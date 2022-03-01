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Eski eşini bıçaklayacağını sosyal medyadan 'öleceksin' paylaşımıyla duyurduğu ortaya çıktı
Eski eşini bıçaklayacağını sosyal medyadan 'öleceksin' paylaşımıyla duyurduğu ortaya çıktı
Sivas'ta boşandığı eşini bıçaklayan Necmettin Gündüz hakkında iddianame hazırlandı. Gündüz'ün, olaydan bir gün önce sosyal medyada 'birlikte öleceğiz' adıyla... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T11:30+0300
2022-03-01T11:30+0300
türkiye
sivas
kadın cinayeti
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, geçen yıl aralık ayında yaşanan olayda Necmettin Gündüz, 1 yıl önce boşandığı eşi sokakta bıçakladı.Yere yığılan Baykal etraftan yardım isterken, Gündüz ise elindeki bıçakla tehdit ettiği çevredekilerin yaklaşmasını engelledi.Bu sırada durumu fark eden Sarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler, saldırganı etkisiz hale getirip, ağır yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Şüpheli, daha sonra polis ekiplerine teslim edildi.Olay anı da çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Necmettin Gündüz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Müzeyyen Baykal ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.20 yıla kadar hapsi istendiSoruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Necmettin Gündüz hakkında, 'boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi.Baykal'ın, Gündüz tarafından orta derece kırık olacak şekilde sırtı, sağ omzu, karnının sağ üst kısmı gibi öldürücü bölgelerinden birden çok sayıda darbe ve suçta kullanılan bıçakla hayati tehlikeye neden olacak derecede yaralandığı belirtildi.Kızlarına 'Annenler beraber öleceğiz' diye mesaj atmışİddianamede Gündüz'ün olaydan 1 gün önce kızlarına 'Annenle beraber öleceğiz' yazılı mesaj attığı, aynı gün 'Instagram' uygulamasından 'Birlikte öleceğiz' adıyla hesap açıp, 'Öleceksin' paylaşımda bulunduğu kaydedildi.Paylaşımı gören Baykal'ın, ekran görüntüsü alıp, altına 'Artık hayatına bak, peşimi bırak' notunu düşerek gönderdiği, Gündüz'ün bunun üzerine 'Peşini bıraktım artık umurumda değil' diye karşılık verdiği de iddianamede yer aldı.Baykal'ın, kendisini tehdit edip, hakarette bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olduğunu söylediği Gündüz'ün 'Ama 1 gün öleceğiz, öleceksin öleceksin, öleceksin, öleceksin, öleceksin, birlikte öleceğiz' diye cevap yazdığına da iddianamede belirtildi.'Amacımız sanığın indirimsiz cezalandırılması'İddianameyi değerlendiren avukat İslam Gezer, başlattıkları hukuk mücadelesi kapsamında savcılık makamınca hazırlanan iddianamenin sevindirici olduğunu söyledi.Gezer, "İddianame tam da sanığın yaptığı eyleme karşılık gelmektedir. Bu süreçte müvekkilime yönelen ve onu şikayetinden vazgeçirmeye yönelik tehditlere karşı da gerekli yasal işlemler yapılmış ve takip edilmektedir. Amacımız, herhangi bir ad altında indirim uygulanmadan sanığın cezalandırılmasıdır. Her zaman dediğim gibi hiçbir kadın yalnız yürümeyecek" dedi.
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sivas, kadın cinayeti

Eski eşini bıçaklayacağını sosyal medyadan 'öleceksin' paylaşımıyla duyurduğu ortaya çıktı

11:30 01.03.2022
© DHANecmettin Gündüz
Necmettin Gündüz - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© DHA
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Sivas'ta boşandığı eşini bıçaklayan Necmettin Gündüz hakkında iddianame hazırlandı. Gündüz'ün, olaydan bir gün önce sosyal medyada 'birlikte öleceğiz' adıyla hesap açtığı ve 'öleceksin' diye paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, geçen yıl aralık ayında yaşanan olayda Necmettin Gündüz, 1 yıl önce boşandığı eşi sokakta bıçakladı.
Yere yığılan Baykal etraftan yardım isterken, Gündüz ise elindeki bıçakla tehdit ettiği çevredekilerin yaklaşmasını engelledi.
Bu sırada durumu fark eden Sarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler, saldırganı etkisiz hale getirip, ağır yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Şüpheli, daha sonra polis ekiplerine teslim edildi.
Olay anı da çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Necmettin Gündüz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Müzeyyen Baykal ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

20 yıla kadar hapsi istendi

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Necmettin Gündüz hakkında, 'boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi.

Baykal'ın, Gündüz tarafından orta derece kırık olacak şekilde sırtı, sağ omzu, karnının sağ üst kısmı gibi öldürücü bölgelerinden birden çok sayıda darbe ve suçta kullanılan bıçakla hayati tehlikeye neden olacak derecede yaralandığı belirtildi.

Kızlarına 'Annenler beraber öleceğiz' diye mesaj atmış

İddianamede Gündüz'ün olaydan 1 gün önce kızlarına 'Annenle beraber öleceğiz' yazılı mesaj attığı, aynı gün 'Instagram' uygulamasından 'Birlikte öleceğiz' adıyla hesap açıp, 'Öleceksin' paylaşımda bulunduğu kaydedildi.
Paylaşımı gören Baykal'ın, ekran görüntüsü alıp, altına 'Artık hayatına bak, peşimi bırak' notunu düşerek gönderdiği, Gündüz'ün bunun üzerine 'Peşini bıraktım artık umurumda değil' diye karşılık verdiği de iddianamede yer aldı.

Baykal'ın, kendisini tehdit edip, hakarette bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olduğunu söylediği Gündüz'ün 'Ama 1 gün öleceğiz, öleceksin öleceksin, öleceksin, öleceksin, öleceksin, birlikte öleceğiz' diye cevap yazdığına da iddianamede belirtildi.

'Amacımız sanığın indirimsiz cezalandırılması'

İddianameyi değerlendiren avukat İslam Gezer, başlattıkları hukuk mücadelesi kapsamında savcılık makamınca hazırlanan iddianamenin sevindirici olduğunu söyledi.

Gezer, "İddianame tam da sanığın yaptığı eyleme karşılık gelmektedir. Bu süreçte müvekkilime yönelen ve onu şikayetinden vazgeçirmeye yönelik tehditlere karşı da gerekli yasal işlemler yapılmış ve takip edilmektedir. Amacımız, herhangi bir ad altında indirim uygulanmadan sanığın cezalandırılmasıdır. Her zaman dediğim gibi hiçbir kadın yalnız yürümeyecek" dedi.
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