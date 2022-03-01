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Erdoğan: Ukrayna hassasiyetini Türkiye için de gösterin, NATO üyeleri de AB ülkeleri de laf üretiyor
Erdoğan: Ukrayna hassasiyetini Türkiye için de gösterin, NATO üyeleri de AB ülkeleri de laf üretiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB ülkelerine seslenerek, "Ukrayna hassasiyetini Türkiye için de gösterin. NATO üyeleri de Avrupa Birliği ülkeleri de laf üretiyor... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T19:31+0300
2022-03-01T19:57+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kosova
rusya
ukrayna
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile ortak basın toplantısı düzenledi."Ukrayna'yı AB'ye alma gayretlerini takdirle karşılıyoruz" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama bu AB üyelerine ben diyorum ki acaba Türkiye'yi ne için AB'ye hala almakta endişe ediyorsunuz. Yoksa birileri saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?" görüşünü dile getirdi.Erdoğan, Kosova'nın NATO üyeliği konusunda da "Kosova'yı tanıma noktasında adımlarımızı atarız, NATO'nun bir üyesi olarak da Kosova'yı tanırız. Biz NATO'da da genişlemenin faydalı olacağını bugüne kadar hep savunduk, bugün de savunuyoruz. Bu adımları atarken bunu dünya barışı için istiyoruz." şeklinde konuştu.'Kosova'yı dünyada tanıyan ikinci ülke biziz'Kosova'yı ABD'den sonra tanıyan ikinci ülkenin Türkiye olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O zamanlar ben başbakandım ve kabine toplantısındaydık. İkinci tanıyan ülke biz olduk. Ben dünyadaki başbakan dostlarımla çalışma yaparak Kosova'nın tanınması sürecini hızlandırdım. Hala buna devam ediyor. Buna yönelik görüşmelerimiz devam ediyor. Değerli kardeşim Osmani bana bazı ülkelerin adını verdi. Onlarla görüşeceğiz" diye konuştu.Türkiye'nin Kosova'nın tüm komşuları ile iyi ilişkiler geliştirmesini istediklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgesel barış ve istikrar için elimizden gelen gayreti göstermeye hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizdeki ve ötesindeki tüm aktörlerin bölgesel barış ve istikrarı öne çıkarması elzemdi" açıklamasında bulunduKosova ile olan yatırımların 600 milyon dolar seviyesine ulaştığını belirten Erdoğan, "Firmalarımız enerji sektörü başta olmak üzere birçok alanda Kosova'daki yatırımlarını artırmaya hazırdır. Ticaret hacmimiz salgına rağmen geçen yıl 600 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır.Kosova'da faaliyet gösteren TİKA 700'e yakın projeyi gerçekleştirdi. Türk firmaları da yatırım yaptı. Enerji sektörü başta olmak üzere firmalarımız yatırımları arttırmaya hazırdır" diye konuştu.
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recep tayyip erdoğan, kosova, rusya, ukrayna

Erdoğan: Ukrayna hassasiyetini Türkiye için de gösterin, NATO üyeleri de AB ülkeleri de laf üretiyor

19:31 01.03.2022 (güncellendi: 19:57 01.03.2022)
© İHA-AW545735Erdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© İHA-AW545735
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB ülkelerine seslenerek, "Ukrayna hassasiyetini Türkiye için de gösterin. NATO üyeleri de Avrupa Birliği ülkeleri de laf üretiyor. Türkiye'yi ne için AB'ye almakta endişe ediyorsunuz, yoksa birileri saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız? Ukrayna ve Rusya arasında biran önce ateşkes sağlanmasını istiyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile ortak basın toplantısı düzenledi.
"Ukrayna'yı AB'ye alma gayretlerini takdirle karşılıyoruz" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama bu AB üyelerine ben diyorum ki acaba Türkiye'yi ne için AB'ye hala almakta endişe ediyorsunuz. Yoksa birileri saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?" görüşünü dile getirdi.
Erdoğan, Kosova'nın NATO üyeliği konusunda da "Kosova'yı tanıma noktasında adımlarımızı atarız, NATO'nun bir üyesi olarak da Kosova'yı tanırız. Biz NATO'da da genişlemenin faydalı olacağını bugüne kadar hep savunduk, bugün de savunuyoruz. Bu adımları atarken bunu dünya barışı için istiyoruz." şeklinde konuştu.

'Kosova'yı dünyada tanıyan ikinci ülke biziz'

Kosova'yı ABD'den sonra tanıyan ikinci ülkenin Türkiye olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O zamanlar ben başbakandım ve kabine toplantısındaydık. İkinci tanıyan ülke biz olduk. Ben dünyadaki başbakan dostlarımla çalışma yaparak Kosova'nın tanınması sürecini hızlandırdım. Hala buna devam ediyor. Buna yönelik görüşmelerimiz devam ediyor. Değerli kardeşim Osmani bana bazı ülkelerin adını verdi. Onlarla görüşeceğiz" diye konuştu.
Türkiye'nin Kosova'nın tüm komşuları ile iyi ilişkiler geliştirmesini istediklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgesel barış ve istikrar için elimizden gelen gayreti göstermeye hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizdeki ve ötesindeki tüm aktörlerin bölgesel barış ve istikrarı öne çıkarması elzemdi" açıklamasında bulundu
Kosova ile olan yatırımların 600 milyon dolar seviyesine ulaştığını belirten Erdoğan, "Firmalarımız enerji sektörü başta olmak üzere birçok alanda Kosova'daki yatırımlarını artırmaya hazırdır. Ticaret hacmimiz salgına rağmen geçen yıl 600 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır.Kosova'da faaliyet gösteren TİKA 700'e yakın projeyi gerçekleştirdi. Türk firmaları da yatırım yaptı. Enerji sektörü başta olmak üzere firmalarımız yatırımları arttırmaya hazırdır" diye konuştu.
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