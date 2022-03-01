https://tr.sputniknews.com/20220301/etikette-indirim-kurali-degisti-son-30-gunun-en-dusuk-fiyati-da-yazacak-1054319670.html
Etikette indirim kuralı değişti: Son 30 günün en düşük fiyatı da yazacak
Etikette indirim kuralı değişti: Son 30 günün en düşük fiyatı da yazacak
Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler hayata geçti. İndirim yapılan ürünün son 30 gün içindeki en ucuz fiyatı da etikette yazacak. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T09:43+0300
2022-03-01T09:43+0300
2022-03-01T09:43+0300
türkiye
fiyat
etiket
alışveriş
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Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişikliğe giderek, indirimli satışlarda ve fiyat etiketlerinde uygulanacak kriterleri düzenlemişti.Sahte indirimlerin önüne geçmek için etiketlerde artık iki fiyat olacak. Ürünün son 30 gün içindeki en düşük fiyatı ve güncel satış fiyatı.İndirim oranında, son 1 aydaki en düşük fiyat baz alınacak. İndirimli sebze meyvelerde ise bir önceki günün fiyatı yer alacak. Bu hususlara ilişkin ispat sorumluluğu, satıcı veya tedarikçiye ait olacak.Türkçe zorunluluğuYeni dönemde, etiket ve listelerde yer alan hususların Türkçe yazılması da zorunlu olacak. Ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli varsa, bu bedelin tutarı da etiket ve listelerde bulunacak.Perakende satılan ürünlerin etiketi; malın veya ambalajının üzerine ya da bulunduğu rafa görünür şekilde konulacak.
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MIA „Rosiya Segodnya“
fiyat, etiket, alışveriş
Etikette indirim kuralı değişti: Son 30 günün en düşük fiyatı da yazacak
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Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler hayata geçti. İndirim yapılan ürünün son 30 gün içindeki en ucuz fiyatı da etikette yazacak.
Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişikliğe giderek, indirimli satışlarda ve fiyat etiketlerinde uygulanacak kriterleri düzenlemişti.
Sahte indirimlerin önüne geçmek için etiketlerde artık iki fiyat olacak. Ürünün son 30 gün içindeki en düşük fiyatı ve güncel satış fiyatı.
İndirim oranında, son 1 aydaki en düşük fiyat baz alınacak. İndirimli sebze meyvelerde ise bir önceki günün fiyatı yer alacak.
Bu hususlara ilişkin ispat sorumluluğu, satıcı veya tedarikçiye ait olacak.
Türkçe zorunluluğu
Yeni dönemde, etiket ve listelerde yer alan hususların Türkçe yazılması da zorunlu olacak. Ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli varsa, bu bedelin tutarı da etiket ve listelerde bulunacak.
Perakende satılan ürünlerin etiketi; malın veya ambalajının üzerine ya da bulunduğu rafa görünür şekilde konulacak.