https://tr.sputniknews.com/20220301/ferhan-sensoyun-son-kitabi-ferdeste-cikti-1054348228.html

Ferhan Şensoy’un son kitabı ‘Ferdeste’ çıktı

Ferhan Şensoy’un son kitabı ‘Ferdeste’ çıktı

Ferhan Şensoy’un hayattayken yazdığı son kitabı olan 'Ferdeste' Ortaoyuncular Yayınları’ndan çıktı. 01.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-01T23:45+0300

2022-03-01T23:45+0300

2022-03-01T23:45+0300

türkiye

ferhan şensoy

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Ferhan Şensoy’un 'Gündeste' ile başlayan biyografik şiir kitapları yolculuğu 'Gecedeste', 'Dündeste' ve 'Derdeste' ile devam ettiği serisine son yazdığı kitabı 'Ferdeste' de eklendi. Usta oyuncunun pandemiyle birlikte tiyatroların kapanması sonrası günlük ve defterlerindeki şiirlerinden derlediği 'Ferdeste'de; sık sık anılan çocukluk aşkları, setler, turneler, otel odaları, gönüllü yalnız çıkılan tatillerde yalnızlık hüznü ile yazılan, bir şairin gelgitli, fırtınalar koparan duygusallığının, bildiğimiz dili kullanım ustalığıyla yazılmış şiirleri yer alıyor.

türkiye

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ferhan şensoy