https://tr.sputniknews.com/20220301/euphoria-son-10-yilda-hakkinda-en-cok-tweet-atilan-dizi-oldu-1054330941.html

Euphoria son 10 yılda 'hakkında en çok tweet atılan' dizi oldu

Euphoria son 10 yılda 'hakkında en çok tweet atılan' dizi oldu

Twitter, Euphoria’nın, ikinci sezonu sayesinde, son 10 yılın 'hakkında en çok tweet atılan dizisi' olduğunu açıkladı. 01.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-01T16:43+0300

2022-03-01T16:43+0300

2022-03-01T16:47+0300

dizi

yaşam

zendaya

euphoria

tweet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1054336669_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_0af643a5968d9cca19de9cf0e70a10f6.jpg

Twitter, HBO'nun Emmy ödüllü dizisi ‘Euphoria’ hakkında yapılan 30 milyondan fazla paylaşımla son 10 yılın en çok tweet atılan dizisi olduğunu duyurdu.2019 tarihinde yayınlanmaya başlayan Euphoria, ikinci sezonuyla sosyal medyada gelmiş geçmiş en çok konuşulan yapım oldu.Öte yandan, ikinci sezon finali 27 Şubat'ta yayınlanan dizinin 3. sezonu resmi olarak duyuruldu.Drake'in Future the Prince ile birlikte yürütücü yapımcılığını yaptığı dizi, bir grup lise öğrencisinin uyuşturucu, seks, travma ve sosyal medya eşliğinde yaşadıkları aşk ve dostlukları ele alıyor. Yönetmen koltuğunda Augustine Frizzell’in oturduğu aynı isimli İsrail yapımı diziden uyarlanan Euphoria’da 17 yaşındaki Rue’nun hikayesi anlatılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20200921/72-emmy-odulleri-sahiplerini-buldu-1042884810.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dizi, zendaya, euphoria , tweet