https://tr.sputniknews.com/20220301/dorsesi-devrilen-tirin-cekici-kismi-havaya-kalkti-1054337407.html
Dorsesi devrilen TIR'ın çekici kısmı havaya kalktı
Dorsesi devrilen TIR'ın çekici kısmı havaya kalktı
Erzincan'da, zift yüklü tırın dorsesi devrildi. Havaya kalkan sürücü mahallinde mahsur kalan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T16:59+0300
2022-03-01T16:59+0300
2022-03-01T17:03+0300
tir
türkiye
dorse
kaza
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Erzincan-Erzurum kara yolunda seyreden Cesur Özkala idaresindeki zift yüklü TIR'ın dorsesi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Dorsesi devrilen tırın çekici kısmı havaya kalktı.Sürücünün, TIR'ın kupa kısmından aşağı inemediğini gören vatandaşlar itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma çağırdı.İtfaiye ekiplerinin uzattığı merdiven yardımıyla indirilen Özkalan, sağlık görevlilerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Sürücü Özkalan, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220228/metal-ve-sac-yuklu-tir-devrildi-tem-otoyolu-trafige-kapandi-1054305326.html
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tir, dorse, kaza
Dorsesi devrilen TIR'ın çekici kısmı havaya kalktı
16:59 01.03.2022 (güncellendi: 17:03 01.03.2022) Abone ol
Erzincan'da, zift yüklü tırın dorsesi devrildi. Havaya kalkan sürücü mahallinde mahsur kalan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Erzincan-Erzurum kara yolunda seyreden Cesur Özkala idaresindeki zift yüklü TIR'ın dorsesi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Dorsesi devrilen tırın çekici kısmı havaya kalktı.
Sürücünün, TIR'ın kupa kısmından aşağı inemediğini gören vatandaşlar itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma çağırdı.
İtfaiye ekiplerinin uzattığı merdiven yardımıyla indirilen Özkalan, sağlık görevlilerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Özkalan, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.