https://tr.sputniknews.com/20220301/emre-belozoglu-pfdkya-sevk-edildi-1054339977.html
Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edildi
Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T18:28+0300
2022-03-01T18:28+0300
2022-03-01T18:28+0300
spor
emre belözoğlu
türkiye futbol federasyonu (tff)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053424514_0:27:3216:1836_1920x0_80_0_0_df7dd143a3a35bbda112534ea2924f30.jpg
TFF'den yapılan açıklamaya göre Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli ekibin VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakada talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.Galatasaray takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi ile saha olayları, Kasımpaşa'nın ise çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle disipline gönderildi.İttifak Holding Konyaspor'un kalecisi Eray Birniçan, Aytemiz Alanyaspor ile yapılan maçtaki hakareti sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.Spor Toto 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor çeşitli gerekçelerle disipline gönderildi. Eyüpsporlu futbolcu Pa Dibba ise Manisa FK ile oynanan karşılaşmadaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053424514_387:0:3118:2048_1920x0_80_0_0_7d6cd6e54b66ed15d345a416efe42a29.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
emre belözoğlu, türkiye futbol federasyonu (tff)
Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edildi
Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli ekibin VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakada talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
Galatasaray takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi ile saha olayları, Kasımpaşa'nın ise çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle disipline gönderildi.
İttifak Holding Konyaspor'un kalecisi Eray Birniçan, Aytemiz Alanyaspor ile yapılan maçtaki hakareti sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Spor Toto 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor çeşitli gerekçelerle disipline gönderildi. Eyüpsporlu futbolcu Pa Dibba ise Manisa FK ile oynanan karşılaşmadaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.