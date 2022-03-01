Donbass operasyonunda 6. gün| Rusya: Ukrayna'nın Azak Denizi'ne erişimi tamamen bloke edildi

Rusya'nın Donbass operasyonunun 6. gününde yaptırımların yanı sıra harekatın gidişatına ilişkin önemli açıklamalar da geldi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rusya’ya enformasyon saldırı düzenlenmesi için kullanılan tesislere saldırı gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu tesislerin yakınlarında yaşayan Kiev sakinlerine evlerini terk etme çağrısı yapıldığı belirtilerek, "Rusya karşıtı enformasyon saldırılarının önünü kesmek adına, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin teknoloji tesislerine yüksek hassasiyetli silahlarla saldırılar düzenlenecektir" denildi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da "Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi'nin öncü birlikleri, Donetsk bölgesinin idari sınırına ulaştı ve Azak Denizi kıyısındaki Ukrayna bölgelerini kontrolü altına alan Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin askeri birliklerine katıldı. Bugünden itibaren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Azak Denizi'ne erişimi tamamen bloke edildi" açıklaması yaptı.