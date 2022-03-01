https://tr.sputniknews.com/20220301/fiyat-istikrar-komitesi-enflasyon-ile-mucadele-basligiyla-ucuncu-kez-toplaniyor-1054321697.html

Fiyat İstikrar Komitesi toplanıyor: Rusya-Ukrayna gelişmelerinin Türkiye'ye etkisi ele alınacak

Fiyat İstikrar Komitesi toplanıyor: Rusya-Ukrayna gelişmelerinin Türkiye'ye etkisi ele alınacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında üçüncü kez toplanan Fiyat İstikrar Komitesi’nde enflasyonla mücadele ve Rusya-Ukrayna arasındaki... 01.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-01T10:46+0300

2022-03-01T10:46+0300

2022-03-01T10:51+0300

hazine ve maliye bakanlığı

ekonomi

fiyat istikrarı komitesi

nureddin nebati

rusya

ukrayna

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Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fiyat İstikrar Komitesi’nin üçüncü toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başkanlığında bugün saat 19..00’da gerçekleştirilecek.Toplantıda, enflasyon gelişmeleri ile enflasyonla mücadelede devreye alınan ve alınacak önlemlerin etkilerinin yanı sıra, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye’deki gıda ve enerjide arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler ele alınacak.Ayrıca açıklamada toplantının basına kapalı gerçekleştirileceği de belirtildi.

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hazine ve maliye bakanlığı, fiyat istikrarı komitesi, nureddin nebati, rusya, ukrayna