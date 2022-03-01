https://tr.sputniknews.com/20220301/datca-ve-bodrumda-40-kacak-gocmen-kurtarildi-1054321382.html
Datça ve Bodrum'da 40 kaçak göçmen kurtarıldı
Datça ve Bodrum'da 40 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ve Bodrum ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 40 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T10:36+0300
2022-03-01T10:36+0300
2022-03-01T10:36+0300
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 05.30 sıralarında Datça ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin yardım istediği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen göçmenlerin bulunduğu noktaya geldi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu lastik 3 bot içindeki toplam 22 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 08.00'da Bodrum açıklarında da lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 18 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220228/gaziantepte-60-kacak-gocmen-yakalandi-4-organizator-tutuklandi-1054300773.html
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göçmen, kaçak göçmen, muğla, datça, bodrum, sahil güvenlik
Datça ve Bodrum'da 40 kaçak göçmen kurtarıldı
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Muğla'nın Datça ve Bodrum ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 40 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 05.30 sıralarında Datça ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin yardım istediği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen göçmenlerin bulunduğu noktaya geldi.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu lastik 3 bot içindeki toplam 22 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 08.00'da Bodrum açıklarında da lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.
İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 18 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.