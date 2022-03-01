Türkiye
SON DAKİKA| Russia Today, RT France’ın Telegram kanalına Fransa’da erişim sağlanamadığını duyurdu
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220301/euphoria-son-10-yilda-hakkinda-en-cok-tweet-atilan-dizi-oldu-1054330941.html
Euphoria son 10 yılda 'hakkında en çok tweet atılan' dizi oldu
Euphoria son 10 yılda 'hakkında en çok tweet atılan' dizi oldu
Twitter, Euphoria’nın, ikinci sezonu sayesinde, son 10 yılın 'hakkında en çok tweet atılan dizisi' olduğunu açıkladı. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T16:43+0300
2022-03-01T16:47+0300
dizi
yaşam
zendaya
euphoria
tweet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1054336669_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_0af643a5968d9cca19de9cf0e70a10f6.jpg
Twitter, HBO'nun Emmy ödüllü dizisi ‘Euphoria’ hakkında yapılan 30 milyondan fazla paylaşımla son 10 yılın en çok tweet atılan dizisi olduğunu duyurdu.2019 tarihinde yayınlanmaya başlayan Euphoria, ikinci sezonuyla sosyal medyada gelmiş geçmiş en çok konuşulan yapım oldu.Öte yandan, ikinci sezon finali 27 Şubat'ta yayınlanan dizinin 3. sezonu resmi olarak duyuruldu.Drake'in Future the Prince ile birlikte yürütücü yapımcılığını yaptığı dizi, bir grup lise öğrencisinin uyuşturucu, seks, travma ve sosyal medya eşliğinde yaşadıkları aşk ve dostlukları ele alıyor. Yönetmen koltuğunda Augustine Frizzell’in oturduğu aynı isimli İsrail yapımı diziden uyarlanan Euphoria’da 17 yaşındaki Rue’nun hikayesi anlatılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20200921/72-emmy-odulleri-sahiplerini-buldu-1042884810.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1054336669_436:0:3167:2048_1920x0_80_0_0_68d6bd52a1b4deb4d2cf976763262f37.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dizi, zendaya, euphoria , tweet

Euphoria son 10 yılda 'hakkında en çok tweet atılan' dizi oldu

16:43 01.03.2022 (güncellendi: 16:47 01.03.2022)
© HBOEuphoria, Zendaya
Euphoria, Zendaya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© HBO
Abone olGoogle news
Twitter, Euphoria’nın, ikinci sezonu sayesinde, son 10 yılın 'hakkında en çok tweet atılan dizisi' olduğunu açıkladı.
Twitter, HBO'nun Emmy ödüllü dizisi ‘Euphoria’ hakkında yapılan 30 milyondan fazla paylaşımla son 10 yılın en çok tweet atılan dizisi olduğunu duyurdu.
2019 tarihinde yayınlanmaya başlayan Euphoria, ikinci sezonuyla sosyal medyada gelmiş geçmiş en çok konuşulan yapım oldu.
Öte yandan, ikinci sezon finali 27 Şubat'ta yayınlanan dizinin 3. sezonu resmi olarak duyuruldu.
Drake'in Future the Prince ile birlikte yürütücü yapımcılığını yaptığı dizi, bir grup lise öğrencisinin uyuşturucu, seks, travma ve sosyal medya eşliğinde yaşadıkları aşk ve dostlukları ele alıyor. Yönetmen koltuğunda Augustine Frizzell’in oturduğu aynı isimli İsrail yapımı diziden uyarlanan Euphoria’da 17 yaşındaki Rue’nun hikayesi anlatılıyor.
72. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2020
DÜNYA
72. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
21 Eylül 2020, 06:59
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала