https://tr.sputniknews.com/20220301/fiyat-istikrar-komitesi-enflasyon-ile-mucadele-basligiyla-ucuncu-kez-toplaniyor-1054321697.html
Fiyat İstikrar Komitesi toplanıyor: Rusya-Ukrayna gelişmelerinin Türkiye'ye etkisi ele alınacak
Fiyat İstikrar Komitesi toplanıyor: Rusya-Ukrayna gelişmelerinin Türkiye'ye etkisi ele alınacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında üçüncü kez toplanan Fiyat İstikrar Komitesi’nde enflasyonla mücadele ve Rusya-Ukrayna arasındaki... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T10:46+0300
2022-03-01T10:46+0300
2022-03-01T10:51+0300
hazine ve maliye bakanlığı
ekonomi
fiyat istikrarı komitesi
nureddin nebati
rusya
ukrayna
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Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fiyat İstikrar Komitesi’nin üçüncü toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başkanlığında bugün saat 19..00’da gerçekleştirilecek.Toplantıda, enflasyon gelişmeleri ile enflasyonla mücadelede devreye alınan ve alınacak önlemlerin etkilerinin yanı sıra, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye’deki gıda ve enerjide arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler ele alınacak.Ayrıca açıklamada toplantının basına kapalı gerçekleştirileceği de belirtildi.
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hazine ve maliye bakanlığı, fiyat istikrarı komitesi, nureddin nebati, rusya, ukrayna
Fiyat İstikrar Komitesi toplanıyor: Rusya-Ukrayna gelişmelerinin Türkiye'ye etkisi ele alınacak
10:46 01.03.2022 (güncellendi: 10:51 01.03.2022) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında üçüncü kez toplanan Fiyat İstikrar Komitesi’nde enflasyonla mücadele ve Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye’ye neden olabileceği riskleri ele alınacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fiyat İstikrar Komitesi’nin üçüncü toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başkanlığında bugün saat 19..00’da gerçekleştirilecek.
Toplantıda, enflasyon gelişmeleri ile enflasyonla mücadelede devreye alınan ve alınacak önlemlerin etkilerinin yanı sıra, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye’deki gıda ve enerjide arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler ele alınacak.
Ayrıca açıklamada toplantının basına kapalı gerçekleştirileceği de belirtildi.