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu lastik 3 bot içindeki toplam 22 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 08.00'da Bodrum açıklarında da lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.
İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 18 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Gaziantep’te 60 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
TÜRKİYE
Gaziantep’te 60 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı
Dün, 15:51
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала