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Dorsesi devrilen TIR'ın çekici kısmı havaya kalktı
Dorsesi devrilen TIR'ın çekici kısmı havaya kalktı
Erzincan'da, zift yüklü tırın dorsesi devrildi. Havaya kalkan sürücü mahallinde mahsur kalan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
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Erzincan-Erzurum kara yolunda seyreden Cesur Özkala idaresindeki zift yüklü TIR'ın dorsesi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Dorsesi devrilen tırın çekici kısmı havaya kalktı.Sürücünün, TIR'ın kupa kısmından aşağı inemediğini gören vatandaşlar itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma çağırdı.İtfaiye ekiplerinin uzattığı merdiven yardımıyla indirilen Özkalan, sağlık görevlilerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Sürücü Özkalan, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220228/metal-ve-sac-yuklu-tir-devrildi-tem-otoyolu-trafige-kapandi-1054305326.html
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tir, dorse, kaza

Dorsesi devrilen TIR'ın çekici kısmı havaya kalktı

16:59 01.03.2022 (güncellendi: 17:03 01.03.2022)
© AAÇekici kısmı havaya kalkan TIR
Çekici kısmı havaya kalkan TIR - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© AA
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Erzincan'da, zift yüklü tırın dorsesi devrildi. Havaya kalkan sürücü mahallinde mahsur kalan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Erzincan-Erzurum kara yolunda seyreden Cesur Özkala idaresindeki zift yüklü TIR'ın dorsesi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Dorsesi devrilen tırın çekici kısmı havaya kalktı.
Sürücünün, TIR'ın kupa kısmından aşağı inemediğini gören vatandaşlar itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma çağırdı.
© AAYolda kısmen aksayan trafik, TIR'dan dökülen ziftin temizlenmesiyle normale döndü.
Yolda kısmen aksayan trafik, TIR'dan dökülen ziftin temizlenmesiyle normale döndü. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
Yolda kısmen aksayan trafik, TIR'dan dökülen ziftin temizlenmesiyle normale döndü.
© AA
İtfaiye ekiplerinin uzattığı merdiven yardımıyla indirilen Özkalan, sağlık görevlilerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Özkalan, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
TIR kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
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Metal ve sac yüklü TIR devrildi, TEM otoyolu trafiğe kapandı
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