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Ferhan Şensoy’un son kitabı ‘Ferdeste’ çıktı
Ferhan Şensoy’un son kitabı ‘Ferdeste’ çıktı
Ferhan Şensoy’un hayattayken yazdığı son kitabı olan 'Ferdeste' Ortaoyuncular Yayınları’ndan çıktı. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T23:45+0300
2022-03-01T23:45+0300
türkiye
ferhan şensoy
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Ferhan Şensoy’un 'Gündeste' ile başlayan biyografik şiir kitapları yolculuğu 'Gecedeste', 'Dündeste' ve 'Derdeste' ile devam ettiği serisine son yazdığı kitabı 'Ferdeste' de eklendi. Usta oyuncunun pandemiyle birlikte tiyatroların kapanması sonrası günlük ve defterlerindeki şiirlerinden derlediği 'Ferdeste'de; sık sık anılan çocukluk aşkları, setler, turneler, otel odaları, gönüllü yalnız çıkılan tatillerde yalnızlık hüznü ile yazılan, bir şairin gelgitli, fırtınalar koparan duygusallığının, bildiğimiz dili kullanım ustalığıyla yazılmış şiirleri yer alıyor.
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ferhan şensoy

Ferhan Şensoy’un son kitabı ‘Ferdeste’ çıktı

23:45 01.03.2022
© AAFerhan Şensoy
Ferhan Şensoy - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© AA
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Ferhan Şensoy’un hayattayken yazdığı son kitabı olan 'Ferdeste' Ortaoyuncular Yayınları’ndan çıktı.
Ferhan Şensoy’un 'Gündeste' ile başlayan biyografik şiir kitapları yolculuğu 'Gecedeste', 'Dündeste' ve 'Derdeste' ile devam ettiği serisine son yazdığı kitabı 'Ferdeste' de eklendi. Usta oyuncunun pandemiyle birlikte tiyatroların kapanması sonrası günlük ve defterlerindeki şiirlerinden derlediği 'Ferdeste'de; sık sık anılan çocukluk aşkları, setler, turneler, otel odaları, gönüllü yalnız çıkılan tatillerde yalnızlık hüznü ile yazılan, bir şairin gelgitli, fırtınalar koparan duygusallığının, bildiğimiz dili kullanım ustalığıyla yazılmış şiirleri yer alıyor.
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