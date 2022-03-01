https://tr.sputniknews.com/20220301/datca-ve-bodrumda-40-kacak-gocmen-kurtarildi-1054321382.html

Datça ve Bodrum'da 40 kaçak göçmen kurtarıldı

Datça ve Bodrum'da 40 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ve Bodrum ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 40 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı... 01.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-01T10:36+0300

2022-03-01T10:36+0300

2022-03-01T10:36+0300

türkiye

göçmen

kaçak göçmen

muğla

datça

bodrum

sahil güvenlik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1054321357_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_e82fc911eb7c63e3507502bdbba3448e.jpg

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 05.30 sıralarında Datça ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin yardım istediği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen göçmenlerin bulunduğu noktaya geldi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu lastik 3 bot içindeki toplam 22 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 08.00'da Bodrum açıklarında da lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 18 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220228/gaziantepte-60-kacak-gocmen-yakalandi-4-organizator-tutuklandi-1054300773.html

türkiye

muğla

datça

bodrum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

göçmen, kaçak göçmen, muğla, datça, bodrum, sahil güvenlik