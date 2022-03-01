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Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edildi
Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T18:28+0300
2022-03-01T18:28+0300
spor
emre belözoğlu
türkiye futbol federasyonu (tff)
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TFF'den yapılan açıklamaya göre Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli ekibin VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakada talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.Galatasaray takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi ile saha olayları, Kasımpaşa'nın ise çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle disipline gönderildi.İttifak Holding Konyaspor'un kalecisi Eray Birniçan, Aytemiz Alanyaspor ile yapılan maçtaki hakareti sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.Spor Toto 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor çeşitli gerekçelerle disipline gönderildi. Eyüpsporlu futbolcu Pa Dibba ise Manisa FK ile oynanan karşılaşmadaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
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emre belözoğlu, türkiye futbol federasyonu (tff)

Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edildi

18:28 01.03.2022
© İHAEmre Belözoğlu
Emre Belözoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© İHA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli ekibin VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakada talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
Galatasaray takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi ile saha olayları, Kasımpaşa'nın ise çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle disipline gönderildi.
İttifak Holding Konyaspor'un kalecisi Eray Birniçan, Aytemiz Alanyaspor ile yapılan maçtaki hakareti sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Spor Toto 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor çeşitli gerekçelerle disipline gönderildi. Eyüpsporlu futbolcu Pa Dibba ise Manisa FK ile oynanan karşılaşmadaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
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