https://tr.sputniknews.com/20220301/dorsesi-devrilen-tirin-cekici-kismi-havaya-kalkti-1054337407.html

Dorsesi devrilen TIR'ın çekici kısmı havaya kalktı

Dorsesi devrilen TIR'ın çekici kısmı havaya kalktı

Erzincan'da, zift yüklü tırın dorsesi devrildi. Havaya kalkan sürücü mahallinde mahsur kalan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 01.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-01T16:59+0300

2022-03-01T16:59+0300

2022-03-01T17:03+0300

tir

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kaza

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Erzincan-Erzurum kara yolunda seyreden Cesur Özkala idaresindeki zift yüklü TIR'ın dorsesi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Dorsesi devrilen tırın çekici kısmı havaya kalktı.Sürücünün, TIR'ın kupa kısmından aşağı inemediğini gören vatandaşlar itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma çağırdı.İtfaiye ekiplerinin uzattığı merdiven yardımıyla indirilen Özkalan, sağlık görevlilerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Sürücü Özkalan, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220228/metal-ve-sac-yuklu-tir-devrildi-tem-otoyolu-trafige-kapandi-1054305326.html

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