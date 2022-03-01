Donbass operasyonunda 6. gün| Rusya: Ukrayna'nın Azak Denizi'ne erişimi tamamen bloke edildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Yurt dışındaki Rus büyükelçilikleri eşi benzeri görülmemiş siber saldırılar altında

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dünya genelindeki Rusya büyükelçiliklerinin eşi görülmemiş siber saldırılara maruz kaldığını, bazı saldırıların Ukrayna merkezli olduğunu belirtti.

Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Zaharova, "Büyükelçiliklerimiz daha önce eşi görülmemiş siber saldırılar altında. Telefonlara da saldırıyorlar, tüm bunlar Ukrayna'dan enformasyon teröristleri tarafından yapılıyor" dedi.

'Batı'nın yaptırımları ahlak dışı, bumerang etkisiyle kendilerini vuracak'

Batılı ülkelerin yaptırımlarını 'ahlak dışı' olarak niteleyen Zaharova, "Şu anda ülkemize uyguladıkları tedbirlerin sadece ahlak dışı değil, aynı zamanda Batı dünyasının yıllardır dile getirdiği yüksek hedeflere karşılık gelmediğinin, ancak bumerang etkisiyle bizzat kendi ülkelerini vuracağının ve halihazırda vurduğunun farkına varmalıdır" ifadelerini kullandı.

'Harekatla ilgili yalan haberlerin arkasında NATO istihbarat servisleri var'

Ukrayna'daki özel askeri harekat hakkında yayınlanan Rusya karşıtı yalan haberlere değinen Zaharova, bunların arkasında NATO istihbarat servislerinin bulunduğunu ve bu sürecin Brüksel'den yönetildiğini vurguladı.

‘Rusya her zaman müzakere sürecinden yana'

Rusya'nın her zaman müzakere sürecinden yana olduğunu ve bunun Moskova'nın geleneksel tutumu olduğunu kaydeden Zaharova, bu hususus Ukrayna'daki durum için de geçerli olduğunu ve bunu defaatle dile getirdiklerini ifade etti.