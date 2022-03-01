https://tr.sputniknews.com/20220301/euphoria-son-10-yilda-hakkinda-en-cok-tweet-atilan-dizi-oldu-1054330941.html
Euphoria son 10 yılda 'hakkında en çok tweet atılan' dizi oldu
Euphoria son 10 yılda 'hakkında en çok tweet atılan' dizi oldu
Twitter, Euphoria’nın, ikinci sezonu sayesinde, son 10 yılın 'hakkında en çok tweet atılan dizisi' olduğunu açıkladı. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T16:43+0300
2022-03-01T16:43+0300
2022-03-01T16:47+0300
dizi
yaşam
zendaya
euphoria
tweet
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Twitter, HBO'nun Emmy ödüllü dizisi ‘Euphoria’ hakkında yapılan 30 milyondan fazla paylaşımla son 10 yılın en çok tweet atılan dizisi olduğunu duyurdu.2019 tarihinde yayınlanmaya başlayan Euphoria, ikinci sezonuyla sosyal medyada gelmiş geçmiş en çok konuşulan yapım oldu.Öte yandan, ikinci sezon finali 27 Şubat'ta yayınlanan dizinin 3. sezonu resmi olarak duyuruldu.Drake'in Future the Prince ile birlikte yürütücü yapımcılığını yaptığı dizi, bir grup lise öğrencisinin uyuşturucu, seks, travma ve sosyal medya eşliğinde yaşadıkları aşk ve dostlukları ele alıyor. Yönetmen koltuğunda Augustine Frizzell’in oturduğu aynı isimli İsrail yapımı diziden uyarlanan Euphoria’da 17 yaşındaki Rue’nun hikayesi anlatılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20200921/72-emmy-odulleri-sahiplerini-buldu-1042884810.html
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dizi, zendaya, euphoria , tweet
Euphoria son 10 yılda 'hakkında en çok tweet atılan' dizi oldu
16:43 01.03.2022 (güncellendi: 16:47 01.03.2022) Abone ol
Twitter, Euphoria’nın, ikinci sezonu sayesinde, son 10 yılın 'hakkında en çok tweet atılan dizisi' olduğunu açıkladı.
Twitter, HBO'nun Emmy ödüllü dizisi ‘Euphoria’ hakkında yapılan 30 milyondan fazla paylaşımla son 10 yılın en çok tweet atılan dizisi olduğunu duyurdu.
2019 tarihinde yayınlanmaya başlayan Euphoria, ikinci sezonuyla sosyal medyada gelmiş geçmiş en çok konuşulan yapım oldu.
Öte yandan, ikinci sezon finali 27 Şubat'ta yayınlanan dizinin 3. sezonu resmi olarak duyuruldu.
Drake'in Future the Prince ile birlikte yürütücü yapımcılığını yaptığı dizi, bir grup lise öğrencisinin uyuşturucu, seks, travma ve sosyal medya eşliğinde yaşadıkları aşk ve dostlukları ele alıyor. Yönetmen koltuğunda Augustine Frizzell’in oturduğu aynı isimli İsrail yapımı diziden uyarlanan Euphoria’da 17 yaşındaki Rue’nun hikayesi anlatılıyor.