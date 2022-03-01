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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220301/donbass-operasyonunda-6-gun-rusya-ukraynanin-azak-denizine-erisimi-tamamen-bloke-edildi-1054337889.html
Donbass operasyonunda 6. gün| Rusya: Ukrayna'nın Azak Denizi'ne erişimi tamamen bloke edildi
Donbass operasyonunda 6. gün| Rusya: Ukrayna'nın Azak Denizi'ne erişimi tamamen bloke edildi
6 gündür devam eden operasyonun gidişatı hakkında açıklamalar yapan Rusya Savunma Bakanlığı'na göre Ukraynalı güçlerin Azak Denizi'ne erişimi tamamen bloke... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T17:13+0300
2022-03-01T17:13+0300
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Donbass operasyonu - Sputnik Türkiye

Donbass operasyonunda 6. gün| Rusya: Ukrayna'nın Azak Denizi'ne erişimi tamamen bloke edildi

17:13 01.03.2022
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6 gündür devam eden operasyonun gidişatı hakkında açıklamalar yapan Rusya Savunma Bakanlığı'na göre Ukraynalı güçlerin Azak Denizi'ne erişimi tamamen bloke edildi. Ayrıca Rusya karşıtı enformasyon saldırılarının önünü kesmek adına, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin teknoloji tesislerine yüksek hassasiyetli silahlarla saldırılar düzenleneceği duyuruldu.
Rusya'nın Donbass operasyonunun 6. gününde yaptırımların yanı sıra harekatın gidişatına ilişkin önemli açıklamalar da geldi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rusya’ya enformasyon saldırı düzenlenmesi için kullanılan tesislere saldırı gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu tesislerin yakınlarında yaşayan Kiev sakinlerine evlerini terk etme çağrısı yapıldığı belirtilerek, "Rusya karşıtı enformasyon saldırılarının önünü kesmek adına, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin teknoloji tesislerine yüksek hassasiyetli silahlarla saldırılar düzenlenecektir" denildi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da "Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi'nin öncü birlikleri, Donetsk bölgesinin idari sınırına ulaştı ve Azak Denizi kıyısındaki Ukrayna bölgelerini kontrolü altına alan Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin askeri birliklerine katıldı. Bugünden itibaren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Azak Denizi'ne erişimi tamamen bloke edildi" açıklaması yaptı.
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18:39 01.03.2022
İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney: Ukrayna krizini ABD 'mafya rejimi' yarattı
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Ukrayna'daki durumun ABD'nin kriz yapıcı politikalarından kaynaklandığını söyledi.
İran lideri Hamaney, Hazreti Muhammed'e peygamberlik görevinin verilmesinin yıl dönümünün kutlandığı Meb'es Bayramı münasebetiyle devlet televizyonunda canlı yayınlanan bir konuşma yaptı.
Konuşmasının bir bölümünde Ukrayna'daki operasyonlara değinen Hamaney, bu ülkedeki krizin ABD'nin Ukrayna'ya müdahalelerinden kaynaklandığını ifade etti.
ABD'yi "mafya rejimi" olarak niteleyen Hamaney, "Bu mafya rejimi dünyanın kriz içinde olmasına ihtiyaç duyuyor. O yüzden dünyanın her yerinde kriz oluşturuyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
Hamaney, "Ukrayna, ABD'nin kriz yapıcı politikalarının kurbanı oldu. Ukrayna'daki savaşın sona ermesinden yanayız ancak herhangi bir krizin tedavisi köklerini belirlemektir. Ukrayna'daki krizin kökü de ABD'dir" dedi.
Hamaney, "İnsanların katledilmesini ve ulusların altyapılarının yıkılmasını tasvip etmiyoruz ve bu bizim kesin beyanımızdır. Afganistan'da bir düğün kervanına atılan bombaya 'terörle mücadele' diyen Batılılar gibi değiliz. ABD'nin Suriye'nin doğusunda ne işi var? Suriye'nin petrolünü ve Afganistan'ın parasını neden çaldılar?" diye konuştu.
​​​​​​​Hamaney, şöyle devam etti:
"ABD ve Avrupa'ya güvenen hükümetler, bu desteklerin bir serap olduğunu ve gerçek olmadığını bilmelidir. Dün Afganistan, bugün Ukrayna. Her iki ülkenin cumhurbaşkanları ABD ve Batı hükümetlerine güvendiklerini ancak yalnız kaldıklarını söyledi."
18:36 01.03.2022
İngiliz gazeteci Graham Phillips'in çektiği görüntüler yayınlandı
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, İngiliz gazeteci Graham Phillips'in çektiği görüntüleri yayınladı.
Twitter üzerinden yayınlanan görüntülere şu not düşüldü:
"İşte Rusya'nın mücadele ettiği şey budur. Ukrayna'daki Nazizm. İngiliz gazeteci Graham Phillips'in Ukrayna'daki Nazizm hakkında çektiği videoyu izleyiniz"
18:29 01.03.2022
Lukaşenko, Putin'den Minsk'in batısı için ek S-400 sistemleri talep etti
Belarus resmi haber ajansı Belta, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Minsk'in batısına ek S-400 sistemleri konuşlandırmasını talep ettiğini duyurdu.

Habere göre Lukaşenko, "Yeterli askeri teçhizatımız olmadığını hissediyoruz. Yeterli personelimiz, teçhizatımız olacak. Putin'e başvurarak, Gomel bölgesinde bulunan S-400'e ek olarak bize, sadece Minsk'i kapsamayacak şekilde, Minsk'in batısına konuşlandırılacak ek S-400 tedarik etmesini talep ettim" dedi.

Lukaşenko, şu anda Minsk'in tedarikin yapılmasını beklediğini kaydetti.
18:25 01.03.2022
Rusya Merkez Bankası, Rus vatandaşlarının banka hesaplarındaki paralarının güvende olduğunu ve vatandaşların her zaman paralarına erişebileceğini açıkladı. Bazı bankaların SWIFT’en çıkarılmasının bu konuda bir etkisi olmadığı kaydedildi.
18:04 01.03.2022
Ukrayna medyası, Kiev'den Lviv'e giden bir tahliye trenine binmeye çalışan insanları gösteren bir video yayınladı.
17:59 01.03.2022
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus özel harekat timlerinin Ukrayna’daki eylemlerinin videosunu yayınladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı özel harekat timlerinin Ukrayna’daki eylemlerinin görüntülerini paylaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı görüntüler, özel harekat timi askerlerini taşıyan helikopterin yerleşim noktaları ve engebeli arazi üzerindeki uçuşunu ve askerlerin inişini gösteriyor.
17:56 01.03.2022
RT: Instagram, 27 Avrupa ülkesindeki tüm hesaplarımızı engelledi
Russia Today (RT), Avrupa'nın 27 ülkesinde Instagram hesaplarının engellendiğini duyurdu. RT'den yapılan açıklamada, "Instagram, 27 Avrupa ülkesindeki tüm RT hesaplarını engelledi. Daha önce, sayfalarımıza erişim Facebook tarafından kısıtlanmıştı" ifadelerine yer verildi.
17:51 01.03.2022
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Yurt dışındaki Rus büyükelçilikleri eşi benzeri görülmemiş siber saldırılar altında
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dünya genelindeki Rusya büyükelçiliklerinin eşi görülmemiş siber saldırılara maruz kaldığını, bazı saldırıların Ukrayna merkezli olduğunu belirtti.
Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Zaharova, "Büyükelçiliklerimiz daha önce eşi görülmemiş siber saldırılar altında. Telefonlara da saldırıyorlar, tüm bunlar Ukrayna'dan enformasyon teröristleri tarafından yapılıyor" dedi.
'Batı'nın yaptırımları ahlak dışı, bumerang etkisiyle kendilerini vuracak'
Batılı ülkelerin yaptırımlarını 'ahlak dışı' olarak niteleyen Zaharova, "Şu anda ülkemize uyguladıkları tedbirlerin sadece ahlak dışı değil, aynı zamanda Batı dünyasının yıllardır dile getirdiği yüksek hedeflere karşılık gelmediğinin, ancak bumerang etkisiyle bizzat kendi ülkelerini vuracağının ve halihazırda vurduğunun farkına varmalıdır" ifadelerini kullandı.
'Harekatla ilgili yalan haberlerin arkasında NATO istihbarat servisleri var'
Ukrayna'daki özel askeri harekat hakkında yayınlanan Rusya karşıtı yalan haberlere değinen Zaharova, bunların arkasında NATO istihbarat servislerinin bulunduğunu ve bu sürecin Brüksel'den yönetildiğini vurguladı.
‘Rusya her zaman müzakere sürecinden yana'
Rusya'nın her zaman müzakere sürecinden yana olduğunu ve bunun Moskova'nın geleneksel tutumu olduğunu kaydeden Zaharova, bu hususus Ukrayna'daki durum için de geçerli olduğunu ve bunu defaatle dile getirdiklerini ifade etti.
17:49 01.03.2022
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Biz tüm ulusların güvenlik, özgürlük, egemenlik içinde yaşamasını istiyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinkeni açıklamalarda bulundu. Blinken, şunları söyledi:
Biz tüm ulusların güvenlik, özgürlük, egemenlik içinde yaşamasını istiyoruz.
17:42 01.03.2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü
17:38
17:40 01.03.2022
Milli Savunma Bakanı Akar ile Rusya Savunma Bakanı Şoygu telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna bağlamındaki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından tahliyeler dâhil insani durumun iyileştirilmesi için bir ateşkese olan acil ihtiyaç vurgulandı.
Bakan Akar tarafından ayrıca, Türkiye’nin bölgede barış ve insani yardım için çalışmaya devam edeceği ve bu amaçla üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu ifade edildi."
17:35 01.03.2022
Rusya İçişleri Bakanlığı: Dark Web'de Rusya'ya yönelik terör saldırısı ilanları tespit edildi
Rusya İçişleri Bakanlığı, 'yalnızca özel bir web tarayıcısı ile erişilebilen gizli internet siteleri topluluğu' olarak tanımlanan Dark Web'de Rusya'ya yönelik terör saldırıları 'siparişlerinin' yer aldığı ilanlar tespit edildiğini duyurdu.
Dark Web'deki 'Gidra' platformunda Rusya hükümetine karşı terör saldırıları da dahil çeşitli suçlarla ilgili ilanlar bulunduğunu belirten bakanlık, bunların Ukrayna'da konuşlu çağrı merkezlerinden yayınlandığının tespit edildiğinin altını çizdi.
Bu merkezlerin daha önce Rusya vatandaşlarına yönelik telefon dolandırıcılığı ve muhtelif suç faaliyetleri için kullanıldığı üzerinde durulduğunu aktaran bakanlık, Rusya vatandaşlarını internet ortamındaki provokatif tekliflere karşılık vermemeleri konusunda uyardı.
17:17 01.03.2022
Politico: Ukrayna’nın elindeki Stinger ve Javelin füzeleri bitmek üzere
Ukrayna’nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova’nın, ABD’li senatörlerle görüşmede, Kiev’in elindeki Stinger hava savunma füzeleri ile Javelin tank savar füzelerinin bitmek üzere olduğunu söylediği belirtildi.
Politico gazetesi, dünkü kapalı toplantıda bulunan iki ABD’li senatöre dayandırdığı haberde, “Markarova, senatörlere, Ukrayna’nın elindeki Stinger insan taşınabilir hava savunma sistemlerinin ve özellikle de Javelin tanksavar füzelerinin neredeyse bittiğini söyledi” ifadesine yer verdi.
Kaynaklar, Ukraynalı diplomatın, Ukrayna ordusunun ölümcül silahlar dahil ek teçhizat ve mühimmat sevkiyatlarına büyük ihtiyaç duyduğunu söyledi. ABD’li senatörlerden Kiev’e askeri yardımı artırmalarını isteyen Markarova, Washington’a, Moskova’ya yaptırımları sertleştirme çağrısında bulundu.
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